DHA YURT BÜLTENİ - 5 Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı GAZİANTEP'te, 10 kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, tutuklandı.

Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

GAZİANTEP'te, 10 kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, tutuklandı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne işe alındıklarını söyleyerek giden 10 kişi, yetkililer tarafından böyle bir durum olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar hemen polise başvurdu. Kendilerine verilen evrakı da delil olarak sunan mağdurların ifadesi doğrultusunda, adı açıklanmayan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı.Şüphelinin üzerinde işe yerleştirme vaadinde bulunduğu kişiler adına hazırladığı sahte evrak ele geçirildi. 10 kişiyi 15 bin lira dolandırdığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şüphelinin mağdurun evine gidişiŞüphelinin hazırladığı sahte evrakŞphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

=======================

Kaçırılıp, darbedilen çiftçi: Boğazıma balta dayayıp, tehdit ettiler

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, aralarında borç para meselesi olan 3 kişi tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesine kaçırılıp, ormanlık alanda darbedilen çiftçi emeklisi Ali Gözlek (66), yaşadıklarını anlattı. Gözlek, "Benzin bidonunu getirip, beni yakacaklarını söylediler. Boğazıma balta dayayıp, beni tehdit ettiler" dedi. Beyağaç'ın Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Ali Gözlek, 14 Haziran Pazar günü, gece saatlerinde geldiği evinin önünde, aralarında borç para meselesi bulunduğu ileri sürülen Mehmet D. (51) ile oğlu Tahir D. (25) ve arkadaşı Mehmet D.'nin saldırısına uğrayıp, tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra otomobile bindirilerek kaçırıldı. Gözlek'in sesini duyan ve kaçırıldığını fark eden mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Muğla'nın Menteşe ilçesine kaçırılan Gözlek, iddiaya göre, götürüldüğü ormanlık alanda da yaklaşık 1 saat boyunca darbedildi. Tüfek dipçiğiyle başına aldığı darbe sonucu yaralanan Gözlek'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, Muğla- Denizli il sınırında durdurdu. Gözaltına alınan Mehmet D., oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'GECE YOLUMU KESİP SALDIRDILAR'Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Ali Gözlek, kendisine 2 bin lira borcu olan Mehmet D.'nin, oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D. ile birlikte kendisine pusu kurduğunu söyledi. Evinin arkasında saklanarak, bekleyen şüphelilerin bir anda kendisine saldırdığını belirten Gözlek, sürüklenip, kaçırıldığını anlattı. Gözlek, "Yaklaşık 4 ay önce Mehmet D.'ye 2 bin lira borç verdim. Ödemeyince onun yerine motorlu testeresini aldım. Parayı ödediği zaman testereyi teslim edeceğimi söyledim. 4 ay boyunca paramı ödemesini bekledim. Borcunu ödemeyince ben de motorlu testereyi sattım. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Bu yüzden aramızda bir husumet vardı. Geçen pazar günü, evimin arkasında saklanmışlar. Gece eve döndüğümde yolumu kesip, saldırdılar. Darbedip, 50 metre kadar sürüklediler. Daha sonra zorla otomobile bindirip, bilmediğim bir yere götürdüler" dedi.'ÖLDÜRMEYECEĞİZ, KOLUNU, BACAĞINI KIRACAĞIZ' DEMİŞLERUzun süre küfürlere maruz kalıp, dövüldüğünü anlatan Gözlek, şöyle devam etti: "Götürdükleri yerde beni konuştukça dövdüler. Benzin bidonunu getirip, beni yakacaklarını söylediler. Boğazıma balta dayayıp, beni tehdit ettiler. 'Seni keseceğiz' dediler. Ben de 'Öldürün' dedim. Onlar da 'Öldürmeyeceğiz, kolunu bacağını kıracağız, 1 ay çalıştıracağız' dedi. Üzerimdeki elbiseleri çıkarıp soydular. Kanlı elbiselerimi çuvala koyup, bana başka kıyafetler verdiler. Başıma tüfekle vurdular. Başımdan yaralandım. Daha sonra tekrar otomobile bindik. Dönüş yolunda jandarma tarafından yakalandılar. Kendilerinden şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum."Babasını kaçırıp, darbeden kişilerin tutuklanmasının kendilerini biraz olsun rahatlattığını belirten oğul Şahin Gözlek de "Böyle bir şey yaşanması nedeniyle üzgünüz. Olay günü, Muğla'nın Ortaca ilçesindeydik. Burada babamın yanında olsaydık buna cesaret edemezlerdi" dedi.Çamlık Mahallesi'nin muhtarı Muhittin Sürgit ise olay günü sesleri duyup, şüphelilerin otomobilini durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtip, "Bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdim. Mahallemizde daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Gözlek'in sağ olarak kurtarılması dolayısıyla mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ali Gözlek'in görüntüsü-Ali Gözlek'in bahçede çalışırken görüntüsü-Ali Gözlek'in saldırıya uğradığı yerde olayı anlatması-Ali Gözlek'in darp yerlerini göstermesinden görüntüAli Gözlek ile röportaj-Gözlek7in oğlu Şahin Gözlek ile röp.-Çamlık Mahallesi Muhtarı Muhittin Sürgit ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=======================

İslahiye'de zincirleme kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, kameraya yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 27 AEN 765 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Y.B. yönetimindeki 06 BS 0944 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.B. yönetimindeki kamyonet, park halindeki 27 SC 333 plakalı araca çarparak durdu. Bu sırada bir motosiklet ile bir otomobil de zincirleme kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.'Maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsüKazaya karışan araçlarGörgü tanığı ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

=======================

TIR'la otomobil çarpıştı

Isparta'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hafif yaralandı.Kaza, gece Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Faik U. yönetimindeki 32 LZ 469 plakalı TIR kavşaktan döndüğü esnada Gökçenur A. yönetimindeki 32 GE 684 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle geldiği istikamete dönerek durdu. Otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.TIR sürücüsü Faik U., "Ben sarı ışık yandığı esnada geçiyordum ama bayanın geldiği yönde kırmızı yanıyordu. Ne beni ne de ışığı fark etmedi sanıyorum. O kadar kaçmaya çalıştım ama geldi ve çarptı" diye konuştu.Gökçenur A. ise "Aracı fark etmedim kaza nasıl oldu anlayamadım" dedi.Kaza sonrası araçlardan etrafa saçılan parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden detay görüntülerKaza yapan otomobilden görüntülerKazaya karışan TIR'dan görüntüler

