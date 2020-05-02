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DHA YURT BÜLTENİ - 5

DHA YURT BÜLTENİ - 5
02.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:13

Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı YÜKSEKOVA- Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

 

YÜKSEKOVA- Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. 

Yüksekova'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz nedeniyle Yağış nedeniyle Yüksekova- Hakkari karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKarayolunu kapatan dev kaya ve toprak yığınıPatika yollarla geçmeye çalışan vatandaşlarİş makinelerin çalışmasıYol güvenliğini alan güvenlik güçleri - Genel   ve detaylar 

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,- YÜKSEKOVA - 

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Salgın nedeniyle rağbetin arttığı bal üretimi sokağa çıkma kısıtlamasında sürdü

DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan arıcılar, bal üretimine devam ediyor. Salgın nedeniyle rağbetin arttığı balın kilosu 120 TL'den satılıyor.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Diyarbakır dahil 31 kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde kentte sessizlik hakim. Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler üretime devam ederken, salgın nedeniyle rağbetin arttığı bal için üreticileri de çalışmaya devam ediyor. Baharın gelmesiyle çiçeklerin bol olduğu dönemi değerlendiren arıcılar, balın kilosunu 120 TL'den satıyor. Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 yıldır arıcılık yapan Yıldız çifti de kısıtlamadan muaf oldukları için çalışmaya devam ediyor.

'ARILARIN GELİŞİMİNİN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ'

Cevat Yıldız, arıların günlük bakımlarını yapmak için geldiklerini belirterek, "30 yıldır bu işi yapıyorum. Günlük bakımlarını yapıyoruz. Baharın gelmesiyle çiçeklerin bol olduğu bir dönemdeyiz. Nektarın ve polenin geldiği, arıların gelişiminin olduğu bir dönemdeyiz. Oğul alma ve çoğalma dönemi aynı zamanda. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle biz arıcılar da bu kısıtlamadan muafız" dedi.

Emine Yıldız da eşiyle beraber 30 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, bu yılın bereketli göründüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

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