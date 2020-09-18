DHA YURT BÜLTENİ - 5
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kaş'ta sazlık alan ve orman alanı yandı Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında, sazlık alan ve bozuk çam ormanı yandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
18.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:59

Kaş'ta sazlık alan ve orman alanı yandı 

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında, sazlık alan ve bozuk çam ormanı yandı.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Kaş'a bağlı Ova Mahallesi Çayağzı Mevkisi'ndeki sazlık ve bozuk çam ormanında başladı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde konuşlu bir helikopter ile havadan, 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 teknik eleman ve 40 orman işçisi ile karadan müdahale edildi. Yangının çıktığı bölgenin kumluk alan oluşu, yangına karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Arazözlerden yangın bölgesine 2 kilometrelik hortumlar çekildi. Helikopterin ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ardından alanda soğutma çalışması başlatıldı. Örtü altı şeklindeki yangında 20 dönüm bozuk kızıl çam ormanı zarar gördü. 25 dönümlük sazlık alan yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Adnan Menderes Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Okan Bayülgen Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:02:42. #1.15#
title