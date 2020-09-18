DHA YURT BÜLTENİ - 5 Kaş'ta sazlık alan ve orman alanı yandı Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında, sazlık alan ve bozuk çam ormanı yandı.

Kaş'ta sazlık alan ve orman alanı yandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında, sazlık alan ve bozuk çam ormanı yandı.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Kaş'a bağlı Ova Mahallesi Çayağzı Mevkisi'ndeki sazlık ve bozuk çam ormanında başladı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde konuşlu bir helikopter ile havadan, 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 teknik eleman ve 40 orman işçisi ile karadan müdahale edildi. Yangının çıktığı bölgenin kumluk alan oluşu, yangına karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Arazözlerden yangın bölgesine 2 kilometrelik hortumlar çekildi. Helikopterin ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ardından alanda soğutma çalışması başlatıldı. Örtü altı şeklindeki yangında 20 dönüm bozuk kızıl çam ormanı zarar gördü. 25 dönümlük sazlık alan yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA