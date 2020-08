DHA YURT BÜLTENİ - 5 Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiasıKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Hatice C. (20), ilçedeki devlet hastanesinde görevli güvenlik görevlisi M.K.'nin kendisini, cep telefonuna mesajlar göndererek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Hatice C. (20), ilçedeki devlet hastanesinde görevli güvenlik görevlisi M.K.'nin kendisini, cep telefonuna mesajlar göndererek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

İddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi, Hatice C., kalp hastası olan eşi Emrah C. ile hastaneye gitti. Yine kadının iddiasına göre, güvenlik görevlisi M.K., Hatice C.'den, bir doktorun kurban keseceğini, kendisine kurban eti vermek istediğini söyleyerek, cep telefonu numarasını istedi. Hatice C. de eşinin cep telefonu numarasını verdi. Hatice C., bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Bayramın ikinci günü, eşimin ilaç alıp uyuduğu sırada telefon çaldı. Ben açtım. Ardından bu kişi eve gelip, kurban etini verdi. Aynı gece saat 00.30'da mesaj atmaya başladı. 'Eşin uyuyor mu?' 'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim.', 'Evinin etrafındayım çık dışarıya' diye. Son olarak da 'Abla kusura bakma içmişim, sarhoşum' ve 'Siz ne isterseniz onu yaparım' diye yazdı. Mesajlar üzerine polis ile hastane ve Sağlık Bakanlığı'nı arayıp, şikayetçi olduğunu kaydeden Hatice C., "Daha önce başkalarını da taciz etmiş. Bu kişinin artık hiç kimseyi taciz etmesini istemiyorum" dedi.GÖZALTINA ALINDIHatice C.'nin şikayeti üzerine M.K., polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.K., serbest bırakıldı.

Adana'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Adana'da ters şeride giren bir midibüsle kafa kafaya çarpışan otomobil ve bu araçlara çarpan başka bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si sürücü 3 kişi yaralandı.Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bahri Gayir yönetimindeki 34 NG 2291 plakalı otomobil, ters şeride giren Ahmet Muhammed idaresindeki 35 MA 3736 plakalı midibüsle kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan Onuray Yasavur'un kullandığı 01 TC 006 plakalı otomobil de duramayarak, otomobil ve midibüse çarptı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü Gayir ve yanındaki Tülin Karıksız, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobil, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Diğer sürücü Yasavur ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Adana-Karataş yolunun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

