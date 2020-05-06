DHA YURT BÜLTENİ - 5
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DHA YURT BÜLTENİ - 5

DHA YURT BÜLTENİ - 5
06.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:07

Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada

 

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç dışarı çıktı. Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti.  Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİSemih ŞAHİN/BURSA,

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Salı pazarında temizlik operasyonu

Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarında, esnafın dağılmasının ardından ekipler hummalı bir temizlik çalışması yaptı.Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında bölgenin en büyük halk pazarı kuruluyor. Yüzlerce satıcının yer aldığı pazara haftalık yiyecek ihtiyacını karşılamak için her hafta binlerce Burdurlu akın ediyor. Pazartesi gününden itibaren satıcı ve vatandaşların alışveriş için akın ettiği halk pazarında satıcı ve vatandaşların işlerini bitirmesinin ardından Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir temizlik faaliyeti yapılıyor.Halk pazarının kurulduğu alan ve hemen yanı başındaki kapalı gıda pazarı, Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 20 kişilik ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla temizleniyor. Çöplerin kamyona yüklenmesinin ardından dezenfekte ekibi de pazarı dezenfekte ediyor ve pazar bir sonraki haftaya hazır hale getiriliyor. Ekipler 18 bin metrekare alana oturan Uzay Çatılı pazar yerinden her hafta yaklaşık 5 ton çöp topluyor.Burdur'da pazartesi ve salı günleri Uzay Çatı altında kurulan pazar dışında çarşamba günü Karasenir Mahallesi'nde, perşembe günü Emek Mahallesi'nde, cuma günü Ulu Cami civarında, cumartesi günü Burkent'te ve pazar günü ise Armağan İlci ve Bozkurt mahallelerinde semt pazarları kuruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Pazar dış görünüşGündüz pazara alışveriş için gelen vatandaşlarTemizlik ekiplerinin çalışmasıÇöplerin toplanmasıDezenfekte işlemiDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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'Hububat alım fiyatları, çiftçinin buğdaya ısınmasına vesile oldu' ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, açıklanan hububat taban alım fiyatlarının üretici açısından önemli olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin buğdaya karşı küskünlükleri vardı. Özellikle ekim alanlarında ciddi azalış söz konusuydu. 9 milyon hektarlardan 7 milyon hektarlara düşmüştü. Ama geçen yılki fiyatlar ve bu seneki açıklanan fiyatlarla çiftçimiz biraz daha buğdaya ısınmaya başladı. Çiftçinin buğdaya ısınması için vesile oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 hububat taban alım fiyatı ile ton başına prim ve destek ödeme fiyatlarını açıkladı. Buna göre, sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı, ton başına 1350 TL'den 1650 TL'ye; arpa taban alım fiyatı ton başına 1100 TL'den 1275 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmenin 'Türkiye'nin buğday ambarı' olarak bilinen Konya Ovası için önemli olduğunu belirten Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, şöyle konuştu: "Buğday ve arpa Türkiye'deki tarım alanlarının yarıdan fazlasını kaplayan en önemli tarım ürünü. Son 2 yıldır bakanlığımız çok doğru bir politika izliyor. Hasattan çok önce ve piyasa koşullarını da gözeterek bir alım fiyatı açıklıyor. Çiftçilerimizin buğdaya karşı bir küskünlükleri vardı. Özellikle ekim alanlarında ciddi bir azalış vardı. 9 milyon hektarlardan 7 milyon hektarlara düşmüştü. Ama geçen yılki fiyatlar ve bu seneki açıklanan fiyatlarla çiftçimiz biraz daha buğdaya ısınmaya başladı. Geçen yılda iyi bir fiyat açıklanmıştı. Bunun üzerine iyileşmenin biraz daha ileri kademeye geçmesi oldu. Şu anda dünya piyasalarında da buğday fiyatı ton başına aşağı yukarı 1650- 1750 TL civarında. Piyasa koşullarına uygun bir fiyat açıklandı. Bu çiftçiyi koruma açısından çok önemli. Çünkü çiftçimiz böyle makul fiyatlar açıklanmadığı taktirde özellikle hasat zamanı ürününü çok düşük fiyatlardan satmak zorunda kalıyor. Çiftçimiz açısından çok önemli bir gelişme oldu."'ÇİFTÇİNİN BUĞDAYA ISINMASI İÇİN VESİLE OLDU'Fiyatlardaki gelişmelerin, çiftçinin buğdaya ısınması için vesile olduğunu aktaran Soylu, "Bu gelişme çiftçinin buğdaya ısınması için bir vesile oldu. Bizim dileğimiz, önümüzdeki yıldan itibaren özellikle buğdaya uygulanan 10 kuruşluk prim desteğinin de 20-25 kuruşa çıkarılması. Mazot- gübre desteğinin de bir miktar daha artırılmasıyla hayal ettiğimiz 9 milyon hektarlık buğday ekim alanlarına ulaşmamız. Bu virüs belasıyla da şunu öğrendik. Gıdada kendi kendimize yeter olmazsak böyle kritik dönemlerde insanlar izole, uluslararası ilişkiler sınırlı, lojistik sınırlı. Çok daha zor bir durumda kalabiliriz. O açıdan kesinlikle buğdaya olan desteğin kesintisiz şekilde devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.'ÇİFTÇİ, DAHA FAZLA GELİR ELDE EDECEK'Çiftçinin daha fazla gelir elde edeceğini, bunun da ekonomiye olumlu yansıması olacağını belirten Prof. Dr. Soylu, "Bakanlık bu doğru politikalarını prim, mazot ve gübre desteğini de artırarak devam etmeli. Buğday üreticisinin yüzü çok daha fazla gülecektir. Piyasa bu fiyatları oldukça olumlu karşıladı. Özellikle destek kısmında bir miktar daha artış olursa, çiftçiler ekim yapmadan önce onları daha fazla özendirecek. Biz buğdayda zaten kendi kendimize yetiyoruz. Ama biliyorsunuz buğdaya dayalı çok büyük bir sanayi var ülkemizde. Dünyada en fazla un ihracatçı ülkeyiz, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Bulgurda da öyle. Buğdayı sadece kendi iç tüketimimiz olarak düşünmeyelim. Dünya piyasasına da ürün satma yönüyle de stratejik bir gücümüz var. Bu gücümüzü korumak içinde işlediğimiz buğdayın önemli bir kısmını ülke içerisinde üretmek zorundayız. Böylelikle ülke tarımı, ülke ekonomisi çok daha fazla gelişecektir. Türk çiftçisi daha fazla gelir edecektir. Çiftçi kazandığı zaman bu piyasaya da yansıyacak. Dolayısıyla ülke olarak geleceğe daha güvenli ve daha güçlü bakacağımıza inanıyorum" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Buğday hasadından görüntüler- arşivSüleyman Soylu röportaj

Haber-Kamera: Tolga YANIK Adem YILDIZ/ KONYA

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Gelibolu'da Hıdırellez, salgın nedeniyle buruk kutlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle buruk kutlandı.Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı olarak kutlandı. Mahalle aralarında vatandaşlar ateş yakıp, üzerinden atladı. Vatandaşlar gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde sahile indi. Deniz kıyısında toplanan vatandaşlar, taşlarla istedikleri ev ve arabaları yapıp, dilek tutarak dua etti. Daha sonra topladıkları taşları denize attı.Vatandaşlardan Zehra Irk Gürel, "Hıdırellez'in bereketine, bolluğuna her zaman inanmışımdır. Yıllardır arkadaşlarımıza buraya gelip, dileklerimizi tutuyorduk. Ama bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tek başıma gelmek zorunda kaldım. Bu yüzden içim buruk ama, dileklerimiz var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Gelibolu'da deniz kıyısındaki hıdırellez kutlamasından görüntü-Ateş üstünden atlayan vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera:  Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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Çorum'da sahur vakti çıkan yangın paniğe neden oldu

ÇORUM 'da döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'ndeki Çiftlik Caddesi'nde bir iş yerinde çıktı. Bir  binanın giriş katındaki mobilya döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevler üst katlara sıçramadan yangını söndürdü.  Çok sayıda koltuk ve kumaşın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan itfaiye ekipleri, iş yerinin dışında, yakıcı madde olabileceği  düşünülen pet şişe buldu. Bunun üzerine iş yeri sahibi Fatih Bilgiç ile bazı görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesi-Polis ekipleri-Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU 177MB

Haber: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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Amasya'da davul yerine bando konseri ile sahura kalkıyorlar

AMASYA'da belediye bandosu 156 yıllık ramazan geleneğini sürdürerek, vatandaşları sahura koronavirüs salgınını anlatan maniler, marşlar ve çaldıkları eserlerle uyandırıyor.Amasya'da üstü açık otobüsle ve yaya olarak mahalleleri gezen belediye bando ekibi vatandaşları maniler ve marşlarla sahura kaldırıyor. Amasyalılar ise bandonun konserlerine balkonlarından alkış tutarak eşlik ediyor. Gelenek kentte 156 yıldır yaşatılıyor.Bando Şefi Hakan Dinçer, koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır evlerinde kalan halka mini konserler verdiklerini belirterek "Davulcu arkadaşımız salgını ve Amasya'yı anlatan maniler seslendiriyor. Halkımızın isteklerine de cevap vererek, onların evde sıkılmamalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizler de bu süreçte evde kal Amasya, evde kal Türkiye mesajını bir kez daha hatırlatmak istiyorumö dedi.

156 yıllık Ramazan geleneğinin belediye bando takımı tarafından iftarda olduğu gibi sahurda da devam ettiğini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da "Bandomuzun mahalle aralarına girmesindeki asıl sebep, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde olmalarıdır. Bir şekilde hem halkımızın evlerinde sıkılmamalarını sağlamak, hem de 156 yıldır devam eden geleneğimizin devam etmesini sağlamaktır. Bu şekilde de uzun zamandır evlerinde olan vatandaşlarımıza biz sizinle beraberiz mesajını vermek amacıyla bandomuzu mahalle aralarında dolaştırıyoruzö dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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