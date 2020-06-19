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DİLOVASI'NDA ALT GEÇİDİ SU BASTI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU-1KOCAELİ Dilovası Fatih Mahallesi'nde, TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçidi su bastı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
19.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:58

DİLOVASI'NDA ALT GEÇİDİ SU BASTI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU-1

KOCAELİ Dilovası Fatih Mahallesi'nde, TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçidi su bastı. Sanayi VE limanların olduğu bölgeye giden TIR ve kamyonların kontrollü olarak geçişini izin verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İş makinesi ile bölgede çalışma yapılırken, sürücüler alt geçidi su basması nedeniyle uzun süre kuyrukta beklediklerini, çalışmaların yetersiz kaldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KOCAELİ

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Ünye'de sağanak

ORDU'nun Ünye ilçesinde kısa süreliği etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ünye ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, menfezler taştı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri gün içerisinde Samsun, Ordu ve Giresun'da kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunarak, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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