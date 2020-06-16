DHA YURT BÜLTENİ - 5 Elazığ'da hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci başladıELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci başladı.

Elazığ'da hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci başladı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci başladı. 13 Ağustos'ta sona erecek başvuruların ilk gününde yoğunluk yaşandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hak sahipliği başvuruları başladı. Bu kapsamda konut, iş yeri ve köylerde hasar tespit raporlarında yıkık, ağır, orta ve az hasarlı olan depremzedeler için başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek. Kentte belirlenen 14 okul ile Sivrice, Maden ve Baskil ilçeleri hükümet konakları ile toplam 17 müracaat ofisinde başvurular alınacak. Başvuruların ardından komisyon, hak sahipliklerini değerlendirerek konut, işyeri ve ahır yardımı alacaklarının listesini 60 gün sonra ilan edecek.

Konu ile ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, "24 Ocak tarihinde meydana gelen deprem nedeni ile yapıları hasar gören, orta ağır ve hafif hasarlı olan afetzedelerimiz için yasal 60 günlük hak sahipliği borçlandırma süresi başladı. Yapıları hasar gören vatandaşlarımız AFAD'tan yeni konut, iş yeri ve ahırları ile ilgili destek almak isterlerse bu 60 günlük süre içerisinde mülkiyet sahibi kim ise 2 kimlik fotokopisi ile vekalet ile başvurabilirler. İl dışında ve yurt dışında olanlar için de vekaletle, varisli olanların da veraset belgeleri ile birlikte komisyonlarınıza müracaat etmeleri halinde, komisyon, hak sahipliklerini değerlendirecek ve kimlerin konut, işyeri ve ahır yardımı alacaklarını 60 gün sonra da ilan ederek, kura çekip yerlerini teslim edeceğiz. Müracaatlar eş zamanlı olarak 17 noktada başladı. 17 komisyon var" dedi.'BİR BUÇUK AY ÇADIRDA KALDIK'Sürsürü Mahallesi'nde oturan Bilgehan Taykası, "Dilek Sitesi'nde oturuyorduk. Deprem gecesinde evimizi kaybettik. Bir buçuk ay çadırda kaldık. Yardım istiyoruz. Gerçekten çok mağdur kaldık. Herkes biliyor" dedi. Deprem nedeniyle evinin ağır hasar gördüğünü belirten Zülküf Ertürk, "Müracaatımızı yaptık. Kısmet olursa devamını devletimiz getirecek. Memur arkadaşlarımız görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Tabii ilk olduğundan dolayı bazı aksaklıklar var. Bunun da giderileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Müracaat noktasından detaySıradaki vatandaşlarBaşvuruların alınmasıRöportajlarGenel ve detay

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarından düştü: 5 yaralı

İZMİT'te 'ölüm rampası' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından düştü. Park halindeki bir kamyonete çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Halk arasında 'ölüm rampası' olarak bilinen yüzde 18 eğimli yokuştan inen Suriye uyruklu Muhammet Süleyman(27) idaresindeki 41 MK 004 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarının üzerinden düştükten sonra park halindeki 52 FS 315 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirilirken, kazanın olduğu noktadaki aile sağlık merkezindeki hekim ve hemşireler de yardıma koştu.Yaralanan sürücü Muhammet Süleyman ile çocukları Yusuf Süleyman(4), Hıdır Süleyman(6) ve yanlarındaki Elvan Bektaş(26) ile Hasan Mustafa(49) ilk müdahaleleri aile sağlık merkezindeki hekimler tarafından yapıldıktan sonra ambulanslar ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Gazanfer Bilge Bulvarı, yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaza yerinden görüntülerAraç sürücüsü Muhammet Süleyman'ın görüntüsüYaralı çocuğun ambulansa alınmasıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Hileli zarla kumarda kaybettirip, yüksek faizle borçlandıran 2 çeteye dronlu operasyon MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hileli zar ve iskambil kağıtları ile kumar masasında kaybettirdikleri kişilere, borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan 2 suç orgütüne üye 20 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.2 SUÇ ÖRGÜTÜ DRONLA ÇÖKERTİLDİMuğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris ilçesi KOM Amirliği ekipleri, bu sabah 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile havadan da bir helikopter ve dron destek verdi.250 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 20 adrese düzenlenen baskında, kılıç, pala, çelik çubuk ile çok sayıda senet, borçluların yazılı olduğu ajanda, hileli zar ve oyun kağıtları ele geçirildi. Yaklaşık 250 bin lira ile yüksek miktarda uyuşturucu maddenin de bulunduğu adreslerde, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.KUMARDA KAYBETTİRİP, YÜKSEK FAİZLE BORÇ VERDİLERSuç örgütlerinin, kumara 'zaafı' olanları, hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla oynattıkları kumarda kaybettirdikleri, ardından da bu kişilere borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para verdikleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOperasyondan helikopter görüntüleriEle geçirilen malzemeler

Müslim SARIYAR/Cavit AKGÜN/ MUĞLA

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Duruşmalar başlayınca adliye önünde uzun kuyruklar oluştu

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte görülmeye başlamasıyla adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Adliyeye gelenler belgelerine bakıldıktan sonra ateşleri ölçülüp içeri alındı. Antalya Adalet Sarayı'nda bugün itibarıyla yeni normalleşme adımları atıldı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeri girme telaşı nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü. Güvenlik görevlileri ateş ölçüp ve maske ve evrak kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyenlerin adliyeye girmesine izin verdi.Adliyeye girmek için sırada bekleyen Yasin Özkara, "Büyük bir sıra ama çok fazla beklemiyoruz. İşimiz vardı onun için gelmiştik. Şansımızdan oldukça hızlı ilerliyor" dedi. Hastalık olduğu için içeriye sırayla alındığını belirten Kübra İşeri, "Bu duruma anlayış gösteriyoruz. Sıraya yeni girmemize rağmen oldukça hızlı ilerliyor. Ayrıca insanların sıra ile girmesi güzel" diye konuştu. Adliyenin açılacağını günü heyecanla beklediğini söyleyen avukat Ramazan Kıyak ise "Yoğunluk var ama inşallah kısa sürede normale döner. İnsanlar için her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adliye dış plan görüntüGiriş yapmak için kuyrukta bekleyenlerin görüntüsüGüvenlik görevlilerinin evrakları incelemesiGiriş yapanların ateşinin ölçülmesiRÖP 1: Yasin ÖzkaraRÖP 2: Kübra İşeriRÖP 3: Av. Ramazan KıyakDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Doç. Dr. Selçuk: 2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Bingöl'de meydana gelen depremi değerlendirdi. Orta şiddetli depremlerin yıkıcı etkisinin olmaması gerektiğini belirten Selçuk, "Bizim orta şiddetli depremlerin hiçbirinde yıkım görmememiz lazım. Ama şunu gördük ki deprem sırasında ve sonrasında toplum olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geldiğimiz 2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz. Yaşamamamız lazım, orta şiddetli depremi konuşmamamız lazım" dedi.Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynakpınar'da 14 Haziran'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgenin hem tarihsel hem de aletsel dönemde birçok depreme ev sahipliği yaptığını söyledi. MTA'nın 2012 yılında yaptığı diri fay haritasına değinen Doç. Dr. Selçuk, bu haritada birden fazla kırmızı çizginin olduğunu bunlarında deprem üretme potansiyeline sahip faylar olduğunu söyledi. Bölgenin dünya üzerinde tanınan bir yer olduğunu da belirten Doç. Dr. Selçuk, şöyle konuştu: "Hepimizin bildiği gibi Kuzey Anadolu fayımızı var, ünlü bir fay. Marmara'dan başlıyor ve Karlıova'ya kadar uzanıyor. Karlıova'dan Hatay'a kadar uzanan Doğu Anadolu fayımız var ve oradan Doğu'ya kadar gelen Varto fayımız var ve aynı zamanda da kuzeye doğru giden Kuzey Anadolu fayımız var. Bu bölge 4 fayın kesiştiği bölge. Dünya üzerinde de bilinen bir bölge. Çünkü depremselliği yüksek olan, aktivitesi karmaşık olan bir bölge içerisinde. Bizim artık bu bölge içerisinde orta şiddetli depremleri görme olasılığımız yüksek. Biz ülkemizde ocak ayından itibaren Elazığ hariç orta şiddetli depremler yaşadık Başkale'de Bingöl de. Orta şiddetli depremlerin yıkıcı etkisinin olmaması gerekiyor. Orta şiddetli depremlerin hiçbirinde yıkım görmememiz lazım. Ama depremde bende Bingöl'deydim ve o sırada inanılmaz bir panik yaşandı. Ve şunu gördük ki deprem sırasında ve sonrasında toplum olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz. ve geldiğimiz 2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz. Yaşamamamız lazım, orta şiddetli depremi konuşmamız lazım."'KIRSAL KENT PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ'Halk arasında bilinen fakat yanlış olan bir bilgiyi de paylaşan Doç. Dr. Selçuk, "Halk arasında genel bir bilgi depremin ardından yavaş yavaş artçılar gelecek artçılarda azalarak devam edecek. Böyle bir şey yok. Biz Başkale'de gördük ki 12 saat aralıklarla aynı şiddette deprem meydana geldi. Aynı şekilde Bingöl'de de bunu gördük. Eğer yapı stoğunda herhangi bir hasar varsa artçı depremlerle birlikte binaya girmeyeceksin. Yıkımların çoğu genelde kırsalda oluyor. Bunun yaşanmaması için kırsal köy kent projelerinin hayata geçirilmesi lazım. Ahırlarında gözden geçirilmesi lazım çünkü en büyük yıkımlar ahırlarda meydana geliyor" dedi.'HASAR VARSA BİNALARA GİRMEYİN'Ovalarda yapıların yapıldığını fakat bunun yanlış olduğunun altını çizen Doç. Dr. Selçuk, "Ovalara geçmeye başladık. Fakat ovalara geçmeyeceğiz. Ovalar tarımsal yerler bizim yine yamaçlara dağ önlerine yerleşim yapmamız lazım. Bölgede artçı depremler ne kadar sürecek sorusu en fazla sorulardan biri. Bu şiddetteki bir depremde artçılar 3 ile 6 ay içinde sürebilir. Aynı büyüklükte de olabilir, bu deprem başka depremleri aktive de edebilir. Bunun oluş tarihiyle ile ilgili kimsenin bir bilgisi yok. Eğer yapınızda herhangi bir hasar var ise kesinlikle binalarınıza girmeyin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk ile ropörtejARŞİV-Başkale'de yıkılan evler-Başkale'nin büyük hasar gören Özpınar mahallesinden detaylar-Çevreden genel detaylar

Gülay KUYUCU/VAN,

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Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı

VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı. Vali Bektaş'ın geçen 17 Nisan'da sağlıkçılar için söylediği sözler tepki toplamıştı.Vali Erdoğan Bektaş için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Fazla bir açıklama yapmak istemediğini söyleyen Vali Bektaş, "Açıklama yok. Sadece Allah'a ısmarladık diyoruz. Hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Zonguldak benim memleketim. Yine geleceğiz. Sorun yok. İşlerimizi takip edeceğiz. Hiçbir projeyi durdurmadım. Benim projelerim de devam edecek inşallah. Çok daha güzel bir Zonguldak'ta inşallah buluşacağız" dedi. Vali Bektaş, valilik binasından çıktıktan sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.SAĞLIKÇILARLA İLGİLİ SÖZÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİVali Bektaş'ın 17 Nisan günü gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlıkçılar için söylediği sözler tepki çekmişti. Vali Bektaş, kent genelinde o dönem ki 567 pozitif vakadan 137'unun sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" demişti. Sözleri büyük tepki çeken Vali Bektaş, daha sonra tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vali Erdoğan Bektaş'ı bekleyenler-Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması-Uğurlanması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Tokat'ta yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan hamile kedi ölü bulundu

TOKAT'ta sokak ortasında yırtıcı hayvan saldırısı sonucu öldürülmüş hamile bir kedi bulundu.Tokat'ın Turhal ilçesi Müftü Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir kedi karnı yarılmış halde ölü bulundu. Hamile olduğu belirlenen kedinin ölen iki yavrusunun da karnından çıkartıldığı anlar cep telefonun görüntülerine yansıdı. Gece saatlerinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çekilen görüntülerden olay yerini tespit eden polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İsmin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş tarafından sabah işe giderken çekilen görüntüler üzerine yapılan araştırmada hamile kedinin yırtıcı bir hayvan tarafından parçalandığı tespit edildi.'YABANİ HAYVAN YA DA SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRMIŞ'

Sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen veteriner hekim Mustafa Dülek, "Bu bir sokak kedisine benziyor. Yaklaşık 50 günlük gebe olduğunu düşünüyoruz. Görüntülerden bir yabani hayvanın ya da sokak köpeklerinin saldırısına uğramış olduğunu düşünüyorum. Genel durum itibariyle istemediğimiz süreçler ama ne yazık ki doğanın kanunun böyle olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA