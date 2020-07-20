DHA YURT BÜLTENİ - 5 Sokak lambasını değiştirmek isterken akıma kapılarak, öldüADANA'nın Kozan ilçesinde, sokak lambasını değiştimek isteyen Burak Karaköse (24), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Sokak lambasını değiştirmek isterken akıma kapılarak, öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sokak lambasını değiştimek isteyen Burak Karaköse (24), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Ayıcık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı yapılan sokak lambasının yanmadığı yönündeki ihbar üzerine bu sabah, caddeye ekip, gönderildi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipten Burak Karaköse, iş makinesinin üzerine çıkarak, sokak lambasını değiştirmek istedi. Ancak akıma kapılarak, yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Karaköse, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Karaköse'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA