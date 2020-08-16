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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
16.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:46

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Türk yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Mustafa Şahin'in kullandığı plakasız motosiket kavşakta çapıştı. Kazada, Abdullah Türk ve Mustafa Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ambulansın gelişi-Yaralıların ambulanstan indirilmesi-Yaralıların acil servise götürülmesi-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-

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Koronavirüs, kongre turizmini de etkiledi KONGRE turizminde 230 bin koltuk kapasitesine sahip olmasıyla ön plana çıkan Antalya'da, 2020 yılı için planlanan 248 kongrenin bir kısmı koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Kentte, bu yıl 142 kongre yapılması beklenirken, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, "Bu kadar zararla umarız atlatırız. Gidişatımız iyi yönde" dedi.

Turizm kenti Antalya'nın turistik tesisleri deniz, kum ve güneşin yanı sıra, düzenlenen kongrelerle de adından söz ettiriyor. Kentte özellikle sağlık kongreleri büyük paya sahip olurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması planlanan birçok kongre iptal edildi. 230 bin koltuk kapasiteli Antalya'da geçen yıl 115 kongre düzenlenmişti. 2018 yılına göre yüzde 150'lik artış sağlanırken, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin gelmesiyle birlikte gerileme yaşandı. 2020 yılbaşında 248 kongrenin gerçekleştirilmesi planlanırken, iptallerin ardından yıl sonuna kadar 142 kongrenin yapılması bekleniyor.Hem kongre turizmi hem de kentin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, kongre turizminin büyük yara aldığını söyledi. 2019 yılında 115 kongrenin Antalya'da düzenlendiğini, içlerinde uluslararası ve ulusal kongrelerin olduğunu da vurgulayan Ege, "2018 yılına göre kıyaslandığında neredeyse yüzde 150'lik artış olmuştu. Çok sevinmiştik. Kongre turizmi burada hiç küçümsenmeyecek bir potansiyele sahip" dedi.

BIÇAK GİBİ KESİLDİ2020 ocak ve mart ayları arasında 25 kongre yapıldığını, pandemi ilan edilmesi ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte daralma yaşadıklarını ifade eden Ege, "Bir anda tüm işler bıçak gibi kesildi. Çünkü tesisler kapandı. Ocak ayında bu yıl 248 kongrenin gerçekleşeceğini duyurmuştuk. Bunların hepsi alınmıştı. Sonrasında pandemiyle birlikte 106 kongre iptal oldu. 142 kongre ise planlanıyor. İptal edilmeyecek. Bazıları 'zoom' (görüntülü görüşme uygulaması) üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar toplantıları fiziki ya da dijital olarak talep edebilir. Ama buraya bizzat geleceklerini biliyorum" dedi.

TATİL İÇİN GELENDEN 3 KATI PARA HARCIYORLARKongreye gelenlerin tamamına yakınının kongre dışındaki serbest zamanda kenti tanımak adına faaliyetlere katıldığını da kaydeden ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, katılımcıların kongreye gittikleri kentte mutlaka bir anı edinmek istediğini ifade etti. Bu anlamda çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ve Antalya'nın tanıtımı adına farklı ortamlarda, ören yerlerinde konserler düzenlediklerini ifade eden Ege, katılımcıların konakları otel dışına çıkarak para harcadığını, yemek yediğini, gezip, alışveriş yaptığını söyledi. Kongre için gelenlerin, tatil için gelen turistlerden 3 katı fazla para harcadığını da anlatan Ege, "Geçen yıla göre yüzde 60'lık düşüş var. Çok kötü değil, buna da şükür. Eylülden aralık ayına kadar kongreler fiili olarak yapılacak. Plaja, güneşe, eğlenceye gelen turistten 3 katı para harcadıklarını biliyoruz. Bu insanlar farklılıkları tatmak istiyor. Bu kadar zararla umarız atlatırız. Gidişatımız iyi yönde" diye konuştu.Ege, toplantıların, kongrelerin dijitale dönmesi yönünde bir çekinceleri olmadığını, insanların sosyalleşme ihtiyacı nedeniyle kongre toplantılarının da mutlaka sosyalleşmeyle birlikte bir araya gelinme ihtiyacını karşılayacağını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otellerden drone görüntüsüPlajlardan detayKongrelerin yapıldığı toplantı salonlarından detayAntalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege röpGenel detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR- Selma KUNAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,  

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Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı 

SEYHAN Belediyesi'nin tescilli kültür varlığı olan yapıyı kamulaştırıp, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği Diş Hekimliği Müzesi'nde restorasyonun tamamlanmasının ardından eserlerin teşrifinde de sona gelindi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Diş Hekimliği Müzesinin son durumunu denetlemek üzere Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan tescilli kültür varlığı yapıyı ziyaret etti. Başkan Akay, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Üzel'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye'de kendi alanında tek olan müzede çalışmaları denetledi.

Prof Dr. İlter Üzel, 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimleri Başkan Akay'a tanıttı. Çukurova bölgesine ait tıbbi bitkileri içeren resim ve bilgilerin bulunduğu müze arşivinde, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait üst çene diş kalıbı, 150 yıllık dişçi koltuğu gibi nadide eserler gelecek nesillere aktarılacak. Tamamlanma aşamasına gelen Diş Hekimliği Müzesi'nde sergilenecek eserleri tek tek inceleyen ve Prof. Dr Uzel'den bilgi alan Başkan Akay, "Tescilli kültür varlığı yapı Başkan Zeydan Karalar döneminde kamulaştırılıp restorasyonu başlatılmıştı. Restorasyon tamamlanarak kent kültürüne kazandırıldı. Bunun yanında yapı müzeye dönüştürülerek kentimizde sağlık turizmine katkı sunması planlandı. Ayrıca diş hekimliği ve tıp tarihi ile ilgili araştırma yapan akademisyenler için de zengin bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye'de benzeri olmayan müzenin oluşumuna eserleri ve bilgisiyle katkı sunan Prof. Dr. İlter Uzel'e de bir kez daha teşekkür ediyorumö dedi. Adana ve Türkiye'de sağlık alanında bir ilk olan Diş Hekimliği Müzesinin kısa süre içerisinde açılacağını ifade eden Başkan Akay, müzenin gelecek nesillere bilgi ve belge aktarımını sürdürmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 'özel müze' olarak tescili içinde başvuruda bulunulduğunu anımsattı. Başkan Akay, kültürel, tarihsel ve bilimsel değeri olan eserlerin tıp ve diş hekimliği tarihi açısından önemli bir değer olacağını kaydetti.

Prof. Dr. İlter Üzel ise 1948'den itibaren biriktirdiği objelerin yer alacağı müzenin bilim müzesi niteliğinde olacağını vurguladı. Prof Dr. İlter Üzel şöyle konuştu: "Bilimin geçmişinin iyi bilinmesi, bilimi öğrenmek, yapabilmek, uygulamak ve bilimi kullanmak için şart. Yani bir tıp adamının, tıbbın geçmişini iyi bilmesi lazım. Bir diş hekiminin diş hekimliğinin geçmişini iyi bilmesi lazım. Müze bu tür bilgilere erişimde kolaylık sağlayacak. 1972'den beri tıp tarihi ile uğraşıyorum. Yıllardır biriktirdiğim koleksiyonumda tıp aletleri var, diş hekimliği aletleri var, malzemeler var, kitaplar var, küçük hediyeler, ünlülerin kartvizitleri, 1840'lardan kalma dişçi koltuğu, diplomalar, reçeteler var. Umuyorum müze, sağlık turizmine, akademisyenlere, öğrencilere ve araştırmacılara büyük katkılar sunar."

Seyhan Belediyesi tarafından 2 katlı 10 odalı yapıda oluşturulan Diş Hekimliği Müzesi'nin, son düzenlemelerin yapılmasının ardından açılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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