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DHA YURT BÜLTENİ- 5

Arı sokması sonucu öldü, annesi 'ben ölseydim kuzum' dediAdana'da hafif ticari araçla seyir halindeyken açık olan pencereden giren arı, Salih Yılmaz'ı (47) soktu.

DHA YURT BÜLTENİ- 5
23.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:50

Arı sokması sonucu öldü, annesi 'ben ölseydim kuzum' dedi

Adana'da hafif ticari araçla seyir halindeyken açık olan pencereden giren arı, Salih Yılmaz'ı (47) soktu. Alerjisi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın acı haberini alan annesi, "Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır şoförü oldukları öğrenilen Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, 01 ADL 066 plakalı hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı. İki arkadaş Misis Beldesi Kavşağında durdukları sırada yolcu konumundaki Salih Yılmaz, Halil İbrahim Şık'a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Fenalaşarak ambulansa alınan Yılmaz, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda kalbi durdu. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ACILI ANNESİ AĞIT YAKTIYılmaz'ın acı haberini alan ailesi hastaneye geldi. Yılmaz'ın eşi Serpil Yılmaz, "Salih'i her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan'a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş" dedi.

Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Acılı annenin, "Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum" diyerek göz yaşı dökmesi yürek burktu.

Kaynak: DHA

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