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Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi karantinaya alındıANTALYA'da iddiaya göre uyuşturucu almak için karantina bölgesine giren üç kişi, polis tarafından yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ-5
17.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:38

Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi karantinaya alındı

ANTALYA'da iddiaya göre uyuşturucu almak için karantina bölgesine giren üç kişi, polis tarafından yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan üç kişi, karantinaya alındı.

Muratpaşa ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümleri üç önce karantina altına alındı. Sıkı önlemlerin alındığı karantina bölgesine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Yeşildere Mahallesi 2830 ile 2839 sokak kesişiminden üç gencin bariyerlerden karantina bölgesine girdiğini gören polis, bu kişileri yakaladı. Karantinayı ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesilen 3 genç, karantinayı ihlal ettikleri için karantinaya alındı. 3 kişi, ilaç almak için içeri girdiklerini ileri sürdü.

BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Diğer yandan karantina altındaki Yeşildere Mahallesi 1170 sokak üzerinde kullanılmayan harabe evde bir kişinin uyuşturucudan öldüğü ihbarını alan polis, karantina bölgesine girdi. Belirtilen adreste yüzüstü yatar vaziyette cesedi bulunan kişinin üzerinde Baran Kaba (22) adına kayıtlı kimlik bulundu. Uyuşturucudan yaşamını yitirdiği kaydedilen gencin cansız bedeni olay yeri incelemenin yaptığı çalışmanın ardından Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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