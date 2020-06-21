DHA YURT BÜLTENİ-5 Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz KAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Toplumun bir kesiminde tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik.

Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz

KAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik , "Toplumun bir kesiminde tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik. Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde vatandaşın kurallara uymadan dolaşmasının, mutlaka yasaklar getirdiğini vurguladı. Herkesin kendisini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Bizim yapmamız gereken otokontroldür. Kendimizi kontrol etmemiz ve kendimize bulaşı engellememiz gerekiyor. Başkalarına bulaştırmamıza da engel olmamız gerekiyor. Toplumsal sorumluluk bilinci olan bireylerin yapması gereken budur. Eğer sorumluluk sahibi bir birey değilsek ve öyle gözüküyor birtakım sorunlar ortaya çıkar" diye konuştu.

'ESKİ NORMALE DÖNMEDİK'Prof. Dr. Çelik, bu süreçte komplo teorilerinin daha çok ortaya çıkmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Koronavirüsten aslında kimsenin ölmediğini, bunun 5G teknolojisinden tutun da üretilmiş bir virüs olacağına kadar teori ortada var. Sosyal medyada bu dedikodular çok daha hızlı dolaşıyor. Çok daha kolay inanıyorlar. Biz hekimler olarak şunu görüyoruz. Bu hastalar var, virüs nedeniyle de hayatlarını kaybediyorlar. Topluma yön veren insanların bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Herkesin kendi konusunda konuşması gerekiyor. Tıp ile alakalı kişilerinde her birinin kendi branşında konuşması lazım. Benim branşım değilse ben bu konuda lütfen konuşmayım. Toplumdaki bu önlemlerin yara almasını ve bizim bu kadar çabamızın da sonuçsuz kalmasına yol açıyor. Herkesin bir şey söylerken bu sorumluluğu alması gerekiyor. Branşı olmayan hekim arkadaşlarımızın çok dikkatli konuşması gerekiyor. 'Koronavirüsten kimsenin ölmediğini, bunun sanal bir korku olduğunu' topluma sizler verirseniz bu önlemlerle bir yere varamazsınız. Maalesef bir kesimde bunlar var. Toplumun bir kesiminde de tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik. Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz. Bunun farkında olalım."

'ANNE ADAYLARININ KALABALIKTAN UZAK DURMASI GEREK'Covid-19 pozitif olan anne adaylarının bebeklere koronavirüs bulaştırma ihtimaline dair net bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Doğumda anne karnından bebeğe geçtiğine dair net bir şey yok. Ancak özellikle doğduktan sonra emzirme veya doğum kanalında bulaş söz konusu olabilir. Bu aşamada bununla ilgili yapacak bir şey yok. Gebe annenin bu kurallara uyması gerekiyor. Topluluktan uzak durması ve kendisini koruması gerekiyor. En kolay yapacağı şey budur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr İlhami Çelik'in açıklamasıDiğer görüntüler

HABER: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, oğlunun mezarına giderek dua okudu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde çocuğunun Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Kabir başında dua okuyan Çiftçi, oğlunun mezarındaki kuru otları temizledi.

'DEVAMLI RÜYAMDA GÖRÜYORUM'Şehit olan oğlunun hayatı boyunca kendisini hiç üzmediğini belirten Çiftçi, "Mekanı cennet olsun, onu çok özledim. Devamlı rüyamda görüyorum. Bizler bu acıyı yaşadık, inşallah başkaları yaşamaz. Derdimi ancak diğer şehit aileleri anlar. Acıyı, çekenler bilir. Çocuğumu bırakamıyorum, hiçbir zaman da bırakmayacağım. Devamlı buraya gelmeye devam edeceğim. Ancak hem virüs hem de şehitlikte tadilat olması nedeniyle uzunca bir süre kabre gelemedim. Gelemedikçe rüyalarıma girdi" diye konuştu.

'ONLAR BİZLERE ŞEFAATÇİ'Satılmış Çiftçi, her şehit ailesinin vakar sahibi olması gerektiğini belirtip, "Şehitlerimiz cennetlik, onlar bizlere de şefaatçi olacak. Bizler şehit aileleriyiz. Çocuklarımızın şanına yakışır şekilde davranmakla sorumluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Satılmış Çiftçi'nin oğlunun kabri başında dua okuması-Çiftçi'nin şehit oğlunun mezarındaki otları temizlemesinden görüntü-Şehitlikten görüntü-Şehit babası Satılmış Çiftçi ile röp.-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok' ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok. Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs etkisinin henüz azalmadığını belirtti. Koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Çetin, "Yapılan çalışmalarda şu ana kadar virüste anlamlı bir değişiklik görülmedi. Olgu sayımızdaki azalmanın birçok nedeni olabilir. Birincisi alınan önlemler, ikincisi havaların ısınmasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha az bulunmamız ve açık havada geçirilen zamanın artması. Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok. Belki önümüzdeki aylarda olabilir ama hiç de olmayabilir. Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon. Bu silahlarımızı kaybetmeden kullanmaya devam edelim" dedi.

'HASTAYSAK KENDİMİZİ EVDE İZOLE ETMEMİZ LAZIM'Çetin, solunum yolları hastalıklarının normalde de artış gösterdiği sonbahar aylarında, tedbirlerin elden bırakılması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini söyledi. Çetin, şunları kaydetti: "Bu yeni normalleşme sürecinde asla ve asla otokontrolümüzü yitirmememiz lazım. Eğer hastaysak, mutlaka kendimizi yine evde izole etmeye devam etmemiz lazım. Sosyal mesafe, sık el hijyeni, özellikle bir araya geldiğimizde temastan kaçınarak, hastalığın daha rahat bir şekilde ülkemizde sonlandığını görebiliriz. Önümüze bir sonbahar dönemi gelecek. Bu dönemde normal solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı döneme girdiğimizde biraz daha sıkıntılar yaşayabiliriz. En azından yaz döneminde mümkün mertebe kurallara uyarak, hastalığın sıklığını ülkemizde minimuma indirmeye çalışmalıyız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin röportaj-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA/KAYSERİ,

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PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Haziran'da, yol çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu, 4 işçi şehit düştü. Geriye gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı. Şehitlerin Güçlükonak ilçesindeki çocukları Babalar Günü'nü babaları olmadan geçirdi.

Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran'da, yüklenici firmaya ait iş makinalarına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lıların önceden yola yerleştirdiği EYP'yi infilak ettirilmesi sonucu Güçlükonak ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eruğul (22), Nesim Beştaş (32), Osman Tuncay (30) ve Hacı Atilla (35) şehit oldu. Geriye gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı.

ANNELERİ HASTALIĞA YENİLDİ, BABALARI TERÖR ŞEHİDİPatlamada şehit olan Hacı Atilla, 3'ü ilk eşinden 1'i yeni eşinden olmak üzere 4 çocuk babasıydı. Hacı Atilla, 3 yıl önce çocukları Tülay (8), Ecrin (7) ve Bünyamin'in (3) annesi olan eşinin hastalık sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Selamet Atilla ile evlendi. Selamet Atilla'dan da Miraç (7 aylık) adında bir çocuğu oldu. PKK'nın terör saldırısında Hacı Atilla'nın 4 çocuğu yetim kaldı. Gelininin patlamayı haber verdiğini ve hastaneye gidince bayıldığını, bu nedenle oğlunu son bir kez göremediğini belirten Hacı Atilla'nın annesi Sadiye Atilla, "Hacı'nın önceki eşi hastalandı vefat etti. Oğlum işine gitmişti. Çalışmaya gitmişti. Benim oğlum masumdu. Kimse oğlumu öldürmez diyordum. Kendisi ve çocuklarının rızkı için gitmişti. Allah teröristlerin bin kere belasını versin. 4 yetim bıraktı geriye" dedi.

'EKMEĞİ İÇİN GİTMİŞTİ'Hacı Atilla'nın eşi Selamet Atilla da, "Kanımız yerde kalmasın inşallah. Hacı, daha çocuğunu doğru düzgün görmedi. Benim oğlum 7 aylık. Hacı, oğlunu göremeden gitti. Ben de görmedim, onu. Eşimi son bir kez görmek istedim. Göremedim. Her zaman çocuğunu özlediğini ve göremediğini söylüyordu. Benim eşim çalışmaya gitmişti. Allah onların belasını versin. Ekmeği için gitmişti. 3 yetimi daha vardı " diye konuştu.

EVİN ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU10 çocuklu Davut ve Şirin Eruğul'un en büyük oğlu Emin Eruğul da (22) Silopi'de yaşanan patlamada şehit oldu. Emin, evlilik hazırlıkları yapıyordu. Emin için ailesinin kız istediği ve maddi durumlarının kötü olmasından dolayı nişan yapamadıkları belirtildi. 1 yıl önce askerden gelen Emin, babasının işsiz olmasından dolayı hem okuyan 5 kardeşinin masraflarını karşılıyor hem de ailenin geçimini sağlıyordu. Yaşadığı odasında bir halı bir yer yatağı dışında hiçbir eşya bulunmayan şehit Emin Eruğul'dan geriye bir tek fotoğrafı kaldı.

Şehit Eruğul'un annesi Şirin Eruğul, "Nişan yüzüğü almıştım. Nişanını yapmayı düşünüyordum. Para olmadığı için yapmamızı istemedi. 'Nişanlımın uzun süre babasının evinde kalmasını istemiyorum' diyordu. 'Ben gidip çalışacağım. Paramı tamamladığımda nişan yapacağım' dedi. Nişanı ve küçük kardeşlerine bakmak için gitti orada çalıştı. Babası işsiz, hasta hiçbir şey yapamıyor. Rabbim hakkımızı onlarda bırakmasın. PKK elime geçseydi. Hepsini öldürürdüm. PKK terör örgütü benim babamın en delikanlı adamını, kardeşimi ve evimin en delikanlı gözdesi olan oğlumu öldürdü. Güzellerim, şirinlerim onlardı. Onları öldürdülerö ifadelerini kullandı.

'3 ÇOCUĞUM ŞEHİT EDİLDİ'Baba Davut Eruglu da oğlunun bayramdan sonra çalışmaya gittiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "1 yıl önce askerden geldi. Hiçbir durumumuz, gelirimiz yok. Daha önce benim amcamın oğlu da PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Şimdi oğlum şehit oldu. Yeğenim Hacı Atilla da oğlum ile beraber şehit oldu. Böylece, PKK terör örgütü tarafından 3 çocuğum şehit edildi. Bu Kürt meselesi değil. Eğer bu Kürt meselesi olsaydı. Bu gariban çocuklarımızı vurmazdı. Öldürmezdi. Rızıkları için oraya gidip çalışıyorlardı. Bunlar silahla çatışmaya gitmemişler, mücadele etmemişler. Benim oğlum orada çaycıydı. Yolu yapan operatörlerin çaycısıydı. Bu Kürt meselesi değil. Aklı başında hiçbir Kürt bunlara inanmaz. Bunlar acımasız. 40 senedir bunlar devletimize, milletimize bu acıyı yaşatıyorlar. Bu teröristler bizleri, çocuklarımızı, milletimizi kandırıyor. Hiç kimse bunların bir faydasını görmemiştir. Biz huzur istiyoruz. Biz böyle katliamlar istemiyoruz."

'DEVLETİN VARLIĞINI YANLARINDA HİSSETMEKNesim Beştaş'ın şehit olmasıyla çocukları Erkan (7), Miraç (2) ve Kadriye (1) yetim kaldı. PKK terör örgütü, aynı zamanda Nesim Beştaş'ın eşi Sakine Beştaş'ın da ev hayalini yarıda bıraktı. Sakine Beştaş'ın tek isteği devletin varlığını kendi yanlarında hissetmek.

'OĞLUM 'BABA GEL' DEMEK DIŞINDA BİR ŞEY KONUŞMUYOR'3 arkadaşı ile birlikte Cudi Dağı'ndaki patlamada şehit olan 2 çocuk babası Osman Tuncay'ın 2 yaşındaki oğlu Eren'in 'Baba gel' dışında hiçbir şey konuşmadığını söyleyen, Emine Tuncay PKK terör örgütünü sevindirmemek için ağlamayacağını söyledi. Emine Tuncay, dün kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan eşinin katillerinden hesap sorulmasını istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Yalvarırım bana bunu yapanı getirin. Bunlar insan değil. Hayvanlar bile bunu yapmaz. O kalleşlerin leşini getirin bana. Oğlum 'baba gel' demekten başka bir şey bilmiyor. Sadece 'baba gel' diyor. Bir kelime bilmiyor. 'Anne' bile demeyi bilmiyor. Nerden bilebilirdim ki baba bir daha hiç gelmeyecek. Yavrum da onun için 'baba gel' diyor. Son bir haftadır 'baba gel' diyordu."

Kaynak: DHA