DHA YURT BÜLTENİ - 5 Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Oğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav, hakkında tehdit suçundan arama kaydı bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.Araştırmalar sonunda Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan'ın uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Jandarma KOM Timleri tarafından yaklaşık 1 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonunda şüphelilerin Side Mahallesi'ndeki bir apart oteli uyuşturucu dağıtım merkezi olarak kullandıkları saptandı.'BEN TERÖRİSTİM, BABAM DA DAĞDA TERÖRİST'Antalya KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ekipleri, geçen pazartesi günü apart otele baskın yaparak Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav ve Mert Turan ile İlayda Y. ve Sevginur A.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı dairede, satışa hazır 470 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.Jandarmanın araması sırasında, şüphelilerden Hüseyin Sav'ın "Ben teröristim, babam da dağda terörist. Ben sizin devletinizi tanımıyorum" diye bağırdığı belirtildi.GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞOV YAPMAYA KALKTILARJandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden İlayda Y. ve Sevginur A. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav ve Mert Turan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin çekim yaptığını görünce, "Karakolda bize işkence yaptılar" diye bağırdı. Jandarmaya direnen şüpheliler, "Biz terörist değiliz, bize işkence yaptılar" dediler.Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.ANNE DE GÖZALTINDAOğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav da hakkında tehdit suçundan arama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alındı.'KELEBEK OPERASYONU KIZLARI'Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada Mert Turan'ın annesi Filiz Kuzgun, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle K.Ö. ile tartıştı. Filiz Kuzgun, basın mensuplarına "Benim oğlum uyuşturucu madde kullanıyor. 3 sene cezaevinde kaldı. Ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bu kadın yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Kelebek operasyonu kızları hala dışarıda geziyor. Bu kızlar torbacılık yapıyor. Onların da alınması lazım" dedi.'BU KADIN ALIŞTIRDI'Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra K.Ö. adlı kadının oğluna musallat olduğunu öne süren Filiz Kuzgun, "Benim oğlum uyuşturucuyu bırakmıştı. Bu kadın tekrar onu alıştırdı. Kadın, O.S. adlı büyük bir uyuşturucu satıcısının torbacısı. Asıl onun ve onun gibilerin alınması lazım. O kadınlar yüzünden masumların canı yanıyor, annelerin canı yanıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uyuşturucu maddelerin bulunmasıApartta yapılan aramada bulunanlarŞüphelilerin adliyeye getirilmesiFiliz Kuzgun'un K.Ö.'yle tartışmasıFiliz Kuzgun'un açıklamasıZeynep Sav'ın gözaltına alınması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

========================

Van Gölü'nde arama çalışmalarına yeniden başlandı

VAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından çalışmalar sürüyor. Toplam 33 kaçak göçmenin cansız bedeninin çıkarıldığı Van Gölü'nde, çalışmalara bugün yeniden başlandı. Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Özel ekiplerin ROW cihazlarıyla tespit edip görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor. Şu ana kadar karaya vuran ve teknenin içinden çıkarılan ceset sayısı 33'e yükselirken, dün durum değerlendirmesi ve cihazların bakımı için yapılmayan çalışmalara bugün yeniden başlandı. Teknenin tespit edildiği Çarpanak Adası açıklarına gelen Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma İç güvenlik Timleri, cihazları tekneye yükleyerek, bölgeye doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tekneye binen ekipler-Cihazların tekneye bindirilişi-Teknede ekipler-Genel detaylar-Teknenin bölgeye doğru gidişi

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

========================

Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'nda teröristlerin izini sürüyor

ŞIRNAK'ın Cudi dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik dün başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu sürüyor. Teröristlerin izini süren güvenlik güçleri, tespit ettiği birçok mağara sığınak ve barınağı imha etti.İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 58 komando timi, 12 jandarma Özel Harekat timi, 12 Polis Özel Harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma tim olmak üzere toplam 102 timden oluşan bin 485 personelin katılımıyla 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu sürüyor.Dün İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un duyurusuyla başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın bombacısı olarak bilinen ve 5 sivilin şehit edildiği saldırının sorumlusu 'Ali Şer' kod adlı terörist Osman Durmuş, silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, el yapımı patlayıcılar tuzaklanan birçok mağara, sığınak ve barınak da tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildi.2 YILDA 8 BÜYÜK OPERASYONLA PKK'YA DARBE

Şırnak'ta, 2019-2020 yıllarında 8 büyük operasyonla örgüte darbe vuruldu. 18 Ağustos 2019 Hakkari Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde başlayan 'Kıran-1' operasyonu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında 'Kıran-2' operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesini kapsayan Siirt ve Şırnak ara hattında 'Kıran-3' operasyonu, 11 Kasım'da Faraşin bölgesini kapsayan Şırnak-Hakkari-Van hattında 'Kıran-6' operasyonu, 20 Aralık'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı' operasyonu, 30 Ocak 2020'de, 'Kapan-5 Gabar' Operasyonu, 1 Mart'ta Siirt ve Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu tamamlandı. Dün itibarıyla başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu ise sürüyor. Bu operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA