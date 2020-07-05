DHA YURT BÜLTENİ - 5 Fabrikadaki patlamada ölen işçi toprağa verilecek Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın cenazesi, bugün Erenler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Fabrikadaki patlamada ölen işçi toprağa verilecek

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın cenazesi, bugün Erenler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'na toprağa verilecek.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: SAKARYA,

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3 haftalık kızını boğarak öldürdü

KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül (40), 3 haftalık kızı Melek'i boğarak, öldürdü. Gözaltına alınan Bülbül, emniyetteki sorgusunda, kızının yüzünü önce yastıkla kapattığını daha sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Bülbül, 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle babaevine geldi. İlçe devlet hastanesinde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü. Bülbül, çiftçi olan eşi ile birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu. Bugün sabaha karşı Ayşe Bülbül, yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kalıp, öldüğünü söyledi. Babanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, minik Melek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis, Ayşe Bülbül'ü gözaltına aldı. Melek'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORGUDA KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, polisteki sorgusunda, kızını kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Bülbül'ün, kızının yüzünü önce yastıkla kapattığını daha sonra boğarak, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 1 çocuğu daha olduğu öğrenilen Ayşe Bülbül'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA