DHA YURT BÜLTENİ - 5
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulunduMUŞ'ta çalıştığı Alparslan-2 Barajı inşaatında kullandığı iş makinesiyle birlikte göle düşen operatör Ömer Demir'i (45) arayan dalgıç polisler, 32 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
26.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:12

Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu

MUŞ'ta çalıştığı Alparslan-2 Barajı inşaatında kullandığı iş makinesiyle birlikte göle düşen operatör Ömer Demir'i (45) arayan dalgıç polisler, 32 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

Olay, 24 Mayıs saat 08.45 sıralarında Muş- Varto karayolu yolu üzerindeki inşaatı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, Bitlis'in Tatvan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün dalgıç polis ekiplerine haber verildi. 32 metre derinliğindeki baraj gölü suyuna düşen Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı 7 çocuk babası Ömer Demir'i arama çalışmaları sırasında kepçeye ulaşıldı. Ancak suyun dibinin karanlık ve bataklık olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Emniyetin balık adamları bugün başlattıkları çalışmalarda saat 10.15 sıralarında Demir'in cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar, kepçenin içine ulaşıp, Demir'i dışarı çıkarmayı başardı. Botla kıyıya çıkarılın Ömer Demir'in cenazesi ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Babasının arama çalışmalarını ilk günden itibaren izleyen Özgür Demir, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baraj gölündün detaylar-Göl içerisindeki bot ve dalgıçlar-Ömer Demir'in cenazesinin bottan indirilmesi-Cenazenin ambulansa konulması-Polis Dalgıç Mehmet Sarı AFAD Müdürü Veysi As röp.-Polis dalgıçlardan detay

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

=========================

Gaziantep İslahiye'de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan E.K.'nin (90) evde bakımını üstlenen kızında da koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine daha önce 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiği belirlenen 48 kişinin karantinaya alındığı, 1200 nüfuslu mahalle, tamamen karantinaya alındı. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 400 haneli ve 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K., özel hastanede anjiyo oldu. Döndüğü evinde rahatsızlanınca tekrar hastaneye başvuran E.K.'nin yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine E.K., koronavirüs tedavisine alınırken, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu filyasyon ekiplerince tespit edilen 48 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Dün akşam E.K.'nin evde bakımını üstlenen kızı N.Y. de rahatsızlanarak hastaneye gitti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde N.Y. de 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.Annesinin ardından kızının test sonucunun da pozitif çıkması üzerine İslahiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. 48 kişinin evlerinde karantinaya alındığı mahallenin, pozitif vakalarla temas kuranların fazla olması ve salgının yayılımının önlenmesi amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Kurul kararının ardından jandarma ekiplerince giriş ve çıkışları barikatlarla kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaptı.Mahalle camisinin hoparlörleri ile jandarma araçlarıyla karantina kararı, Kozdere Mahallesi'nde yaşayanlara duyuruldu. Kararın ardından mahalleye gelmek ya da mahalleden ayrılmak isteyenlere jandarma tarafından izin verilmezken, ihtiyaçların da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kozdere Mahallesi-Filyasyon ekibinin çalışması-Jandarma mahalle girişlerine barikatla kapatması-Jandarma Komutanın tedbirleri incelemesi-Jandarmanın sokaklarda anons yapması-Camide anons-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera:  Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

================================

Düşecek kaya parçalarının korkusuyla yaşıyorlar

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Ayvalı köyünde oturanlar, yüksek tepelerden düşen kaya parçaların endişesini taşıyor. Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, tepelerden düşen kayaların ağaçlara ve evlere zarar verdiğini belirterek, "Yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Tedbir alınması için gerekli yerlere başvurduk" dedi.Tavşanlı ilçesine bağlı ve çevresi 'zincirli kayalar' olarak bilinen büyük kaya parçalarından oluşan tepelerin ortasındaki Ayvalı köyünde önceki gece büyük bir kaya parçası bir evin bahçesine yuvarlandı. Şans eseri evin önünde kimse bulunmazken, köylüler arasında endişe yarattı. Olası bir depremde büyük kaya parçalarının üstlerine yıkılacağı korkusu yaşayan köylüler, yetkililerin tedbir almasını istedi.Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, 1970 yılında Gediz depreminin ardından köyü tehdit eden kayalar karşısında tedbir alınmasının gündeme geldiğini, ancak bu çalışmaların deprem sonrasında unutulduğunu ifade etti. Önceki gece bir kaya parçasının bir köy sakininin evinin bahçesine kadar düştüğünü anlatan Özlü, "Köyümüz yerleşim yeri olarak çevresinde bulunan kayaların tehdidi altında. Yıllardan bu yana komşularımız yaşanan bazı depremlerde can kaybımız olmasa da maddi kaybımız olmuştu. Dün gece de komşumuz Kamil Türk, gece beni aradı. Avlusuna tepelerden büyük taş parçaları düşmüş. Şükür ki can kaybımız yok ancak köylüler olarak bunlardan tedirginiz. Gerekli mercilere başvuru yaparak çözüm bekleyeceğiz. Sadece depremde değil yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Alınacak tedbirler varsa bunların alınması için gerekli yerlere başvurduk. İş işten geçtikten sonra alınacak tedbirler işe yarmayabilir" diye konuştu. Köy sakinlerinden Fikret Özbey ise, düşecek kayaların korkusuyla yaşadıklarını ifade ederek, "Ben 30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kayalar ile iç içe yaşadık. Daha önceleri de çok kayalar düştü. Dün gece de komşumuzun bahçesine ağaçları devirerek düşen kayalar tehlikenin boyutunu gösterdi. Bizim bu tehlikemiz çözüm bulunarak giderilirse çok mutlu oluruz" dedi.

Köylüler kayaların sabitlenmesi yada kaldırılması için çözüm beklediklerini ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mevlüt Karakaya Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mfö Gülçin Ergül Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 12:15:51. #1.15#
title