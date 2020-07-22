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Annesini İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş ANTALYA'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
22.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:06

Annesini İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş

 

ANTALYA'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

Dün sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Fak'ın cenazesi akşam saatlerinden alınarak toprağa verildi.İfade alma işlemi tamamlanan Berk Karan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, İstanbul'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi. Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

KANLI EŞYALAR TAHLİYE EDİLDİ

Berk Karan'ın annesi Seher Fak'ı öldürdüğü Altınkum Mahallesi'ndeki evde bulunan eşyalar bir yakını tarafından tahliye edildi. 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede bulunan eşyalar, temizlik görevlileri tarafından aşağı indirildi. Eşyalardan bazılarının üzerindeki kan izleri dikkati çekti. Eşyalar daha sonra bir kamyonete yüklenip olay yerinden götürüldü. 

Kaynak: DHA

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