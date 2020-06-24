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Minibüsün çarptığı tenis antrenörü, kafa travması geçirdi; başına 10 dikiş atıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilinden indikten sonra servis minibüsünün çarpması sonucu yola savrulan tenis antrenörü Onur Mert Çevik (28), yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06

Minibüsün çarptığı tenis antrenörü, kafa travması geçirdi; başına 10 dikiş atıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilinden indikten sonra servis minibüsünün çarpması sonucu yola savrulan tenis antrenörü Onur Mert Çevik (28), yaralandı. Kafa travması geçiren ve başına 10 dikiş atılan Çevik, "Arkadaşın vicdanı yokmuş. Dönüp arkasına bakmadı bile" dedi. Polis, kaçan sürücüyü ararken, kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

Kaza, 3 gün önce, Tahtakale Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle evinin yer aldığı caddeye gelen tenis antrenörü Onur Mert Çevik'e, kapıları kilitlemeye çalıştığı sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan Çevik, yola savrulurken, minibüs sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevik ise akrabaları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kafa travması geçirdiği belirlenen Çevik'in başına 10 dikiş atıldı. Çevik, 2 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaçan servis minibüsü sürücüsünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.'ARKASINA DÖNÜP BAKMADI BİLE'

Kaza sırasında yaşadıklarını anlatan Onur Mert Çevik, "Arkadaşlarımla halı sahadaydım. Halı sahadan döndüm. Arabamı park ettim. Arka kapıda çocuk kilidiyle ilgili sıkıntı vardı. Onu hallederken arkadan araba çarpmış. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kamera görüntülerinde ben yere yığılıyorum. Sürücü ise olay yerinden kaçıyor. Kafamın iki yanı yarıldı. Beyin travması geçirdim. Kafamın iki yanında toplam 10 dikiş var. Bu bir insan hayatı. Dönüp bakmaması bile gerçekten akıl alır gibi değil. Korkmuş da olabilir. İnsanın vicdanı var, daha sonra vicdanını dinleyip, polise gidebilirdi ama arkadaşın vicdanı yokmuş herhalde. Dönüp arkasına bakmadı bile. Sağ olsun oradaki akrabalar, komşular geldi. Hemen hastaneye kaldırdılar" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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