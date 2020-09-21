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Kontrolden çıkan otomobil yeşil alana uçtu: 3 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki korkulukları aşarak yeşil alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
21.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:03

Kontrolden çıkan otomobil yeşil alana uçtu: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki korkulukları aşarak yeşil alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Kartepe Uzuntarla Mahallesi Sultan Beyazıd Caddesi üzerinde meydana geldi. Süheyla Vural idaresindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkulukları aştıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten yeşil alana uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Süheyla Vural, kardeşi Erdal Özcan ve yengesi Hülya Özcan'ı araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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