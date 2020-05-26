DHA YURT BÜLTENİ - 5 Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulunduMUŞ'ta çalıştığı Alparslan-2 Barajı inşaatında kullandığı iş makinesiyle birlikte göle düşen operatör Ömer Demir'i (45) arayan dalgıç polisler, 32 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu

MUŞ'ta çalıştığı Alparslan-2 Barajı inşaatında kullandığı iş makinesiyle birlikte göle düşen operatör Ömer Demir'i (45) arayan dalgıç polisler, 32 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

Olay, 24 Mayıs saat 08.45 sıralarında Muş- Varto karayolu yolu üzerindeki inşaatı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, Bitlis'in Tatvan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün dalgıç polis ekiplerine haber verildi. 32 metre derinliğindeki baraj gölü suyuna düşen Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı 7 çocuk babası Ömer Demir'i arama çalışmaları sırasında kepçeye ulaşıldı. Ancak suyun dibinin karanlık ve bataklık olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Emniyetin balık adamları bugün başlattıkları çalışmalarda saat 10.15 sıralarında Demir'in cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar, kepçenin içine ulaşıp, Demir'i dışarı çıkarmayı başardı. Botla kıyıya çıkarılın Ömer Demir'in cenazesi ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Babasının arama çalışmalarını ilk günden itibaren izleyen Özgür Demir, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baraj gölündün detaylar-Göl içerisindeki bot ve dalgıçlar-Ömer Demir'in cenazesinin bottan indirilmesi-Cenazenin ambulansa konulması-Polis Dalgıç Mehmet Sarı AFAD Müdürü Veysi As röp.-Polis dalgıçlardan detay

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Gaziantep İslahiye'de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan E.K.'nin (90) evde bakımını üstlenen kızında da koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine daha önce 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiği belirlenen 48 kişinin karantinaya alındığı, 1200 nüfuslu mahalle, tamamen karantinaya alındı. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 400 haneli ve 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K., özel hastanede anjiyo oldu. Döndüğü evinde rahatsızlanınca tekrar hastaneye başvuran E.K.'nin yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine E.K., koronavirüs tedavisine alınırken, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu filyasyon ekiplerince tespit edilen 48 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Dün akşam E.K.'nin evde bakımını üstlenen kızı N.Y. de rahatsızlanarak hastaneye gitti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde N.Y. de 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.Annesinin ardından kızının test sonucunun da pozitif çıkması üzerine İslahiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. 48 kişinin evlerinde karantinaya alındığı mahallenin, pozitif vakalarla temas kuranların fazla olması ve salgının yayılımının önlenmesi amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Kurul kararının ardından jandarma ekiplerince giriş ve çıkışları barikatlarla kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaptı.Mahalle camisinin hoparlörleri ile jandarma araçlarıyla karantina kararı, Kozdere Mahallesi'nde yaşayanlara duyuruldu. Kararın ardından mahalleye gelmek ya da mahalleden ayrılmak isteyenlere jandarma tarafından izin verilmezken, ihtiyaçların da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kozdere Mahallesi-Filyasyon ekibinin çalışması-Jandarma mahalle girişlerine barikatla kapatması-Jandarma Komutanın tedbirleri incelemesi-Jandarmanın sokaklarda anons yapması-Camide anons-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Düşecek kaya parçalarının korkusuyla yaşıyorlar

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Ayvalı köyünde oturanlar, yüksek tepelerden düşen kaya parçaların endişesini taşıyor. Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, tepelerden düşen kayaların ağaçlara ve evlere zarar verdiğini belirterek, "Yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Tedbir alınması için gerekli yerlere başvurduk" dedi.Tavşanlı ilçesine bağlı ve çevresi 'zincirli kayalar' olarak bilinen büyük kaya parçalarından oluşan tepelerin ortasındaki Ayvalı köyünde önceki gece büyük bir kaya parçası bir evin bahçesine yuvarlandı. Şans eseri evin önünde kimse bulunmazken, köylüler arasında endişe yarattı. Olası bir depremde büyük kaya parçalarının üstlerine yıkılacağı korkusu yaşayan köylüler, yetkililerin tedbir almasını istedi.Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, 1970 yılında Gediz depreminin ardından köyü tehdit eden kayalar karşısında tedbir alınmasının gündeme geldiğini, ancak bu çalışmaların deprem sonrasında unutulduğunu ifade etti. Önceki gece bir kaya parçasının bir köy sakininin evinin bahçesine kadar düştüğünü anlatan Özlü, "Köyümüz yerleşim yeri olarak çevresinde bulunan kayaların tehdidi altında. Yıllardan bu yana komşularımız yaşanan bazı depremlerde can kaybımız olmasa da maddi kaybımız olmuştu. Dün gece de komşumuz Kamil Türk, gece beni aradı. Avlusuna tepelerden büyük taş parçaları düşmüş. Şükür ki can kaybımız yok ancak köylüler olarak bunlardan tedirginiz. Gerekli mercilere başvuru yaparak çözüm bekleyeceğiz. Sadece depremde değil yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Alınacak tedbirler varsa bunların alınması için gerekli yerlere başvurduk. İş işten geçtikten sonra alınacak tedbirler işe yarmayabilir" diye konuştu. Köy sakinlerinden Fikret Özbey ise, düşecek kayaların korkusuyla yaşadıklarını ifade ederek, "Ben 30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kayalar ile iç içe yaşadık. Daha önceleri de çok kayalar düştü. Dün gece de komşumuzun bahçesine ağaçları devirerek düşen kayalar tehlikenin boyutunu gösterdi. Bizim bu tehlikemiz çözüm bulunarak giderilirse çok mutlu oluruz" dedi.

Köylüler kayaların sabitlenmesi yada kaldırılması için çözüm beklediklerini ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

Kaynak: DHA