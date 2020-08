DHA YURT BÜLTENİ - 5 HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMAHakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (3)Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kazayla ilgili açıklama yaptı.

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (3)

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kazayla ilgili açıklama yaptı. 6 kişinin cansız bedenin kayldırıldığı hastanede yaralı ziyaretinde de bulunan Vali Akbıyık, büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarnına başsağlığı dileğinde bulunan Vali Akbıyık, "Bugün sabah 09: 45 cıvarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i işkur persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımızda yaralıdır. Milli eğitim camiamızın milletimizin başı sağolsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakkari valisi İdris Aklbıyık Hakkari devlet hastanesine gelerek bilgi alması-Basın mensuplarına açıklamada bulunması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

========================

Polis, operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen bir operasyonda evin çatısında arama yapan polisin yerde bulduğu Türk bayrağını alarak katlayıp ekip aracına götürmesi dikkat çekti. Drone ile kaydedilen operasyonda görüntülere takılan polisin Türk bayrağına olan hassasiyeti takdir topladı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden aldığını tespit etti. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi. BAYRAĞI KALDIRIP ARACA GÖTÜRDÜBu sırada operasyon düzenlenen 20 adresten biri olan evin damında arama yapan bir polis memuru briket taşlar ile büyük bakır bir tenceresinin arasına atılmış Türk bayrağını gördü. Taşların arasından alarak Türk bayrağını yerden kaldırması dikkat çeken polis, katladığı bayrağı ekip aracına götürdü. Drone ile kaydedilen operasyonda bu anlar ortaya çıkarken, polisin Türk bayrağına olan hassasiyeti ekip arkadaşlarınca takdir topladı. 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIOperasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verilip 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------*DRONE*Polis ekiplerinin adreslere gidişiBir evin damında arama yapan polisYerde taşların yanında Türk bayrağı bulmasıBayrağı yerden kaldırıp katlamasıGötürmesiOperasyondan görüntüler

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: ADANA,

=========================

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Emine Ebru Arıcan (22), jandarmaya giderek, kaçırılmadığını ve gönül rızasıyla evlenmek için gittiğini söyledi.Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, ailenin iddiasına göre, E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı. E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları, Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu Emine Ebru Arıcan'ın A.B. ile birlikte kaçtığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sırasında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile gelen Emine Ebru Arıcan, verdiği ifadede kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini, hiç kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEMithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

=========================

Çeşme'de maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nın iki ve üçüncü günlerinde beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında yapılan maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulup, uyulmadığına yönelik denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye toplam 280 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı'nda polisin denetimleri arttırıldı. İlçedeki 300 polise takviye olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 200 poliste takviye olarak görevlendirildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinasyonunda bayramın ikinci ve üçüncü gününde ilçedeki beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler yapıldı. Çeşme ilçe merkezi başta olmak üzere Dalyan, Aya Yorgi, Ilıca, Çiftlikköy, Ovacık, Alaçatı'daki 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde, maske takmayan kişiler ile sosyal mesafeye uyulmayan işletmelere ceza yağdı. İki gündeki denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye toplam 280 bin lira para cezası kesildi. İşletmelerin resmi evrakları da denetimde kontrol edildi.Polisin, sezonun başladığı Haziran ayından bu yana yaptığı denetimlerde de maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan kişi ve işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde 500'ün üzerinde para cezası kesildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kurallara uymayan işletmelerden görüntü-Polisin denetiminden görüntü-Anons-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kahraman DURAK - Kamera: Evrim ÖZSAY/ ÇEŞME (İzmir),

=========================

Konyaaltı Sahili'nde son gün yoğunluğu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramının son gününde de yoğunluğuyla dikkati çekti.Kurban Bayramının son gününde, sıcak hava ile bayram tatilini fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatilciler maske ve fiziki mesafe kuralına uymazken, şemsiye yoğunluğundan plajın bazı noktalarının görülmediği dikkati çekti. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 31, nem oranı ise yüzde 60'ları gördü. Kenti nem bulutları kaplarken Beydağları ve falezler nemden dolayı görülemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------PlajdanDenize girenlerKalabalıktan

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYA

=========================

Kasapların yoğun mesaisi

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Kurban Bayramı'nda 'randevulu kurban kesimi' uyguladıklarını aktardı. Saat 05.30 itibarıyla mesaiye başladıklarını, 02.00'ye kadar çalıştıklarını belirten Yardımcı, bu sene kasapların yoğun mesai harcadıklarını söyledi.Osman Yardımcı, önceki yıllara göre yoğun çalıştıklarını anlattı. Koronavirüs nedeniyle yoğunluk oluşmaması için randevulu kurban kesimi uygulamasına geçtiklerini belirten Yardımcı, eti hazırlanan müşteriyi arayarak, gelecekleri saati söylediklerini aktardı. Bu sayede mezbahanelerde ve kasaplarda müşteri yoğunluğu oluşmadığını hatırlatan Osman Yardımcı, kasapların bu dönemde daha çok çalıştığını söyledi.02.00'YE KADAR MESAİPandemi nedeniyle Kurban Bayramında çok dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Osman Yardımcı, verilen hizmetlerde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini belirten Yardımcı, saat 05.30 itibarıyla mesaiye başladıklarını, iş yoğunluğuna göre saat 02.00'ye kadar çalıştıklarını aktardı. Osman Yardımcı, "Bu sene geçen seneye göre daha yoğun çalışıyoruz. Ama işin fazlalığından değil. Randevu usulüyle müşteri geliyor. Biz herkesin etlerini hazırlayıp veriyoruz. Kurallara uyduğumuz için 1 saat yerine 2 saat çalışıyoruz. İşin çokluğu ya da azlığı önemli değil. Ama sistem yorucu. Kurallara uymak için verilen talimatlara uyuyoruz" dedi.ET MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE TESLİM EDİLİYORMüşterinin talebine göre kurbanlıkları kıyma, pirzola, kuşbaşı gibi ayırdıklarını anlatan Yardımcı, "Müşteriye istediği şekilde etleri teslim ediyoruz. Eve gittiği zaman ellerini sıcak sudan soğuk suya koymasına gerek kalmıyor. Hepsini özenle hazırlıyoruz" diye konuştu.ETE ZAM YAPILMADIOsman Yardımcı, 1 kilo kıymayı çektirme fiyatının 2 yıldır 3 lira olduğunu belirtti. Et fiyatlarına bu dönemde zam yapılmadığını vurgulayan Yardımcı, "Bu sene kurbanın kilosu 60-70 liraya geldi. Et düşmedi ama fiyatlar yerinde saydı. Her sene kurbanda zam gelirdi ama bu sene yapılmadı. Et fiyatları düşerse üretici de batar. Şu an kıymanın kilosu 50-60 TL. Bonfile bir danada 4 kilo çıkıyor. Kıymayla aynı bazda değil. 1 kilo pirzolada yüzde 30 fire vardır. Bu fireyi kasap çektiği zaman o pirzola tabi ki 90-100 liraya satılır. Normal kıyma 55 TL, yağsız kıyma 60 TL, kuşbaşı 60 TL, düz biftek 65 TL, antrikot 70 TL'den satılıyor" dedi.'RANDEVULU SİSTEM DAHA İYİ OLDU'Kasap dükkanına et almaya gelen İbrahim Alkan (35), "Geçen sene dükkanın içi çok yoğundu. Bu yıl randevulu çalışıldığı için daha iyi. Etimi bırakmıştım. Telefonla arayıp etimin hazır olduğunu söylediler. Şimdi de etimi almaya geldim. Bu randevulu sistem daha iyi oldu. Eti alıp gideceğim. Sadece dolaba yerleştirme işi kaldıö diye konuştu.'BEKLEME OLMUYOR'Bir başka müşteri Bülent Kaplan, "Sistem çok güzel. Dünden etimizi parçalanması için bıraktık. Eti almamız için sabah telefonla aradılar. Etimizi parçalanmış bir şekilde alıyoruz. Böyle daha güzel, bekleme oluyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kasaptan detayEtlerin kuşbaşı halde ayrılmasıKıyma makinesinden geçirilmesiOsman Yardımcı röpMüşteri İbrahim Alkan röpMüşteri Bülent Kaplan röp

Haber: Aslı DURAN- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

==========================

Konya Ovası'nın denizi olan Beyşehir Gölü'ndeki plaja bayram ilgisi

KONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, bayram tatilini de fırsata çevirip, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor. Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor. Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, bayram tatilini de fırsata çevirip plaja akın etti. Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tüm tedbirler alınarak hazırlanan Karaburun plajında, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. Görevliler de sık sık sosyal mesafe kurallarını ihlal edenleri uyarıyor. Beyşehir Belediyesi ekipleri, plajda yoğunluk oluşmaması için kontrollü giriş yapılmasını sağlıyor. Yoğunluk oluşmaya başladığında plaja girmek isteyenler giriş noktasında bir süre bekletiliyor. Daha sonra ateşleri ölçülüp içeri alınıyor. Ailesiyle birlikte plaja gelen Ceren Semra Evgin, "Yüzüyorum. Kumda oynuyorum. Sahki Antalya'da gibiyim. Tüm çocuklar ailesiyle birlikte ömür boyu yaşasınlar" dedi. Hüseyin Kırmızı, "Konya'dan geliyorum . Gelirken girişte bekletildik. Sosyal mesafe nedeniyle yoğun olduğu için fazla kişi almıyorlar ve geri gönderiyorlar. Şu an temiz ve sosyal mesafede iyi. Memnunuz." dedi.

Plajda fazla yoğunluk olmaması için girişte 2-3 saat bekledikten sonra içeri alındıklarını belirten Can Öztürk, "Yoğunluk var fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmuş, dezenfektan işlemleri yapılmış. Memnunuz geldik. Suya girip, çıkacağız. Akşam'da Konya'ya döneceğiz. Antalya gitmeyi tabiki tercih ederdik ama zaman kısıtlı yarın iş başı yapacağımız için Konya'ya yakın olduğundan dolayı Beyşehir'e geldik. Beyşehir'de güzel bir yer. Göl olarak anımsatmıyor. Adeta deniz gibi." diye konuştu.

Kaynak: DHA