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DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdığı camiden zorla çıkarıldıBURSA'da bipolar bozukluğu olan Nazlı K. (29), girdiği camide camları kırıp, vazoları devirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
02.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:27

Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdığı camiden zorla çıkarıldı

BURSA'da bipolar bozukluğu olan Nazlı K. (29), girdiği camide camları kırıp, vazoları devirdi. Tüm çabalara rağmen camiden çıkmaya ikna olmayan genç kız, polis tarafından zorla sedyeye yatırılarak, hastaneye götürüldü. 

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne, Kurban Bayramı'nın birinci günü gelen Nazlı K., önce caminin kapısını tekmeledi. Ardından da kapının camını kırıp, içeri girdi.

Camları kırıp, vazoları deviren Nazlı K.'ye, vatandaşlar engel olmak istedi. Ancak ne vatandaşlar ne de haber verilmesi üzerine gelen cami görevlileri, genç kızı sakinleştiremedi. Tüm çabalara rağmen camları kırmaya devam eden genç kız, gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek dışarı çıkarılmak istendi. Nazlı K. ise, "Burası benim bölgem, bölgemi terk etmeyeceğim. Burada olmak benim kalbimi sıkıştırıyor ama çıkmayacağım" diye yanıt verdi. Sağlık görevlilerinin girişimi de yanıtsız kalınca, Nazlı K., polis ekiplerince zorla sedyeye yatırılarak, camiden çıkarıldı.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı K.'yi tanıdıklarını söyleyen vatandaşlar, genç kızda bipolar bozukluğu olduğunu, dönem dönem sinir krizi geçirdiğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------Camiye giren kadının polislerle tartışmasından görüntü -Kadının camideki kırdığı vazo ve camlardan görüntüler -Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler -Kadının zorla sedyeye yatırılıp ambulansa taşınmasından görüntüler -Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA

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Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu

ADANA'nın bazı mahallelerinde art arda yaşanan elektrik kesintisi, kurban etlerinin bozulup, çöpe atılmasına neden oldu. Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kurban etlerinin bozulduğunu iddia etti. Elektrik hatlarında meydana gelen patlama ve yangınlar nedeniyle de elektrikli ev aletlerinin bozulduğunu öne süren mahalleli, gece uyumaya korktuklarını anlattı.Biriktirdiği parayla aldığı kurbanlıktan çıkan etleri, elektrik kesintisi nedeniyle çöpe atmak zorunda kaldığını söyleyen elektrik teknikeri Yusuf Ayyıldız (40), yetkililerin duruma el atmasını istedi. Evindeki bilgisayar ve klima ile ve çamaşır makinesinin de bozulduğunu söyleyen Ayyıldız, "Etler bozulduğu için buzdolabım çöpe gidecek. Annemin çamaşır makinesi, kardeşimin kliması yandı, karşı komşumun da etleri çöpe gitti. Hemen hemen tüm mahallenin etleri çöpe gitti. İki günlük elektrik kesintisini geçtim, 10 gündür kablolar patlıyor. Yetkililerden mağduriyeti gidermelerini istiyorum.  Etimden, tırnağımdan, dişimden ayırıyorum ve bir kurbanlık alıyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Benim çoluğum çocuğum bunu bir sene yiyecekti" dedi.'EVLERİN İÇİ HEP LEŞ KOKUYOR'Yaklaşık bir aydır elektrik kesintileri yaşandığını öne süren Metin Doğan (35) da şöyle konuştu: "Elektrik uzun süreli kesiliyor. Uzun süreli olunca da buzdolabındaki bütün ürünler çöpe gidiyor. Yetkilileri aradığımızda kayıt oluşturuyorlar, herhangi bir dönüş yok. İlgilenen herhangi bir yetkili yok. Etlerimizin çoğunu çöpe attık. Evlerin içi kokuyor. Yetkililerden ricam, şu mahalleyi bir incelesinler. Burada ciddi sorun var. "Öte yandan DHA muhabiri, iddialar üzerine ilgili şirketin yetkililerini telefonla aradı ancak ulaşamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Sokakta toplanan mahalle sakinleriYerde leğen içinde bozulmuş kurban etleriMahallilerin tepkisiYusuf Ayyıldız'ın evinde bozulan etleri göstermesiPoşetlenmiş etlerden görüntüYusuf Ayyıldız ile röpMetin Doğan ile röp.  

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Acıgöl'ün suları 6- 7 metre çekildi

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl'ün su seviyesi gün geçtikçe azalmaya başladı. Su seviyesinin azalmaya başlamasıyla gölün tamamen kurumasından endişe ediliyor.  Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67), Gölde, 6-7 metre kadar çekilme oldu. Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var" dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı' kapsamında çalışmaları sürdürülen 400 hektarlık alana sahip Acıgöl, volkanik patlama sonucu meydana gelen doğal bir göl olma özelliğiyle dikkat çekiyor.  300 metreden fazla bir derinliği sahip olduğu bilinen göl, bu özelliğiyle Türkiye'nin 1'inci dünyanın ise en derin 3'üncü gölü olduğu belirtiliyor. Magnezyum sülfat zengini olan gölün suyunun acı ve tuzlu olması nedeniyle gölde yaşayan bir canlı bulunmuyor. Ancak göl birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Uzun ekseni bin 750 metre, kısa ekseni ise bin 250 metre olan bir elipsi andıran gölde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldi. Yeraltı sularının aşırı kullanılması sebebiyle Acıgöl'ün kurumasından endişe ediliyor.'YERALTI SULARI ÇEKİLİYOR'TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan, gölün 6-7 metre kadar çekildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Buraya yurtiçinden ve yurtdışından turistlerimiz geliyor. Yüzme sporlarına çok elverişli. İçinde canlı bulunmuyor. Ancak çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Tamamen doğal bir su. Burası birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı. Acıgöl de çekilmeler başladı. Konya kapalı havzasında göllerimiz kurumaya yüz tuttu. Yeraltı sularımız her sene çekiliyor. Havzada çok su isteyen bitki türlerine yöneldiler. Bu nedenle yeraltı suları çekiliyor. Hazıra dağ dayanmaz. Doğal güzelliği bozulmadan buralara hizmet yapılmalıdır. Su, 30 sene öncesinden su şu an durduğumuz yerdeydi. Gölde, 6-7 metre kadar çekilme oldu. Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var. Dünyada eşi benzeri olmayan göllerimiz bunlar. Yarın öbür gün burası kuruduğunda kimse buraya gelmeyecek." 

Kaynak: DHA

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