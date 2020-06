DHA YURT BÜLTENİ - 5 Vaka görülmeyen Beytüşşebap'a yüksek ateş nedeniyle alınmadı, testi pozitif çıktıŞIRNAK'ın bu zamana kadar koronavirüs vakası görülmeyen ilçesi Beytüşşebap'ta, denetimler sıklaştırıldı.

ŞIRNAK'ın bu zamana kadar koronavirüs vakası görülmeyen ilçesi Beytüşşebap'ta, denetimler sıklaştırıldı. 35 kilometre uzaklıktaki Faraşin Yaylası'ndan gelen kişi, ateşi yüksek çıkınca ilçeye alınmadı. Yapılan Covid-19 testi de pozitif çıkan kişinin, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını başladığından beri vaka tespit edilmeyen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından denetim ve önlemler artırıldı. Herkesin maskeyle sokağa çıktığı Beytüşşebap'a, 35 kilometre uzaklıktaki Faraşin Yaylası'ndan gelen kişi, ilçe girişindeki kontrolde ateşi yüksek çıkınca alınmadı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, koronavirüs tedavisine başlandı.

'SIKI TEDBİRLER ALIYORUZ'Kaymakam İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan, esnafı ziyaret ederek, maske kullanmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı. Kaymakam Pendik, ilçe sınırında yaşanan bu vaka olayını anlattı ve Beytüşşebap'a almadıklarını söyledi. Pendik, "Cumhurbaşkanı'mızın, Sağlık Bakanı'mızın ve Şırnak Vali'mizin talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın maske kullanımını sağlamak için esnafımızı ve çarşıdaki vatandaşlarımızı tedbirli olmaları konusunda uyardık. Kurum amirlerimizle beraber tüm iş yerlerini dolaştık. Sağ olsunlar Beytüşşebaplı vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Şırnak ilçeleri arasında sıfır vakanın olduğu ilçe burası. Bir vatandaşımız, Van'dan, Faraşin Yaylası üzerinden ilçemize girmeye çalıştığı sırada ateşi ölçüldüğünde yüksek ateşli olduğu tespit edilmiş ve derhal karantinaya alınmıştır. Yapılan testler sonucunda bu vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Bu vatandaşımız ilçeye girmeden direkt sağlık çalışanlarımız aracılığıyla hastaneye götürülmüştür. Şimdilik ilçemizde vaka yok. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sıkı tedbirler alıyoruz" dedi.Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan ise alınan tedbirler ve halkın sağduyulu yaklaşımı sayesinde kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaymakam İsmail Pendik'in esnaf ziyareti Vatandaşları bilgilendirilmesiMaske takan vatandaşları tebrik etmesiKaymakam İsmail Pendik'in konuşmasıBelediye Başkanı Habip Aşan'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

Gaziantep'te, elyaf fabrikasında büyük yangın

GAZİANTEP'te bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 7 bin metrekare alana kurulu elyaf fabrikasının geri dönüşüm deposunda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 30'u aşkın itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde itfaiye personeli sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, iş makineleri de fabrika ve depoların dış duvarlarını yıkarak alevlere daha rahat müdahale edilmesini sağladı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı kişilere oksijen takviyesi yaptı.Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan fabrikadaki yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Hasan KIRMIZITAŞ- Mahir ALAN/GAZİANTEP,

Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama

Afyonkarahisar'da, takibe alınan minibüste 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, 15 Haziran Pazartesi günü Afyonkarahisar- Kütahya yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki E.S., E.Y. ile H.O. polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Afyonkarahisar Adliyesi'nden detaylarŞüphelilerin adliyeye getirilme anından detaylar

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 işçi, Güçlükonak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonet, dün saat 18.30 sıralarında Kurtik Tepe mevkisine geldiğinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, araçta bulunan işçiler Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla şehit oldu.Şehitler için bugün Güçlükonak ilçesinde tören düzenlendi. Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İlçe Kaymakamı Serhat Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ve şehitlerin yakınları katıldı. Tören, şehitlerin cenazelerinin, katafalka konulması ile başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehitler için dualar edildi. Tören sırasında şehit yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.Tören sonrası, şehitlerden Emin Eruğul ve Haci Atilla'nın cenazesi Akçakuşak, Nesim Beştaş'ın cenazesi Kocatepe, Osman Tuncay'ın cenazesi ise Düğünyurdu köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Cenazelerin getirilmesiDua edilmesiŞehit yakınlarının ağıt yakmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/GÜÇLÜKONAK,(Şırnak),

Bariyerleri yıkıp, doğaya 50 ton moloz döktüler

İZMİR'in Buca ilçesinde moloz dökümünü engellemek için konulan beton bariyerleri yıkarak yeşil alana tonlarca moloz bırakıldı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ortalama 50 ton molozu kentin yeşil alanından temizlediklerini belirtti.Buca Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte artan kaçak moloz dökümlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Kaçak döküm yapanlar, molozların bertarafı için belirlenen ücretleri ödememek için Buca'nın Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerinde çevreye zarar veriyor. Zabıta ekipleri kaçak dökümlere karşı cezai işlem uygularken, fen işleri ekipleri ise her gün ortalama 50 ton kaçak molozu doğadan toplayarak imha ediyor. Son olarak ise Şahin Tepesi'ne kaçak moloz döküldüğünün ihbarını alan Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgeye gittiklerinde çirkin görüntüyle karşılaştı. Bölgede, kaçak döküm yapılmasına engel olmak için konulan beton bariyerlere rağmen tonlarca moloz döküldüğü tespit edildi. İnşaat atıklarından oluşan moloz, ekiplerce olay yerinden kaldırılarak alan temizlendi.Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, doğaya verilen zararlardan herkesin sorumlu olduğunu söyleyerek, "Ekiplerimiz her gün 50 ton molozu akciğerlerimizden temizlemek için çalışıyor. Bu utanç maalesef hepimizin. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Buca'nın bir tek çiçeğine zarar verenin karşısında duracağız. Kaçak moloz dökümünü gören vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyorum. Hep birlikte alarmda olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Molozlardan görüntüMolozlar temizlenmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR,

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin, adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı" dedi.Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları'nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19'un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun" diye konuştu.'YÖRE HALKINA EK GELİR'Artemisia Annua'nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları'ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları'ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları'nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu: "Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları'na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Faruk Durukan röp-Artemisia Annua detay grüntü-Filiz özler röp-Doğa Fidan röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

Kene vakalarına karşı doğaya 600 sülün salınacak

TOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesine ait üretim tesisinde yetiştirilen 600 sülün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle mücadele amacıyla doğaya salınacak.Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor. Hastalığın bulaşmasına sebep olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008 yılında kurulan tesiste yılda 2 bine yakın keklik ve sülün yetiştiriliyor. Erbaa Belediyesi bu yıl tesiste yetiştirilen 600 sülünü 15 Temmuz'dan sonra doğaya salmayı planlıyor.Temmuz ayında tesiste üretilen sülünleri keneyle mücadele amacıyla doğaya salacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Eskiden beri Erbaa Belediyesi keklik ve sülün üretimine çok ciddi şekilde destek veriyor. Özellikle kene sayısının azalması için sülün salma çalışmaları yapılmıştı. Bizler de bu yıl yine 600'e yakın sülünü bölgeye salmak için hazırlıklarımızı yaptık. Üretimlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah bu vakaların azalması için keklik ve sülün sayılarımızı arttırdık. Temmuz 15'den sonra da gerekli izinler alınıp salınımları gerçekleştireceğiz. Tesisimizde yaklaşık 250 civarında keklik, 1500-2000 arasında da sülün bulunmakta" dedi.

Kenelerle doğal yollardan mücadele etmek amacıyla tesisin sülün ve keklik ürettiğini ifade eden Başkan Karagöl "Bu tesisin kurulma amaçlarından biri de özellikle kene vakalarının bölgemizde yaygın bir şekilde önceden olmasından kaynaklı. Bizler de inşallah sülün salınımı yaparak kene sayısının azalması için bölgemizde elimizden gelen çalışmayı devam ettirmiş olacağız" diye konuştu.

