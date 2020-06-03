DHA YURT BÜLTENİ - 5 Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralıAntalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kavşakta bekleyen iki kişinin araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Korkuteli- Bucak yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Yelten Mahallesi'nden Korkuteli yönüne giden Okan Algül'ün (19) kullandığı 15 ES 233 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Uzun'un (31) kullandığı 07 RS 775 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 15 ES 233 plakalı otomobilde bulunan sürücü Okan Akgül ile aynı araçta bulunan Hasan Kocakuş (18), Barış Akgül (17), İsa Akgül (18), İzzet Kaçar (26) ve diğer aracın sürücüsü Murat Uzun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan İzzet Kaçar, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.KAZA ANI KAMERADAKaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobillerden biri kavşaktan yola çıktığı sırada hızla gelen diğer araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı.SON ANDA KURTULDULARDiğer yandan kavşakta bekleyen iki kişinin ise araçları el kol hareketleriyle uyarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, bu kişilerin çarpışan araçların altında kalmaktan da son anda kurtulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsüKaza yerindeki yaralılarKaza yapan araçlarDurumu ağır olan yaralının ambulans helikopterl sevkiGenel detaylar

HABER -KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),

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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, kameraya yansıdı.Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosiklet, biri kadın, 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sırasında şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalanmaları için çalışma başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamerası görüntüleri-Motosikleti alıp kaçmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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2 bin yıllık surlara, 'sprey boyalı yazı' tepkisi: Tarihe yakışmıyor

2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2)'TARİHE YAKIŞMIYOR'

Bursa İznik'teki yaşayan ve surlara yazılan yazılara tepki gösteren Kenan Taşdelen, "2 bin yıllık tarihi surlara yazılar yazmışlar, yanında ateş yakmışlar. Bu durum hiç İznik'e yakışıyor mu? Ne kadar rezil bir durum olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz neden böyle şeyler yapıyor, hiç bilmiyorum. Bu tarihe yakışmayan manzara. Surların bu hali çok ayıpö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Bölgede yaşayan 2 vatandaş ile röportaj

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa),

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Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı

DÜZCE'de etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Gündolaması Köyü'nde dere taştı. Köyde bulunan bahçeler ve yollar sular altında kalırken, köylülerin çabasıyla dere yatakları açılarak sular tahliye edildi.Düzce'de etkili olan ve gece sabaha kadar devam eden sağanak yağış Gündolaması Köyü'nde su taşkınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular köydeki bahçe ve yolları kapladı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla birlikte sular tahliye edilerek, suların evlere kadar girmesi önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSu baskınından görüntüVatandaşların dere yataklarını açmaya çalışması detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konsepti

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, yapılacak yeni düzenlemeler ile cazibe merkezine dönüştürülecek. Sivas'ta bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcalarının çehresinin düzeltilmesi ve yeni bir projeyle cazibe merkezi haline getirilmesi için Sivas Belediyesi çalışma başlattı. En son 10 yıl önce tadilat ve bakıma alınan Sivas'ın önemli değerlerinden sıcak ve soğuk çermik kaplıcaları yenilenen yüzüyle Sivaslıların hizmetine açılacak. Altyapıdan-üstyapıya, çevre ve peyzaj planlamalarından, sosyal donatılara kadar tekrar elden geçecek olan kaplıcalar yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelecek.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindeki heyet ilk olarak Sıcak Çermik Kaplıcası'nı ziyaret ederek park ve bahçelerden, sosyal donatılara, havuzlardan banyolara, otel odalarına kadar detaylı incelemelerde bulunarak İşletme ve İştirakler Müdürü Murat Cancan'dan bilgiler aldı.Sıcak çermikteki çadır kültürünü yansıtacak gelişen teknolojiyle uyumlu daha modern ve doğayla iç içe sosyal alanlar ve bungalov evlerin hayata geçirilmesi için alan incelemesi yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas merkeze 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Kaplıcasında geçmişte vatandaşların önem verdiği ve kaplıcadaki canlılığı hat safhaya çıkaracak çadır günlerine özlem duyduğunu biliyoruz. Bu anlamda turizm merkezi konumundaki çermiklerimizde incelemelerde bulunmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Özbelsan Genel Müdürümüz ve ilgili müdürlerimizle birlikte alanımıza geldik. Tabi sıcak çermik Sivas'ta bir kültür bu kültürü yaşatmakta üstümüze düşen ne görev varsa vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı, projelerimizi ona göre hazırlayacağız ve hayata geçireceğiz. Günümüzün gelişmeleriyle birlikte eski kültürü harmanlayarak bu alana bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Örnek projelerimizi hazırladık. Ortak akılla, istişareyle üzerinde çalışıp memleketimiz için doğru adımları atacağız. Sıcak çermiğe canlılık kazandırmak için bungalov evleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz; günümüz şartlarında ve teknolojisinde altyapısını hazırlayarak, gereksinimlerini belirleyerek, doğal görüntümüzü bozmadan yapacağımız çalışmalarımız olacak. Tabi seçim döneminde açıkladığımız Altın Kale projemiz vardı. Bu konuyu Valimiz Salih Ayhan ile istişare ederek valiliğimiz koordinesinde projelendirildi. İl Özel İdaremizde sıcak çermiğe değer katacak Altın Kale Projesinin çalışmalarına başladı. Bizlerde inşallah önümüzdeki süreçte projelendirme çalışmalarını tamamlayıp otel kültüründen ziyade eski çadır kültürünü de yaşatacak ama günümüz gelişmelerine ayak uyduracak şekilde doğaya uygun olarak vereceğimiz karar doğrultusunda yeni tesislerimizi önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.

SOĞUK ÇERMİK TATİL KÖYÜNE DÖNÜŞECEK

Ardından Soğuk Çermik Kaplıcası'nda incelemelerde bulunan Başkan Bilgin, o alanda konsept değişikliğine gidilerek yeni projeyle bu alanın tatil köyüne dönüşeceğinin müjdesini verdi. Başkan Bilgin soğuk kaplıcada bulunan sosyal tesisler, park ve bahçeler ile havuz alanlarında incelemelerde bulundu. Kaplıcasının inanç turizm açısından da önemli olduğunu söyledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, kaplıca alanına pek çok küçük odalardan oluşan ancak bir ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği doğayla uyumlu bungalov evlerin yapılacağını güzel manzarasıyla keyif verici gölgelik alanlarla satranç tablaları, çeşmeler, çocuk oyun alanları gibi yardımcı elemanlarla desteklenecek mini bir tatil köyünün burada hayata geçirileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA