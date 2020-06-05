DHA YURT BÜLTENİ - 5 Bacakları kesik kediyi sansar öldürmüş DÜZCE Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bacakları kesik halde bulunan kedinin ölümüyle ilgili yapılan incelemede, sansar tarafından öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bacakları kesik kediyi sansar öldürmüş

DÜZCE Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bacakları kesik halde bulunan kedinin ölümüyle ilgili yapılan incelemede, sansar tarafından öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Düzce'de, patileri kesik halde bulunan kedinin ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada otopsi sonucu çıktı. Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kedinin ölümünün hayvanlar arası boğuşmadan kaynaklandığını belirterek, "Biz de her insan gibi beşeri vahşet sandık hem üzülme hem de gereğini yapma anlamında içsel bir tepkimiz oldu. Ancak biz olaya sebep veren gelişmeleri derinlemesine inceleme ihtiyacı duyduk. Yaptığımız nekroskopide doku kaybı dediğimiz iki ön kol ile arka iki ayakların kan bulaşmaları olmaması sebebiyle ölüm sonrası kayıp olduğu ön kanısı oluşmuştu. Nekroskopiye devam ettiğimizde boğulmaya bağlı bir ölüm olduğu, devamında da doku kayıplarının olduğunu gördük. Boğaz bölgesinde darp olduğunu gördük. Bu darplar daha çok sıkmadan ortaya çıkan darpları andırıyordu. Özellikle bu kedigiller familyasına saldıran ve daha çok etçil olarak beslenen sansar grubu hayvanlarda bu saldırı türüne rastlıyoruzö dedi.

Koronavirüs sürecinde insanların evlerine çekilmesi nedeniyle hayvanların sokaklarda dolaşmaya başladığını ifade eden Karanfil, "Koronavirüs salgını sonrası insanlar evlerine çekilince bu hayvanlar sokakta dolaşmaya başladı. Sansar, kedi ya da düşman bellediği bir hayvanla öldürene kadar boğuşuyor, ihtiyacı olan kadarını üzerinden alarak kayıp oluyor. Bunu bize gösterecek veriler çokça çıktı. Yaptığımız nekroskopik çalışmalarda bunlar önümüze çıktı. Bu doğanın kendi içinde olan bir hadise verisi olarak ortaya çıktı. İnsan odaklı olduğunu düşünmüyoruz. Karın, sırt ve boğazdaki kan birikmelerine baktığımızda o darp şekilleri daha çok hayvanların yapabileceği darp şekilleri. İnsanların oluşturacağı darp şekillerinden değildi. Hayvanlar arasındaki boğuşmadan oluşan darp şekilleridirö diye konuştu.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları kamera incelemelerinde bir şüpheliye rastlamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞerif Ali Karanfil açıklamaları

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, HDP eski il başkanı Abuzer Küçükkelepçe, Eğitim- Sen eski İl Başkanı Ayşegül Yücetaş ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Polis araçlarının hastaneye gelişi-Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesi-Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Adıyaman'da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldı

ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 15 bin lirayı çalarak kaçtı.Olay, gece geç saatlerde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 03.00 sıralarında evine gelen Suriye uyruklu Muhammer Muarim, kapısının açık olduğunu fark etti. Evde yaptığı incelemede, yatak odasında bulunan 15 bin lirasının çalındığını anlayan Muarim, polisi arayarak ihbarda bulundu. Şikayet üzerine eve gelerek parmak izi incelemesi yapan polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını araştırmaya başladı. Polis, 15 bin lira çalarak kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri ve polis ekipleri-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Hırsızların girdiği yer-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

EDİRNE Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "04.06.2020 perşembe günü saat 17. 30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ö

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEEDİRNE,

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Evlerin arasındaki Kurtuluş Savaşı şehidinin mezarına mahalleli ilgisi

BURSA'da Kurtuluş Savaşı yıllarında şehit olduğu yere gömülen Dağlı Mehmet'in mezarı, bölgeye zaman içinde binaların yapılmasının ardından sokak ortasında kaldı. 10 yıl önce Anıtlar Kurulu tarafından onarılan mezarın bakımını ise mahalleli yapıyor.Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde binaların arasında kalan şehitlik mezarı görenleri hayrete düşürüyor. Kurtuluş Savaşı'nda 56'ncı Tümen 174'üncü Alay'da görev yaparken, 1920 yılında şehit olan Dağlı Mehmet'in mezarı, zaman içerisinde bölgeye yapılan yapılar nedeniyle sokak ortasında kaldı. Mezar, mahalle sakinlerinin isteği üzerine 10 yıl önce Anıtlar Kurulu tarafından onarılarak, şehitlik haline getirildi. Mezarın bakımını da mahalleli gönüllü olarak yapıyor.'ŞEHİT OLDUĞU YERE DEFNEDİLDİ'Kurtuluş Savaşı sırasında Dağlı Mehmet'in şehit olduğu yere, babasının amcası tarafından defnedildiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Ömür Karaduman (60), "Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'yı Yunanlar işgal etmiş. Burada savaşlar ve çok sayıda ölümler olmuş. Mudanya taraflarında bulunan 3 askerimiz bu bölgeye geliyorlar. Biri metro istasyonunun orada şehit düşüyor. Biri Tarım İl Müdürlüğü'nün olduğu yerde şehit düşmüş. Bu asker de burada şehit düşmüş. Babamın amcası şehidi buluyor. Buraya defnediyor" dedi.'ESKİDEN DEDELERİMİZİ KURTARMAYA GELMİŞLER'

Şehit Dağlı Mehmet'in Orhanelili olduğunu ve yakınlarının olup olmadığını bilmediğini belirten Karaduman, "Şehidin mezarının bakımını mahalleli yapıyor. Mezarlık yapılıyor buraya. Biz de bakımını yapıyoruz. Önceden mezarı yokmuş. Muhtarlık yaptırtmış mezarını. Buradan geçen vatandaşlar dua okuyor. Eskiden dedemin burada evi varmış. Onları kurtarmaya gelmişler. O bizim şehidimiz. Buradan kaldırılıp da nereye götürülecek. Burada şehit düşmüş. Bize bir zararı yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA