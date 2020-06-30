DHA YURT BÜLTENİ - 5 ALPEREN'İ DÖVEREK ÖLDÜREN PİS ABİ LAKAPLI HARUN SEZER 9 GÜN SONRA YAKALANDIKAYSERİ'de sevgilisin Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürdükten sonra evinin 100 metre uzağındaki ilçe mezarlığına gömen 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) olaydan 9 gün sonra saklandığı sazlıkta yakalandı.

ALPEREN'İ DÖVEREK ÖLDÜREN PİS ABİ LAKAPLI HARUN SEZER 9 GÜN SONRA YAKALANDI

KAYSERİ'de sevgilisin Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürdükten sonra evinin 100 metre uzağındaki ilçe mezarlığına gömen 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) olaydan 9 gün sonra saklandığı sazlıkta yakalandı. Cinayet şüphelisi Sezer, sorgusunun ardından adliyeye getirildi.

Kayseri Pınarbaşı'da sevgilisinin oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek öldüren ve daha sonra ilçe mezarlığına gömen firari cinayet şüphelisi Harun Sezer, ilçe polisi ve özel harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla Pınarbaşı ilçesi Çiflik mahallesinde metruk ev yanındaki sazlık alanda yakalandı. Şüphelinin üzerinden kuru sıkı tabanca çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

OLAY NASIL OLMUŞTUKayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki erkek çocuğu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdü. Cinayetin ardından Alperen'i battaniye ve perdeye sararak mezarlığa gömen Sezer, 21 Haziran'da kaçarak kaçmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİYasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı

VAN'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu ileri sürülen teknenin bulunması için çalışmalara bugün yeniden başlandı. Çalışmalara, jandarma Genel Komutanlığın'dan gelen ekip de su altı görüntüleme cihazı olan (ROW)'la destek veriyor.Gevaş İlçesi Altınsaç Mahallesinden Van Gölüne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Van Valiliği dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesinde 3 gün önce saat: 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine, Mahalle Muhtarı önceki gün saat 18.00 sıralarında Van ve Bitlis'teki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait, gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama çalışmalarına başlandı.Yüzerek kurtulduğu belirtilen kayıp Medeni Akbaş'ın Van'ın Tuşba İlçesi Çitören Mahallesinde bulunması üzerine çalışmalar Akbaş'ın gösterdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bölge dün akşam saatlerine kadar didik didik tarandı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kayıp olduğu belirtilen Sedat Akbaş veya teknede bulundukları ileri sürülen kaçak göçmenlere ait herhangi bir ize rastlanmadı.Bugün Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden yeniden arama çalışmaları yapılıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Muhabir anonsu-Van Gölü'ndeki Çarparak Adasında arama çalışması yapan Jandarma Asayiş Bot timi-Jandarma botu göl üzerinde çalışma yaparken-Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi-Genel ve detaylar

Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ/ VAN

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Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu. Gökhan Yükseldemir (40) olduğu belirlenen kişinin yanında, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde bahçeye temizlik için çıkan görevliler, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce önce hastane güvenliğine, daha sonra polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Gökhan Yükseldemir olduğu belirlenen kişinin yanında, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar bulundu. Yükseldemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Banktaki cesetten görüntüOlay yeri inceleme ekipleri ve savcıUyuşturucu için kullandığı aparatlardan görüntüÇevreden detayÖlen Gökhan Yükseldemir'in fotosu

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

İZMİT'te, sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Sahilde yapılan kutlamada meşaleler yakılırken, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.İzmit'te sahilde bir araya gelen gençler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Sıcak yaz günlerinde sahilde toplananlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Dün akşam sahilde bir kutlamada sosyal mesafe kuralları unutuldu. Birbirlerine sarılan genç kız ile erkek arkadaşının etrafında toplananlar şarkılar söyleyerek meşaleler yaktı. İzmit'te teknede doğum günü kutlaması sırasında da maske ve sosyal mesafe kuralları unutuldu. Kiraladıkları tekne ile İzmit Körfezi'nde denize açılan gençler horon ve çiftetelli oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sahilde düzenlenen kutlamadan görüntü-Teknede yapılan kutlama, oyunlar oynamaları

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kaymakamlığı ve belediye işbirliğinde, 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, mesire alanları ve ilçe merkezinde yerlere çöp atanların kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyledi. Niksar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan kurum çalışanları ve vatandaşların katılımı ile cadde, sokak ve sit alanlarında çevre temizliği yapıldı. Niksar Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında ilçeye bağlı 83 köy, 4 belde ve 23 mahalleye giden kurum çalışanları, yöre halkı ile buluşarak bölgelerinde temizlik yaptı. Akşam 18.00'a kadar devam edecek etkinlik sonunda toplanan çöpler ise buğday pazarı bölgesinde toplanarak sergilenecek.İlçenin turistik bir şehir olduğunu ifade eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, "Bu konuda sürekli etrafımıza gelen şikayetler, iddialar olduğu gibi ben de sürekli arazide gezen bir insanım. Yani çevremizin kirletilmesi, atıkların çevreye düzensiz bir şekilde atılmasını görünce tüm arkadaşlarımız ile bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Esas nokta da çöp toplamanın ötesinde bir farkındalık oluşturmak. Elde edilen çöplerin de geri dönüşüm alanlarına gönderip nakde çevirerek zihinsel engelliler okulumuza vereceğiz. Oradaki öğrencilerimize fayda sağlamasını arzu ettik. İlçemiz turistik bir bölge fakat çevremize baktığımız zaman yoğun bir çöp atığı var. İnsanlarımız çok vahşi bir şekilde alanlara çöp atmışlar. Yanı başında konteyner ve izole edecek sistemler olmasına rağmen maalesef o duyarlılık yoktu. Duyarlı olan insanlarımız da bu durumdan muzdaripti. Bu programla temiz bir çevreyi ilçemize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.'FOTO KAPAN VE KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK'Kaymakam Doğan, mesire alanlarına foto kapan ve kamera takılacağını söyleyerek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimizin bakış noktası alkol tüketen ve buna benzer çevreye duyarlılığı zayıf olan insanlar gördüğü zaman o anda bir aktivasyon içerisinde görmezler ise bir fiili hareket yapamıyorlardı. Ama yeri geldiği zaman o bölgelere foto kapan ve kameralar yerleştirmek sureti ile faaliyet icra ederek, çevreye atık atanları tespit edip gereken ceza işlemleri yürütme noktasında polis, jandarma ve zabıta ekiplerimize talimat verdim. Bu sayede artık haklı haksız konuyu ayırmak istiyoruz" diye konuştu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise 'Bu etkinliği kaymakamlığımız, kurum amirleri ve Niksar Belediyesi olarak beraber planladık. Halkımızda çevre duyarlılığı, çevre bilinci oluşturmak amaçlı doğayı yaşanabilir halde bırakmak ve bundan sonraki süreçte de hem gençlerimize ve bu konuda biraz daha bilinci zayıf olan hemşehrilerimize buradan mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA