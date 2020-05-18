DHA YURT BÜLTENİ-5 Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırının görüntüleri ortaya çıktıADANA'da, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ADANA'da, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, şüphelilerin, 'Vefa' ekibi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı sırada başlattığı sözlü tartışmanın, saldırıya dönüştüğü anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise "Başında bulunduğum Vefa Sosyal Destek Grubu'muz, art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

Merkez Yüreğir Kaymakamlığı önünde, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile 2 araç arasında yardım kolisi aktarımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na hakaret etti. CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup ise Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ailesi, serbest bırakıldı. Ancak cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası serbest bırakılan Serat Yıldırım'ın 'taksirle yaralama', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma'; Hüseyin Yıldırım'ın 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', 'kasten adam yaralama' ve Deniz İmran Yıldırım'ın ise 'kasten adam yaralama' suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

KAYMAKAM BİNGÖL: ART NİYETİN AÇIK DELİLİ

Yüreğir İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, olayın ayrıntılarını anlattı. Kaymakam Bingöl, "Kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında bizzat başında bulunduğum Vefa Sosyal Destek Grubu'muz, art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır. Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darbedilmiştir. Darp raporları mevcuttur. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birisinin bir siyasi partinin İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Saldırının, vatandaşların ihtiyacını karşılama konusundaki motivasyonlarını olumsuz etkilemeyeceğini de belirten Kaymakam Bingöl, şunları söyledi:

"Hadisenin cereyan ettiği gece de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 90 binin üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, aşevimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçişleri Bakanı'mızın ve Vali'mizin doğrudan talimatlarıyla kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz."

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin saldırdığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç içinden Yıldırım tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, şüphelilerin, 'Vefa' ekibinin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda malzemelerinin Yüreğir Belediyesi'ne ait araçlarla taşınmasına tepki gösterdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin, Yüreğir Kaymakamlığı önüne gelerek, görevlilerle sözlü tartışmaya girdikleri ve devamında saldırdıkları anlar görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaymakamın açıklamasıEren Yıldırım'ın çektiği iddia edilen cep telefonu görüntüleriAraçlara yüklenmiş yardımlarTartışma anından görüntüler

SÜRE: 04'39" BOYUT: 515 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

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AKÇAABAT (Trabzon), -

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Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda 2020 yılı hasat sezonu yarın açılıyor.

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılı yaş çay sezonunun yarından itibaren açılacağını duyurdu. 11 bin çalışanlarıyla kampanyaya hazır olduklarını ifade eden Alim, koronavirüs nedeniyle 44 maddelik eylem planı oluşturduklarını belirterek "Koronavirüsten dolayı fabrikalarda birçok çalışmalar ve yenilikler yapıldı. 44 maddelik bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planında alınması gereken tüm önlemler mevcuttur. Çay alım yerlerinde de benzer önlemler alınıyor. Bu sene çay eksperlerimizi, erken işe başlattık. Çünkü üreticilerimizin, alım yerlerine gelecekleri saatlerle ilgili çalışmalar yaptılar. Bu şekilde alım yerlerindeki yoğunluğu da azalmış olacağız. Herkesin randevusu belli, üreticilerimizin bu kurallara uyması gerekiyor. Yine kamyonlarla yaş çay çekilirken, hiçbir kamyon şoförü maskesi olmadan fabrikanın içine giremeyecek. Yine maskesi olsa da fabrikanın içindeki sosyal alanlarda dolaşmayacak. Eskiden yemekhaneden yemek yiyorlardı ancak bu sene buna izin vermeyeceğiz. Dışarıda çalışan eksperlerimiz de yemekhaneden faydalanamayacak. Yemekhanelerdeki masalar da bir buçuk metre mesafede olacak ve masalarda 1 veya 2 kişi oturacak. Bu kapsamda sadece çalışanımız değil bayilerimiz için de bazı değişiklikler yapmıştık. Satmış olduğumuz çay karşılığı verecekleri paranın bir kısmını birer ay ötelemiştik. Ancak bu süreç mayıs ayından itibaren normal seyrine döndüö dedi.

'63 BİN TONLUK BİR STOKLA KAMPANYAYA GİRECEĞİZ'

Kuru çay satışlarının son yılların en üst seviyesinde seyrettiğine dikkat çeken Alim, 42 bin tonun üzerinde bir satış olduğunu belirterek, "20 Mayıs itibariyle 63 bin tonluk bir stokla kampanyaya gireceğiz. Bu stok yılların en düşük seviyesidir. Bu noktada çay alımında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hayrat Fidanlığı ve Çay Araştırma Enstitüsü'nde bazı yenilikler var. Çay Araştırma Enstitüsü'nü, Hayrat Fidanlığı'na taşıma ihtiyacı duyduk ve en kısa zamanda taşıma işlemi olacak. Bu şekilde çalışmalar da daha sağlıklı yürütülecek. Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nü de daha sağlıklı hizmet vermesi için paketleme fabrikamızın içine taşıdık. Çay satış mağazalarımızın birincisi genel müdürlük bahçesinde, ikincisi Tirebolu'da, üçüncüsü de Kemalpaşa'da açılıyor. Bunların da günlük satışı 10 bin liranın altında kalmıyorö ifadelerini kullandı.

'650 BİN TON ÇAY ALMAYI PLANLIYORUZ'

Alim, 2017 yılında 525 bin ton, 2018'de 732 bin ton, 2019'da da 750 bin ton yaş çay alındığını hatırlatarak, "Bu yıl da bizim almamız gereken kota 650 bin ton civarındadır. Ancak üreticin mağduriyetini engellemek için en kadar alabilirsek alacağız. Kimseyi mağdur etmeden almamız gereken çayı alacağız. Üreticilerimizin, işi aceleye getirmeden bir anda çayı toplamaması gerekiyor. Bu durum çaya da zarar verir. Acele etmeden günlük kotamız neyse ona göre çalışalım. Çaykur'un günlük kotası 9 bin 100 tondur, bunun üzerine çıkınca çayı işleyemeyeceğiz ve çay yanacak, mille servete yazık olacak. Günlük kota neyse o kadar toplanmalıdır. Bu şekilde çayın tamamını alacağız. Çayın en güzel bekleyeceği yer tarladır. En az 3 gün çay toplama randevusu var, her aile kendi çayını toplayabilecek. Çay alımında bir sıkıntı olmayacak. Bu yıl ki yaş çay kotamız 600 kilo olacaktır, bu da son yılların en büyük kotasıdır. Geçen sene 750 bin ton çay aldık, 140 bin ton kuru çay ürettik. Yılbaşı stokumuz 120 bin ton civarındaydı. Bugünkü stokumuz 63 bin ton civarında. Bu çay satılmasaydı kotayı 600 kilo yapamazdık. Koronavirüs nedeniyle tarihinde görülmemiş 40 bin ton çay satıldıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇaykur Genel Müdür V. Yusuf Ziya Alim açıklamasıBaheçelerden detay

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Van'da, sokak hayvanları unutulmadı

VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek ve su bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da Erciş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için seferber oldu. Cadde, sokak, park ve kırsal alanları gezen ekipler, beslenme noktalarına, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı. Erciş Belediyesi ekiplerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktığını belirten veteriner İhsan Nuri Çiftçi, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli yerlerindeki caddeler, parklar ve kırsal alanlara ekmek ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çeşitli alanlara ekmek bırakma görüntüleri-Veteriner Nuri İhsan Çiftçi'nin konuşması-Hayvanların görüntüleri-Genel detaylar

-Boyut: 103 MB -Süre : 1 Dakika 58 saniye

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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Ramazan ayında Tokat kebabına ilgi arttı

TOKAT'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan ve yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabının yapımına başlandı. Koranavirüs nedeniyle 17 Mart'ta kapatılan işletmeler ramazan ayında siparişi usulü iftar sofraları için Tokat kebabı üretimine başladı.

Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz, tarihi çok eski yıllara dayanan kebabın bugünlerde koronavirüs nedeniyle paket servis olarak yapılabildiğini belirterek, "Şu an biz de restoranımızda paket servis yapabiliyoruz. Yaz ayına girmiş bulunuyoruz. Yaz denildiğinde Tokat'ta 'Tokat kebabı demek. Tokatlılar için olmazsa olmaz en önemli yemektir. Biz de sipariş usulü iftar için Tokat kebabı yapıyoruz. 'Evde kal, sağlıklı kal', diyerek ramazan ayında insanlarımız Tokat Kebabı'ndan mahrum etmemek için hizmet veriyoruz. Kebabımızı yaptıktan sonra insanların evlerine kadar götürerek hizmet ediyoruz. Bu kebabı insanlarımız seviyor. Tokat için gerçekten çok özel bir yemek. Ramazan ayı içerisinde müşterilerimiz en az bir ya da iki sefer tercih ediyor. Tokat kebabının bir kilo fiyatı ise 260 liradır. Bir kilo kebap 4 porsiyondur. Ama ramazan ayında olduğumuz için 1 kilo kebap ile 6 kişi rahatlıkla doyabilir" dedi.

Kaynak: DHA