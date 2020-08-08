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Kınada tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktıMERSİN'in Tarsus ilçesinde asker kınasında tartıştığı Hasan D. ve Fevzi Ö.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
08.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:46

Kınada tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde asker kınasında tartıştığı Hasan D. ve Fevzi Ö.'yü pompalı tüfekle vurduktan sonra, kendisini yakalamaya çalışan mahalle bekçilerine de pompalı tüfek doğrultup kaçarken yakalanan Tahsin Yılmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yılmaz'ın kına sonrası yaptığı silahlı saldırının, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 

Olay, 4 Ağustos akşamı Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, askere gidecek bir genç için düzenlenen kına gecesine katılan Hasan Dinçkuyu, Fevzi Özer ve Tahsin Yılmaz arasında daha önce aralarında yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kınadaki diğer davetliler, duruma müdahale etti. Ancak kına gecesinden ayrılan Hasan Dinçkuyu ve Fevzi Özer, evlerine gitmek için bindikleri 01 ZM 668 plakalı otomobilinden indiği sırada Tahsin Yılmaz'ın saldırısına uğradı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açan Yılmaz, Fevzi Özer ve Hasan Dinçkuyu'yu vurarak yaralandı. Olaydan sonra kaçan Tahsin Yılmaz, karşılaştığı gece bekçilerine de pompalı tüfeği doğrulttu. Yaşanan kovalamaca sonunda, Gaziler Mahallesi'ndeki bir evin damında yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı.

TUTUKLANDIOlayın ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dinçkuyu ayakta tedavi edilerek taburcu olurken, hayati tehlikesi bulunan Fevzi Özer'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İki kişiyi silahla yaralayarak gözaltına alınan Tahsin Yılmaz'ın ise 6 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDITahsin Yılmaz'ın, Hasan Dinçkuyu ile Fevzi Özer'i pompalı tüfekle yaraladığı anların da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde  Yılmaz, bir apartmanının önünde aracından inen Dinçkuyu ile Özer'e koşarak gelip, ateş açıyor. Dinçkuyu araca binip kaçarken, Özer yaralanarak yere düşüyor. Ardından apartmanın otoparkına saklanan Özer'i bulan Yılmaz, son anda tekrar ateş etmekten vazgeçip, kaçıyor. Ağır yaralanan Özer'e çevrekilerin yardım ettiği ve gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü. İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaralı Fevzi Özer'e ilk müdahaleyi yapan apartman sakini hemşir Ömer Kirazcık, olay gecesi balkon oturduklarını, 7-8 el silah sesi geldiğini belirterek, "Silah sesleri gelince balkon kenarında saklandık. Silah sesleri susunca aşağıya baktım bir kişi koşarak geliyor, arkasında bir kişi de pompalı silahla geldi. Yaralı şahıs araçlarımızın olduğu yere gizlemeye çalıştı kendini. Araçların olduğu yerde silahı dayadı galiba ateş etmedi. Sonra da kaçtı gitti. Vurulan çocuk 'Ambulans çağırın' diye bağırdı. Biz de hemen aşağıya indik, ilk müdahaleyi yaptık. Göğsünde, karnında ve bacaklarında kurşun vardı, tampon yaptık. Şuuru açık kalsın diye pozisyon verdik. Sonra ambulans geldi. Yaralıyı alıp gitti" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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