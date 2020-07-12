DHA YURT BÜLTENİ - 5 JÖH'ler Karadeniz kırsalında operasyonda KARADENİZ'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgeye yeniden sızmaya çalışan terörist gruplara karşı...

JÖH'ler Karadeniz kırsalında operasyonda

KARADENİZ'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK 'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu ' teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgeye yeniden sızmaya çalışan terörist gruplara karşı Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH) 'alarm' konumuna geçti.

Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla geçen yıl örgüte büyük darbe vuruldu. Son 5 yıldır düzenlenen etkin operasyonlarda, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında teröristler tamamen bölgeden arındırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri de baharın gelmesiyle birlikte yayla ve fındık sezonu öncesinde dağlarda didik didik terörist arıyor. Erzurum kırsalında devam eden operasyonlarda bu bölge üzerinden Karadeniz'e sızma girişiminde bulunan 3 teröristin önlenmesinin ardından Erzurum, Tunceli, Gümüşhane sınır bölgesinde de operasyonlar yoğunlaştırıldı. Karadeniz kırsalında teröristlerin geçebileceği güzergahlar İHA'larla sürekli kontrol altında tutulurken, kritik geçiş noktalarında da karadan operasyon yürütülüyor.

BÜYÜK DARBE YEDİLERPKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şerli ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe, 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu. 6 kişilik terörist grubu, kış üslenmesi hazırlığındayken, operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında kalan teröristler de bölgede çeşitli eylemler yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarının yoğunlaşması sonucu yeniden Tunceli'ye kaçma girişiminde bulundu. Giresun kırsalında 1 PKK'lı teröristin teslim olmasının ardından yazdığı günlüğünü ele geçiren güvenlik güçleri, son 2 yılda etkin operasyonlar düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde yer alan teröristlerin de aralarında olduğu 4 terörist daha bu sayede etkisiz hale getirildi.

3 TERÖRİST ENGELLENDİSon 6 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde, 7'sinin ise 'gri' kategoride olduğu tespit edildi. Karadeniz kırsalından Tunceli'ye kaçan 2 PKK'lı terörist de burada öldürüldü. Bölgede PKK'nın izinin silinmesinin ardından arazi arama- tarama faaliyetleri de etkin olarak devam ediyor. Bu yıl bölgede kış üstlenmesi yapamayan teröristler, yeniden bölgeye sızma girişiminde bulunmaya çalıştı. Son olarak Erzurum kırsalında yürütülen operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim olurken, 3 teröristin ise Karadeniz kırsalına sızma girişiminde bulunduğu, bunun ise operasyonla güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi. Öte yandan Karadeniz kırsalında teröristlerin geçiş güzergahlarının tespiti ve sığınak ile depoların imha edilmesiyle büyük darbe vurulan teröristlerin; Karadeniz'e sızma girişimine karşı takviye kuvvetle operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Arşiv operasyon detayları

Haber: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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Semiha Yıldırım'a hakarete Badıllı aşiretinden tepki TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan İYİ Partili Levent Özeren'e, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Binali Yıldırım'ın 'benim köklerim orada' dediği Badıllı aşireti tepki gösterdi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan İYİ Partili Levent Özeren'e (55) bir tepki de Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki 'benim köklerim orada' dediği Badıllı aşiretinden geldi. Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi sakinleri mahallede basın açıklaması düzenledi. Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a yönelik yapılan hakaretvari paylaşımı kınayan mahalleliler oturma eylemi düzenledi. Açıklamada mahalle sakinleri adına konuşan Avukat Hamdi Dirier, Özeren'in en üst limitte cezalandırılmasını istediklerini açıkladı.

'ÖZEREN CEZALANDIRILSIN'Mahalle sakinlerinin Binali Yıldırım'la Badıllı aşiretinin aynı koluna mensup oldukları için akraba olduklarını belirten Dirier, Binali Yıldırım'ın da sürekli Badıllı aşiretine mensup olduğunu söylediğini aktardı. Yıldırım'ın 15 yıl Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yaptığını hatırlatan Dirier, "Gururumuz olan Binali Yıldırım'ın başarılarının arkasında bulunan eşi Semiha Yıldırım hanımefendiye yönelik saygısızca, fütursuzca, terbiyesizce eleştiren Levent Özeren adlı şahsı en basit tabirle kınayıp lanetlediğimizi ifade ediyoruz. Tüm desteğimiz gururumuz olan aşiretimizin bir ferdi olan Binali Yıldırım Beyle beraberdir. Biz burada Levent Özeren'in hukuk çerçevesinde cezalandırılmasını istiyoruz. Ki bu anlamda tutuklandı. Biz buradan onu protesto ediyoruz. O hakarete tepki olarak oturma eylemi gerçekleştiriyoruzö ifadelerini kullandı. Özeren'e tepki olarak bir dakikalık oturma eylemi gerçekleştiren mahalle sakinleri açıklamayı sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------- Mahallede toplanan vatandaşlarOturma eylemi yapan vatandaşlarGurup adına açıklama yapan Hamdi DirierSlogan atanlar ve alkış çalmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA -

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Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti BURSA'da, bunalıma girdiği öne sürülen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Musa Ş. (22), 2 ayrı not bırakarak, tabancasıyla yaşamına son verdi. Musa Ş.'nin, sevgilisine bıraktığı notta, "Sana nasihatim var. Evlen, eşine iyi bir kadın, çocuklarına iyi bir anne ol. Biliyorum arkamdan ağlayacaksın ama ben senin ağlamana dayanamam" yazdığı görüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Bülbülce Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı evin 2'nci katındaki dairede oturan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Musa Ş., iddiaya göre bunalıma girdi. Sabah mesai arkadaşlarından sosyal medya üzerinden helallik istediği belirtilen Musa Ş., odasında 2 ayrı not bırakarak, tabancasıyla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Musa Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise evde intihar notlarını buldu. Musa Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SOSYAL MEDYADA, İSMİNİN YANINA 'ÖLDÜ SAY' YAZMIŞ

Musa Ş.'nin yazdıkları arasında, sevgilisine bıraktığı notta, "Sana nasihatim var. Evlen, eşine iyi bir kadın, çocuklarına iyi bir anne ol. Biliyorum arkamdan ağlayacaksın ama ben senin ağlamana dayanamam" yazdığı görüldü. Musa Ş.'nin intihar etmeden önce ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, isminin yanına 'öldü say' yazdığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, Musa Ş.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA