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Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildiBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz...

DHA YURT BÜLTENİ - 5
15.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:11

Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.  

Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyünde, dün Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun yıkılan gözetleme kulesinin enkazında kalan güvenlik korucusu 4 çocuk babası Cengiz Pullu, şehit oldu. Şehit Pullu için Karlıova ilçe merkezindeki Ulu Camisi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişinin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. 

'YAŞADIĞIMIZ EVLERİMİZİ AFETLERE DAYANIKLI ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ'Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. Oktay, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi: "Vatanı, milleti, memleketi için nöbet tutarken, görevi başındayken şahadetle cenabı hakka dönüyor. Cengiz Pullu kardeşimizin dönüşü bu şekilde. Cenabı hak inşallah bize de böyle bir dönüşü nasip eder. Biz onun şahadetine şahitlik ettik. Cenabı hak şahadetini kabul etsin. Tüm Karlıovalı kardeşlerime, ailesine başsağlığında bulunuyorum. İnşallah bu tür depremleri bir daha yaşamayız. Ama şunu hepimiz de biliyoruz, Türkiye deprem bölgesidir ve bunları yaşayacağız. Onun için yaşadığımız evlerimizi afetlere dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Bütün kararlılığımız bunun üzerinedir. Cengiz kardeşimizin eşi ve çocukları da bizim kardeşimizdir, bizlere emanettir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, tek vücut olduğumuz sürece, dayanışma içinde olduğumuz sürece hamdolsun Cengiz kardeşimiz de onun da gözü arkada kalmayacaktır. Bizi görüyor, iman ediyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimize de onun da gurur duymasını istiyoruz. Biz de ona layık olmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın hem şehidimizin yakınlarına hem de tüm Karlıovalara geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi. ŞEHİDİN EŞİNİ OKTAY, TESELLİ ETTİCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından şehit eşi Cengiz Pullu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sevim Pullu'yu teselli etmeye çalıştı. Oktay, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte şehidin naşının bulunduğu tabutu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Törenin ardından şehit Cengiz Pullu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Karlıova'ya bağlı Kümbet köyüne uğurlandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMücahit YOLCU, Burak EMEK, Aziz ÖNAL, Serkan BİNGÖL/ BİNGÖL

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Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada BURSA'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç (39), para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. (50) tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aslankılıç'ın vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç, müşterileriyle ilgilenirken para meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö. geldi. S.Ö., elindeki pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yılmaz Aslankılıç, kanlar içinde yere yığıldı. S.Ö. ise kaçtı.Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aslankılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aslankılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. OLAY GÜVENLİK KAMERASINDABu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ö.'nün iş yerine geldiği, kasada oturan Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle bir el ateş açtığı, Aslankılıç'ın yere düştüğü görüldü.RÖPORTAJ VERMİŞTİYılmaz Aslankılıç, yaklaşık 1,5 ay önce sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bir otomobil firması tarafından hastaneler için üretilen biyolojik örnek alma kabiniyle ilgili yapılan haberde röportaj vermişti. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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