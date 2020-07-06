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Van Gölü'ndeki batık göçmen teknesi ROW cihazı ile aranıyor Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenleri arama kurtarma çalışmaları, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) yapılıyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
06.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:18

Van Gölü'ndeki batık göçmen teknesi ROW cihazı ile aranıyor  

Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenleri arama kurtarma çalışmaları, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) yapılıyor.

Van Gölündeki aramalar, Ankara'dan getirilen 4  ROW cihazı ile sürdürülüyor. Göl tabanından yaklaşık 200 metre derinliğe inilirek yapılan çalışmalar kameralara yansıdı. ROW cihazı, Ankara'dan gelen Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor.

Göl tabanının bu 2 ekip tarafından taranmasına devam ediliyor. 

Kaynak: DHA

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