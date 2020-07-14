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BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDURize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde incelemelerde bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
14.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:33

BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde incelemelerde bulundu. Madenli Belediyesi önünde açıklama yapan Bakan Soylu, "Sel ve heyelan nedeniyle 12 köye ulaşılamıyordu. 3 vatandaşımızın mahsur kaldığı yönünde bilgimiz vardı. 1 vatandaşımız da kayıptı. Ali Uzun amcamız tam da heyelanın geldiği bölgedeydi, ne yazık ki kendisini kaybettik. Yine o evde mahsur olan ve ayağı kırık olan Havva Tüysüz, hastaneye getirildi ama maalesef o da hastanede hayatını kaybetti. Şu an itibariyle hastanede 2 kişi var, onların da tedavileri sürüyor. Çayeli merkeze de baktık. Bölgeye son zamanlarda yağan en fazla yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da yağış olmuştu ve 65 kilogram yağmıştı. Bu hafta burada 263 kilogram yağış var. Yukardan toprağın gelmesine ve derelerin taşmasına neden oldu. Şu an ulaşıma kapalı olan ve can kaybı olmayan 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK'

Yağış uyarısında bulunulan bölgedeki vatandaşların tedbirli olması gerektiğini de belirten Bakan Soylu, "Dün akşam daha büyük bir yağış olabilir endişesi vardı ama olmadı. Hem hasarın temizlenmesi açısından hem de bu meselelerle karşılamamak için çalışmalar sürüyor. Devlet olarak elimizden geleni yapacağız, gerekli adımlar atılacak. Riskli bölgelerdeki tahliye ve uyarılar devam ediyor. Yağmurun hangi bölgeye yağacağını net olarak bilmiyoruz. Bölgesel olarak vatandaşımızın tedbirli olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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