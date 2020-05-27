DHA YURT BÜLTENİ - 5 Antalya girişinde uzun araç kuyruğuRamazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı.

Antalya girişinde uzun araç kuyruğu

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinde başlayan yoğunlukta gelen araçlardaki kişilerin, evrak kontrolü yapıldıktan ve ateşleri ölçüldükten sonra kente girişlerine izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı. Saat 24.00'te biten kısıtlamanın ardından bayramı yaylalarda geçirmek için ilçelere giden Antalyalılar, kent girişlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.

Döşemealtı ilçesinde kurulan yol kontrol noktasında kente gelen araçların tamamı durdurularak kontrol ediliyor. Araçlarıyla gelen kişilere polis ve jandarma ekipleri tarafından izin belgeleri ve nereden geldikleri sorulurken, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından da ateşleri ölçülüyor. Araçlar jandarmanın arama köpekleri tarafından da didik didik aranıyor. Seyahat kısıtlamasının devam ettiği 15 ilden kente gelen kişilere ise 14 günlük ev karantinasına uyacaklarına dair belge imzalatılarak evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Gece kent girişinde yaşanan yoğunluk ve araç trafiğiYolda araç içinden çekilen yoğunluk görüntüsüGündüz çekilen kontrol noktasından görüntülerJandarma ve sağlık ekiplerinin araçları durdurmasıAteş ölçümleriNarkotik köpeğinin arama yapmasıDetay

HABER -KAMERA: Semir ERSÖZLER/ANTALYA,

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10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi, tedavi ve filyasyona başlandı

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin üreticiden 'Covid-19' testi pozitif çıkan 10'unun hastanede tedavilerine başlandı. Hastaların temasta bulunduğu kişiler de filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.10 VAKA BELİRLENDİRize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.TEDAVİ VE FİLYASYON SÜRECİ BAŞLADIÖzel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden koronavirüs tespit edilen 10 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren hastaların temasta olabileceği aile fertleri de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince filyasyon taramasına alındı. Maske, eldiven ve koruyucu gözlük takıp, koruyucu kıyafetler giyen ekipler, sahada vakaların olası temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit etmek için çalışma sürdürüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEArzu ERBAŞ/ RİZE

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İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere göç yolculuğu ve martıların balıkları avlama çabası, koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece fotoğrafçı ve gazeteciler tarafından izlenebildi. Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta güzel görüntüler ortaya çıkaran inci kefallerinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleri ile tatlı su ağızlarında jandarma tedbir alıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak, geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel güzellik oluşturuyor. Erciş'e 10 kilometre uzaklıktaki balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların balıkları avlama çabası ise bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece fotoğrafçılar ve basın mensupları tarafından izleyebildi. Amatör fotoğrafçı Harun Yaşar, "Her yıl bu mevsimlerde uçan balıkların göçünü izlemeye geliyorum. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alana girmek yasaklanmış. Biz de fotoğraf çekmek için izin alarak bölgeye geldik. Umarım en kısa zamanda bu salgın biter ve balıkların bu kutsal yolculuğuna yine hep beraber şahit oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fotoğrafçıların balıkları çekmesi-Balık ve martıların mücadelesi-Harun Yaşar'ın konuşması-Alandan görüntüler-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor

BATMAN'da, bağlama imalatçısı Ali Adıyaman (49), 20 yıldır kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarını enstrümana dönüştürüyor. İmal ettiği bağlamaların fiyatının 4 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen Adıyaman, gençlere de mesleğini öneriyor.

Batman'da yaşayan ve bağlama yapan Ali Adıyaman, 20 yıl önce Adana'da ustasından öğrendiği enstrüman üretimini memleketinde sürdürüyor. Tel ve burgu dışında imalatın tümünü el emeğiyle gerçekleştirdiğini belirten Adıyaman, çok zahmetli olmasına rağmen 20 yıldır mesleğini severek, yaptığını söyledi. Bölgenin tek bağlama imalatçısı olduğu için il dışından da sipariş aldığını ve ayda 15 bağlama ürettiğini anlatan Adıyaman, mesleğini gençlere de öneriyor.

'FİYATI 4 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR'Bağlama yapımının emek isteyen iş olduğunu vurgulayan Ali Adıyaman, bölgedeki kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarıyla bu işlemin daha da zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bağlama imalatı kolay değil. Tel ve burgu haricinde bağlamanın tümünü el emeğimle yapıyorum. Ayda ortalama 15 bağlama imalatını gerçekleştiriyorum. En ucuzu 300 liradan başlayıp, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Adana'da öğrendiğim bağlama imalatını memleketimde de sürdürüyorum. Kurak dağlarda yetişen ve en az 60 santim genişliği bulan dut ağaçlarını bağlama imalatında kullanıyoruz. Zevkli bir iş olduğu için bu mesleği tercih ettim. Gençlere de bu mesleği öneriyorum. Bölgenin tek bağlama imalat ustası olduğum için de bölgenin tüm illerinden sipariş alıyorum."

Kaynak: DHA