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

=======================

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin koronavirüs vaka sayısını artırdığını söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Hastanemizde günde 2 pozitif vakamız varken şimdi 30 ile 40 vaka arasına çıktık" dedi.Prof. Dr. İlhami Çelik, pandemide en önemli unsurun vatandaşın kendisi olduğunu belirterek, "Toplum nasıl hareket ederse ona göre yol alırsınız. Her insanın başına polis, jandarma ve bekçi dikemeyeceğinize göre insanlarımızın uyacağı kurallar var. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı her gün söylüyorlar. Bizim ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Haziran normalleşmenin başladığı süreydi. Biz bunu azaltırken 'yeni normal hayat' demiştik. Yeni normalden bahsederken de sizin eskiden olduğu gibi insanlarla tokalaşmak, yakın mesafede oturmak ve sarılmak gibi eylemleri yapmamanız gerekiyordu. Sosyal mesafeyi korumanız ve maskenizi asla çıkarmamanız gerekiyordu. El hijyeninize de dikkat etmeniz gerekiyordu. Maalesef bizler tedbirlere uymuyoruz. Koronavirüsten önceki yaşamımıza döndük. Sanıyorum ki bunlar yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.'GÜNDE 2 VAKADAN 30-40 VAKAYA ÇIKTIK'Birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin vaka sayısını artırdığının altını çizen Prof. Dr. Çelik, "İnsanların kendi oto kontrollerini yapması gerekiyor. Başkalarıyla bir araya geldiğiniz zaman mutlaka üç önlemi almanız gerekir. Biz düğünlerin dışarıda açık alanlarda yapılması gerektiğini söyledik. Cenaze törenlerine gidiliyor. Orada bu kurallara uyulması gerekirken kurallara uyulmadığını görüyoruz. Asker uğurlaması gibi görüntülere şahit olduk. Bunların eskiden yapılandan hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Bunlardan uzak durmazsak, sonuç kaçınılmazdır. Günde 2 pozitif vakamız varken şimdi 30 ile 40 vaka arasına çıktık. Dolayısıyla vaka sayımız artıyor, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zinciri bir yerden koparırsanız, bu çabanız boşa gidecek" ifadelerini kullandı.'MASKE AKSESUAR DEĞİL'Maskenin kurallara uygun şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Maske takmanız yetmiyor, aynı zamanda maskeyi de kuralına göre takmanız gerekiyor. Medyada maskelerin nasıl takıldığını görüyoruz. Burnu açıkta bırakacak şekilde maske takılıyor. Bunların bir anlamı yok. Çünkü insanın en iyi nefes aldığı yer burnudur. Çoğumuz ağzımız açık nefes almayız. Burnun da temizleme fonksiyonları var. Bu yüzden burnumuzu kullanırız. Yemek yerken veya içerken maskenizi çıkarıyorsunuz; ama başka insanlarla sosyal mesafenizi korumaz ve önünüze dönük nefes alıp verirseniz buradan bulaşması kaçınılmazdır. Maske bir aksesuar değil, bir zorunluluk olmalı ve kuralına uygun takılması gerekir" diye konuştu. 'TOPLU KAHVALTI, DOĞUM GÜNÜ PROGRAMI YAPANLAR VAR'Kayseri'de karantina altında alınan konut sayısında artış olduğunu, son olarak tedavi altına alınan kişilerin toplu kahvaltı organizasyonundan geldiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Kayseri'de son dönemde karantina altına alınan bir yerde komşular arası kahvaltı organizasyonu yapmışlar. Doğum günü kutlamasından dolayı yatan var. 'Bunlar yapılmasın' demiyoruz; ama sosyal mesafe kuralları ve bilim kurulunun yayınladığı bir rehber var. Sizin nerede duracağınız ve aranızda ne kadar mesafe olacağına dair her şey belirtilmiş durumdadır. Kurallara uyamayacaksanız, sonuç kaçınılmazdır. İnsanlar mecburi sebeplerden dolayı karantinaya alınıyor. Pozitif olanları yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'in açıklamasıDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

=====================

Otlu peynir bidonlarından 33 kilo eroin çıktı

VAN'da polisin bir kargo şirketine düzenlediği operasyonda, otlu peynir bidonlarına gizlenmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu arama köpeği Zeyna, peynir bidonlarına tepki verdi. Bunun üzerine açılan 3 bidonda, otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 25 paket halinde, toplam 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.Eroinle ilgili C.T., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOROrhan AŞAN/VAN,

=======================

Kırkağaç kavununu, Kumluca'da serada yetiştirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Erdoğan ve Selime Dalgıç çifti, Kırkağaç kavununu serada yetiştirdi. Erdoğan Dalgıç'ın yan yana dizili halde fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığı kavunlar yoğun ilgi gördü. Erdoğan Dalgıç, "Bir çocuğa bakar gibi bu ürünü yetiştirdim" dedi.Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdoğan ve Selime Dalgıç çifti serada Kırkağaç türü kavun yetiştirdi. Dalgıç'ın yan yana dizili halde fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığı kavunlar yoğun ilgi gördü. Bölgede oturan ve Kırkağaç türünün serada yetiştirildiğine inanmayanlardan bazıları seraya gelerek hatıra fotoğrafı bile çektirdi.Kavun üreticisi Erdoğan Dalgıç, "Yaklaşık 30 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Defalarca domates biber ektim. Bu yıl kavun ekmeye karar verdim. Herkes çıtır kavun ekerken ben Kırkağaç türü üzerinde yoğunlaştım. Aradığım çeşidi de buldum. Kırkağaç türü kavunun anka çeşidi varmış bunu öğrendim. Bunu buldum ve diktim. 1 Mart'ta ektim. Bir çocuğa bakar gibi bu ürünü yetiştirdim. 1 Haziran'da hasat ettim" dedi.'İNANMAYANLAR OLDU'Kavunları simetrik şekilde dizip, çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığını, bunu görenlerin ise kendisine 'Bu kavunlar gerçek mi?' diye sorduklarını anlatan Erdoğan Dalgıç, şöyle dedi: "Bunun nedeni şu; aynı mesafede aynı hafta içerisinde tamamını aynı boyda tutturduğum için aynı yerdeler. Ben sadece düzenlemesini yaptım. Sıralanmış olarak görülen her kavunun bağlı bulunduğu bir ağacı var. Yani doğal haldeydi. Sadece fotoğraf çekmek için sıraya getirdim. Düzenledim. Her ağacımızın bir kavunu olduğu için bu kalite ve sıralama oluştu. Sosyal medyada da çok ilgi gördü. İnanmayanlar oldu. 'Bu gerçek olmaz' dediler."Kırkağaç türü kavunun 'anka' çeşidini üreten firmanın Kumluca ürün geliştirme sorumlusu Mustafa Can Çetkin, "Kırkağaç türü anka kavun çeşidimiz şubat ayı ekimlerine uygundur. Tadı ve aroması yüksektir. Yaklaşık tanesi 4- 5 kiloya yakın tonajlı bir çeşit. Kumluca'daki üreticilerimiz için kazançlı bir üretim sağlıyor" diye konuştu.Kavun serasını çok beğenen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Çiftçimiz gerçekten yedi kere maşallah suphanallah üretmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kavun serasından görüntü (detaylı)Ürün geliştirme sorumlusu Mustafa Can Çetkin ile röportajÜretici Erdoğan Dalgıç ile röportajKumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

=======================

Tunceli, golf sahasına kavuştu

TUNCELİ'de, Valilik girişimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisine yapılan golf eğitim sahası, faaliyete geçti. Valiler kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel de, sahada ilk golfu oynadıktan sonra kentten ayrıldı.Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Kampüs alanındaki 20 dönümlük arazi üzerine, geçen yıl kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temelini attığı golf eğitim sahası tamamlanarak hizmete açıldı. Valilik girişimi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile Tunceli turizmine katkı yapılması hedefleniyor. Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, tamamlanan sahada golf hocaları ile birlikte, ilk golfu oynadı.'TUNCELİ HUZUR ŞEHRİ HALİNE GELDİ'Burada açıklamalarda bulunan Vali Sonel, şunları kaydetti: "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendilerinin bizlere verdiği güç ve destekle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Tunceli'de artık raftingden yamaç paraşütüne, gondollardan gezi teknelerine, su jetinden zepline kadar çok çeşitli sporlar var. Ülkemizin en önemli golf hocaları da Tunceli'den. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunceli ziyaretinde golf sahasının temelini atmış, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek vermişti. Biz de Valilik olarak Munzur Üniversitesi'nde görüntü kirliliği arz eden 20 dönüm alana golf eğitim sahasını yaptık. Antalya'daki dostlarımız da araçtan malzemesine kadar gönderdiler. İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak. Ayrıca bu saha Tunceli'nin turizmine büyük katkı da sunacaktır" dedi.

Vali Sonel, daha sonra vatandaşlarla vedalaşarak kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA