DHA YURT BÜLTENİ- 5 Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmışADANA merkezli 4 ilde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle satıyorlarmış

ADANA merkezli 4 ilde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Torbacıların, yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle verdiği, parayı da aynı yöntemle aldığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sokakta uyuşturucu satışı yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da teknik ve fiziki takip çalışması sonucu uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi tespit etti. Polis, takibe aldığı şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri paketleyip, almaya gelenlere tokalaşma sırasında verdiğini belirledi. Torbacıların, parayı da aynı yöntemle aldığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen 45 ayrı adrese 500 polisle baskın yapan ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde özel eğitimli narkotik detektör köpeklerle arama yaptı. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi.Evlerde yapılan aramalarda, 611 gram esrar, 19 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Soruşturma kapsamında 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Operasyona ait emniyettten gelen dron görüntüleri

Haber-Kamera: Ruşan Anıl ATAR/ ADANA

========================

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kardeş öldü

OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 9 yaşındaki Duru ile 13 yaşındaki ablası Doğa Aydoğan hayatını kaybetti.Kaza dün sabah saat 06.00 sıralarında, E90 Otoyolu Taşoluk tüneli mevkiinde meydana geldi. Bahçe yönünden Gaziantep istikametine giden Oktay Aydoğan (49) yönetimindeki 27 VK 423 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Oktay Aydoğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bilge Aydoğan (47) C.A.(17), ve İ.A.(21) yaralanırken, Doğa Aydoğan ve Duru Aydoğan kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------Kaza yerinden genel detaylar

Haber: İbrahim EMÜL Kamera: OSMANİYE,

======================

Polisten 4 milyon liralık bahis operasyonu

Antalya Polisi, yurtdışı kaynaklı farklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan bahis çetesine yönelik operasyon düzenledi. 6 şehirde, 24 kişi yakalandı. Bahis çetesinin 4 milyon lirayı bitcoin aracılığıyla dijital paraya çevirdiği ortaya çıktı. Operasyon ile ilgili 7 kişi tutuklandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yönetilen 16 farklı internet sitesiyle ilgili operasyon başlattı. Organize bir şekilde yasa dışı bahis oynatan ve bu yolla 4 Milyon liralık haksız kazancın bitcoin (BTC) aracılıgıyla dijital paraya çevrildiği bilgisine ulaştı. Antalya Polisi, yine Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. M.Y. adlı zanlının liderliğini yaptığı bahis çetesi operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal, para sayma makinası, 30.385 lira, 2.150 Amerikan Doları, 500 Euro, 1 adet silah ve 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli şahıslardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, 11 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Antalya Emniyet Müdürlüğü dış plan drone görüntüsüGözaltına alınan kişileri emniyete getiren araçların görüntüleriEvlerde yapılan aramadan görüntülerŞahısların adliyedeki görüntüleri

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

=======================

Çadırda yaşayan aile için yardım çağrısı

HAKKARİ Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde, çadırda yaşayan 11 kişilik Kartal ailesini, ziyaret etti. Aileye yardım eli uzatılmasını isteyen Aydoğdu, çocuklara ayakkabı hediye etti. Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde yaşayan, sağ bacağındaki 6 santimlik kısalık nedeniyle devletin verdiği engelli aylığı ile geçimini sağlayan Cengiz Kartal (38), bugüne kadar yaşadıkları akrabasının evinden koronavirüs nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Evinde kaldıkları akrabalarının köye dönüş yapması nedeniyle sokakta kalan Kartal, kardeşinin evininin yakınına kendi imkanlarıyla derme çatma bir çadır kurdu. 9 çocuğu ile birlikte burada yaşamaya başlayan aile, banyo ve tuvalet ihtiyacını kardeşinin evinde karşılıyor.Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaklaşık 1,5 aydır çadırda yaşayan aileyi ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Aile fertlerine ayakkabı hediye eden Aydoğdu, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, "Evinde yaşadıkları yakınlarının pandemi nedeniyle İstanbul'dan köye dönüş yapması üzerine ailenin çadırda yaşadığını öğrendik. Biz de köye gelerek aile ile görüştük. Büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yetkililerin bu aileye yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çadırdan detaylar-Aileden detaylar-Başkan Aydoğdu çocuklara ayakkabı giydirmesinden detaylar-Anne Meyan Kartal'ın ağlaması-Bakır kazanından çocukların banyosu-Çeşmeden yiyeceklerin saklanmasından detaylar-Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu'nun açıklaması-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

=======================

Tepelik alandan düşen kaya ve toprak yolu kopadı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle zemini yumuşayan tepelik alandan kopan kaya ve toprak parçaları, karayoluna düştü. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.Alaşehir- Kiraz karayolu Uluderbent Mahallesinde şiddetli yağmur sonrası, tepelik alanda zemini yumuşayan toprak ve kaya parçaları, yola düştü. Saat 02.00'den itibaren yol, her iki yöne ulaşıma kapandı. Yoldan geçemeyen araçlar, kuyruk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye, karayolu ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol, 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu ise yol açılınca kısa sürede sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması çalışmasıBelediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu konuşmasıYolda kalanlarla röp.

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

========================

Polisten, tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısı ADANA'da, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle çok sayıda vatandaş tatil yörelerine gidince, hırsızlık olaylarında artış yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularında uyararak, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılık konularında ev ev, sokak sokak gezerek uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtan polis ekipleri, tatile gidecek vatandaşları, kapılarını kilitlemeleri, pencerelerini açık bırakmamaları konusunda uyardı. Polis, verdiği broşürde pazara, markete ya da başka bir yere giden vatandaşların, ev anahtarlarını çocuklara vermemesi, paspas ya da kova içine bırakmaması konusunda da bilgilendirdi. Ekipler, hırsızlığın yanı sıra telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak para isteyenlere yönelik de vatandaşları ikaz etti.

Kaynak: DHA