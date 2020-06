DHA YURT BÜLTENİ - 5 Cehennem obruğu açıklaması MERSİN Valiliği, Silifke ilçesinde Cennet Obruğu'na yapılan asansör ve Cehennem Obruğu'na yapılan seyir terasına yapılan eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Cehennem obruğu açıklaması

MERSİN Valiliği, Silifke ilçesinde Cennet Obruğu'na yapılan asansör ve Cehennem Obruğu'na yapılan seyir terasına yapılan eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır" denildi.

Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem obrukları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5'inci yüzyılda Tanrı Pan'a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Obruğu'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Obruğu'na seyir terası yapıldı. Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği eleştirileri yapıldı.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİNE SAYGILI OLMALIMersin Valiliği'nden eleştiriler üzerine konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ören yerlerinde yapılan çalışma ve projelerin kişilerin şahsi görüşlerine göre değil, uzmanların inceleme ve onayına göre gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı. Seyir terası ve asansörün Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayladığı projeler çerçevesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Herkesin malumudur ki; bu kurullar her projeyi en ince detayına kadar incelemekte ve bu anlamda bu ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiçbir çalışmaya izin vermemektedirler. Ayrıca dünyanın da birçok ören yerinde de bu tür projeler bulunmaktadır. Bu anlamda bu konuyu istismar etmeye çalışan konunun uzmanı olmayan kişilerin bu kurullardaki uzmanların görüşlerine de saygılı olmaları gerekmektedir" denildi.KURU KURUYA KARŞI ÇIKMAK HAKSIZLIKAsansör sayesinde engelli bireylerin de doğa harikası güzellikleri göreceğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Diğer taraftan dört yüz elli merdiven basamağıyla inilen ve bu proje kapsamında aslına uygun şekilde restorasyonu yapılarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inmeyi sağlayan merdivenlerden tekrar çıkışın bu haliyle bile kolay olmadığı, yaşlı insanların çıkmakta zorlandığı ve hatta rahatsızlandığı, bunun da buraya gelecek turistleri olumsuz etkilediği de bir gerçektir. Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır. Bu bakımdan yapılan projeyle ilgili bazı şahısların ortaya koyduğu karşıt fikirler haksız ve yersiz açıklamalardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mersin Valiliği binasıValilik tabelasıBinaya girenler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.Şavşat ilçesinde 1 aydır, özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek dolaşan boz ayı, ilgi odağı oluyor. Gece geç saatlerde sessizliğe bürünen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. İlçe sakinleri pencerelerden izlediği ayı için sokaklara yiyecek bırakıyor. Ayıyı yakından görmek isteyenler de gece saatlerini bekliyor. İlçe halkı, boz ayının bu anlarını cep telefonuyla kayda alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Sokaklarda dolaşan ayının görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra esnaf da ayının dolaştığı sokaklara yiyecek bırakıyor.'BİZE KONUK OLDU ÇOK MUTLU OLDUM'Gecenin ilerleyen saatlerinde boz ayıyı evinin balkonundan görüntüleyen site yöneticisi Recep Temur, ayıyı gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Temur, "Dünyada farkındalık yaratmak için insanlar neler yapıyorlar. Siz bu olayı para ile pul ile alamazsınız. Ayı geldi, gördüm ve mutlu oldum. Bizler doğadaki bu hayvanları görebilmek için gece kırsallara gidip defalarca bekler, ama göremezdik. Ama şimdi kapımıza kadar geldi. Bir aydır sürekli diğer caddelerde geziyordu Bu akşamda bize misafir oldu. Keşke bir şeyler ikram edebilseydik" dedi.'GÖRÜNTÜLEYEN MUTLU OLUYOR'İlçe sakinlerinden Saydam Altun, ayının ilçede gündem olduğunu belirterek, "İlçede ayıyı gören ve görüntüleyen mutlu oluyor. Koronavirüste normalleşmeye dönüldüğü bu günlerde bizlere de güzel bir moral oluyor. Bir aydır ilçemizde her akşam caddelerde, sokaklarda dolaşıyor. İlçede koronavirüsten çok ayı konuşulur oldu" diye konuştu.'FARKLI BİR HEYECAN OLUYOR'Ayıyı görebilmek için balkonda bekleyen Hülya Durmuş da "Artık ilçede köpekler her havladığında ayıyı görebilmek için hemen dışarıya çıkıyoruz. İki defa gördüm. Farklı bir heyecan oluyor. Önceden misafir diyorduk. Artık misafirlikten çıktı. Her gece geldiğine göre misafirlikten çıkmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAyının görüntüsüHalk röpüGüvenlik kamera görüntüsü

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),

Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapatılan kedi villası, normalleşme süreci kapsamında, getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi süreci bitinceye kadar gelen ziyaretçilerin kedilerle temasının olmayacağını belirterek, "En kısa sürede kedi evimizi ziyarete açacağız ama kesinlikle gelen ziyaretçilere kural ihlaline müsaade etmeyeceğiz" dedi.Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri de koronavirüs kapsamında korumaya alınarak, villa ziyaretçilere kapatılmıştı. Yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla, Van Kedi Villası'da yeni kurallar ile ziyaretçilere açılacak. Bu kapsamda kedilerle eskisi gibi temas olmayacak, ziyaretçiler maskesiz içeri ziyaretçi alınmayacak ve sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi ilan edilir edilmez merkezi ziyaretçilere kapattıklarını ve alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme ortaya çıktı ve bizde o normalleşme normlarına göre kendi pozisyonumuzu belirleyerek, normalleşmeye çalışıyoruz. Tabii ki şimdi biz diğer iş yerlerine veya kurumlara benzemiyoruz. Çünkü bizim hem insan sağlığı hem hayvan sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce ziyaretçiler, kedilerle temas edebiliyordu, sevebiliyordu. Ama biz yeni süreçte aşı ve tedavi netleşene kadar hayvanlarla teması kaldıracağız. Ziyaretçiler, pandemi kuralları ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaret yapabilecekler ama hayvanlarla temas olmayacak. Hayvanlarla en az 1,5 metre mesafede durabilecekler. Bizde bu kurallar çerçevesinde normalleşmeye çalışıyoruz. Henüz açılmadık ama en kısa sürede bu kurallar çerçevesinde açmayı düşünüyoruz." HASSAS DAVRANMAK ZORUNDAYIZEkim ayından bu yana kedi havuzlarının kapalı olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, yaz mevsimi ile birlikte havuzları da hafta sonu açacaklarını söyledi. En kısa sürede kedi evini ziyarete açacaklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Gelen ziyaretçilere kural ihlaline asla müsaade etmeyeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olması halinde tekrar kapatacağız. Burası koruma altında bulunan hayvanlarının bulunduğu yer. Biz bu açıdan çok daha hassas davranmak zorundayız" dedi.KEDİLER İNSANLARI ÖZLEDİVan Kedi Villası'na her gün birçok kişinin geldiğini ve gelen insanlar ve özellikle çocukların kedilerle oyun oymadığını belirten Prof. Dr. Kaya, pandemi nedeniyle kapalı oldukları bu dönemde çalışanların bu açığı kapatmak için kedilerle yakından ilgilendiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Kedilerin insanlarla teması özledikleri belli. Çünkü her gün çocuklar geliyordu, kedilerle oynuyordu. Personellerimiz bu eksiği gidermeye çalışıyor ama önceki hali gibi olamaz. Daha önce gelen ziyaretçiler kedileri besliyordu, seviyordu. Kedilerle oyun oynuyordu. Kedilerde böyle bir hayata alışıktı. Fakat pandemi onların hayatını da değiştirdi. Ama sağlığı garanti etmeden biz eski normalleşme adımlarını kesinlikle atmayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Van Kedi Villasından genel görüntüler-Kedi villası girişinde bulunan alanların açılışa hazırlanması-Van kedilerinden genel görüntüler -Van kedilerinden detaylar-Kedi villasında görevli personelin kedilerle ilgilenmesi-Van kedilerinden detaylar-Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röportaj-Van kedilerinden detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN,

Herkesin derede aradığı Ali, evinde çıktı

ERZURUM'un İspir İlçesi Sarıkonaklar Mahallesi'nde balık tutmak için kardeşiyle birlikte gittiği dere kıyısında kaybolan Ali Alkan (32) için jandarma alarma geçti. Herkesin dere kenarında aradığı Ali'nin köydeki evinde olduğu ortaya çıktı. Olay, dün saat 17.00'de İspir ilçesine bağlı Sarıkonaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, kardeşi Emre (28) ile birlikte köylerinden geçen derede balık avlamaya gitti. Dere yatağında balık avı için uygun yer arayan kardeşler birbirini kaybetti. Ağabeyi Ali'yi göremeyen Emre Alkan, dere kenarında balık avlayan vatandaşlara sordu. Onların da görmediğini belirtmesi üzerine dereye düştüğünden korkan Emre, ailesine bilgi vererek jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede Sarıkonaklar Mahallesi'ne ulaşan jandarma ve AFAD, yağmur sularıyla coşan dere kenarında Ali Alkan'ı aramaya başladı. Jandarma ve yakınlarının derede aradığı Ali Alkan'ın mahalledeki evine döndüğü ortaya çıktı. Dere kenarında balık avı için yer ararken vazgeçip evine dönen Ali Alkan'ı gören yakınları "Sen neredesin? Millet dere kenarında seni arıyor" diye uyardı. Bunun üzerine aracıyla olay yerine giden Alkan'ı gören ailesinin üzüntüsü bir anda sevinç gözyaşlarına dönüştü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili Ali Alkan'ın ifadesini aldı. Yağmur yağdığı için eve döndüğünü anlatan Ali Alkan, olanlardan üzüntü duyduğunu söyledi. Jandarma ekipleri, Erzurum'dan arama kurtarma için yola çıkan AFAD ekiplerini arayarak kayıp olduğu bildirilen Ali Alkan'ın bulunduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Coşkun akan derenin görüntüsü-Dere kenarındakı jandarma ve sağlık ekipleri-Ali Alkan'ın kardeşi Emrah'ın konuşması-Ali Alkan'ın annesinin konuşması

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR (ERZURUM),

Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 3 yıl önce fırın işletmeye başlayan Güldane Ateş (44), yapmaya başladığı Çerkez ekmeğiyle talebe yetişemiyor. Ateş, en büyük isteğinin ise işini büyüterek tüm Türkiye'ye ekmek göndermek olduğunu söyledi.Ataları yıllar önce Kafkasya'dan göç ederek Andırın'a yerleşen Güldane Ateş, 3 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Yaylası'nda fırın açıp, çavdarlı Çerkez ekmeği yapmaya başladı. Eşi de arıcılık yapan 3 çocuk annesi Ateş'in yaptığı ekmeğin ünü kısa sürede tüm ilçede duyuldu. Taleplere yetişemediğini belirten Güldane Ateş, "Bizim kökenimiz Kafkas. Kafkasya'dan gelindiğinden bu yana babaannem, halam ve daha sonra da bize kadar ulaşan bir geleneği yaşatıyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, kendi ürettiğimiz doğal ekşi maya, Karakılçık buğdayı, çavdar unu ile kendi yaptığımız fırında pişiriyorum. Günlük olarak ancak 250-300 civarında ekmek yapabiliyorum" dedi.DESTEK ALIP EKMEKLERİMİ TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK İSTİYORUMAilesinin de kendisine destek olduğunu belirten Ateş, mesaisinin sabah saat 05.00'te başladığını söyleyerek şöyle devam etti: "Ayrıca burada sabah çıkan Çerkez ekmeği ile müşterilerime kahvaltı veriyorum. Tamamen doğal bir ekmek, yayla sezonunda yaklaşık 3 ay çalışıyorum. Bazı müşterilerim ise ilçe dışından ancak talep fazla olunca ekmek kalmayabiliyor. Fırınımı genişletip daha aktif hale getirmek için girişimcilik kursuna gitmeyi düşünüyorum. Eğer başarılı olur ve bir destek alabilirsem, işimi genişletip, yanıma yardımcı personel alacağım. Ancak herkes bu ekmeği yapamaz, bunun bazı ince püf noktaları var. Benim işimin başında olmam lazım. Kendi hazırladığım ekmekleri tüm Türkiye'ye göndermek istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Çerkez ekmeği tabelasıFırınMakinenin hamuru yoğurmasıGüldane Ateş'in hamurdan yumk almasıYumaklardan detayGüldane Ateş ile röp.Güldane Ateş'in fırını yakmasıHamuru açmasıHamurları kürekle fırına sürmesiFırından ekmekleri çıkartmasıGüldane Ateş ile röp.

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ

Ihlamur ormanlarında hasat başladı

Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarının bulunduğu Karacabey'de, hasat başladı. Bu yıl ıhlamurun kilosunun 150 lira olacağı tahmin ediliyor. Hasatta çalışan işçiler, yaklaşık bir ay süren hasat sezonunda ortalama 15 bin lira kazanıyor.Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında hasat sezonu başladı. Geçimlerini ıhlamurdan sağlayan birçok köylü, 30 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak, ıhlamur yapraklarını topluyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan hasatta, ıhlamurlar toplandıktan sonra kurutulup, satışa sunulmak üzere hazır haline getiriliyor. Bu yıl kilogram fiyatının 150 lira olması beklenen ıhlamurun hasadına katılan işçiler ise ortalama 15 bin lira kazanıyor.'IHLAMURUN EN KATİLE ÜRETİLDİĞİ ORMAN'Hasadın ilk gününde ıhlamur toplayan mahalleliyle bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur toplamanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek, "Burası doğa harikası. Bir tarafta tatlı sular, diğer tarafta Marmara Denizi var. Longoz Ormanları'nın karşısında da bulunduğumuz ıhlamur ormanları var. Bugün ıhlamur hasadı gerçekleştiriliyor. Burası Türkiye'de ıhlamurun en büyük ve en kaliteli üretildiği ormanlardır. Ağaçları kesip, yere indirmek ve onları harmanlamak zor bir marifettir" dedi.Ihlamurun bölgedeki birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Ali Özkan, şunları söyledi: "Bu yıl da hemşerilerimize hayırlı bir sezon diliyoruz. Defne üretim merkezimiz faaliyete geçtiğinde de inşallah bu ıhlamurlar da orada ambalajlanacak ve Karacabey'e özgü bir markayla dünya pazarlarına sunulacak. Dolayısıyla hemşerilerimizin gelirleri daha da artacak. Tüm vatandaşları ilçemize, sahil şeridimize tatile bekliyor, zorlu bir süreci olan ıhlamuru almalarını tavsiye ediyorum."'İŞÇİLER ORTALAMA 15 BİN KAZANIYOR'

Zorlu geçen hasat dönemi hakkında bilgiler veren Boğazköy Mahallesi Muhtarı Kemal Kaya, "Sabah erkenden kalkıyoruz, çoluk çocuk hepimiz traktörlerimize biniyoruz. Yaklaşık 2 kilometre yol yürüyüp ıhlamur hasadına başlıyoruz. Ağaçlarımızın boyları çok yüksek olduğu için herkesin yapabileceği iş değil. Gücü yeten ağaçların tepesine kadar çıkıp kesmeli ki, aşağıdaki hanımlar mahsulü toplayıp, kurutarak satsın. Bu sene ıhlamurun çok olacağından eminiz ve umutluyuz. Çünkü havalar çok güzel, serin gidiyor. Eğer 10-15 gün içerisinde yağmur yağmazsa çok yüksek rekolte olacağına inanıyoruz. Bu yıl ıhlamurun fiyatının 150 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Bir kişi, yaklaşık 300 kilo yaş, 100 kilo kuru ıhlamur toplayabiliyor. Yani bir kişinin geliri yaklaşık 15 bin lira olabiliyor" dedi.

