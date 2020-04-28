DHA YURT BÜLTENİ - 5 Kadir Şeker'in tutukluğunun devamına karar verildiKONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılanmasına başlandı.

Kadir Şeker'in tutukluğunun devamına karar verildi

KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olduğu cezaevinde karantinaya alınan Şeker, SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Eldiven ve maskeyle katalın Şeker, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de, tutukluğunun devamına karar verdi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK Soruşturmanın ardından Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI Kadir Şeker'in bugün sabah saatlerinde şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneden taburcu olan Şeker, cezaevinde karantinaya alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında davaya sadece Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Taraf aileleri ile öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin avukatı katılmadı.KARANTİNA ALTINDA SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI Yine tedbirler kapsamında daha önce Kadir Şeker'in bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılması planlanmıştı. Bugün sabah saatlerinde koronavirüs testi pozitip çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Kadir Şeker, ellerinde eldiven ve yüzünde maskeye SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şeker, savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve savunmasını ayrıntılı olark yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Şeker, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini başka koğuşa alındığını belirtti. Mahkeme heyeti de mevcut deliller gözönüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Kadir Şeker'in adliyeye sevki Genel ve detay

Haber- Kamlera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/ KONYA

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Denizli'de 112 istasyonu binasının çatısında yangın

DENİZLİ'deki 112 Acil Ambulans İstasyonu binasının çatısında, yangın çıktı. Alevler içindeki çatıya, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 3 katlı 112 Acil Ambulans İstasyonu binasının çatısında, bugün saat 11.15 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alev alev yanan çatıdan yükselen yangını görenler, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ: Söndürme çalışmaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağıyla yaptığı denetimlerle 2019 yılında İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira, 2020 yılında 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira ceza kesildi. Uçak, alçak uçuş yaparak gemilere denetimi hissettirirken, yapılan kontroller ve alınan önlemlerle İzmit Körfezi'nin temiz kalması sağlanıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz kontrol uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor. Deniz uçağı İzmit Körfezi'ni kirleten gemiler ile sanayi kuruluşlarından kaynaklanan kirlilikleri tespit ediyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde İzmit Marina'da bulunan alandan kalkan uçak denetimde bulunuyor. Deniz uçağı, gemilere denetimi hissettirebilmek için alçak uçuşlar yapıyor. 2007 yılından bu yana uçakla yapılan denetimler sayesinde körfeze giren gemiler, kurallara uymaya başladı. Deniz uçağının yanı sıra deniz araçlarıyla da denetimler yapılırken, gemilerin atıkları atık alım gemileriyle alınıyor. Denetimler, alınan önlemler, denize dökülen tüm suların kontrol altına alınması sonucu İzmit Körfezi'nin temiz kalması sağlandı.İzmit Körfezi'nin gemi hareketi anlamında yoğun bir trafik yaşadığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İZAYDAŞ üzerinden körfezin tamamını denetlediği bir uçağı var, bizler de o uçakla denetlemeler yapıyoruz. Kocaeli sınırları içerisindeki bölgelerde düzenli denetlemeler yapılıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman da ihbara bağlı olarak da rastgele denetlemeler yapılıyor. Bu bölgede 35 civarında limanımız var. Yılda 10 bin civarında gemi girip çıkıyor bu bölgeye. Bu hareketliliğin denizimize, körfezimize zarar vermemesi için bu denetimler yıllardır yapılıyor. Gemiler buranın kontrol altında olduğunu bildiği için çok fazla cezaya gerek kalmadan kendilerine tanınan kurallar içerisinde çalışıyorlar ve böylece körfez de yavaş yavaş kendine geliyor. Bu anlamda bu uçağın etkinliği ve fonksiyonu çok önemli" dedi.'KÖRFEZ YENİDEN CANLANIYOR'Kirliliği önlemenin önemli olduğunu söyleyen Saraç, "Kirliliği önlemek, kirlendiği zaman temizlemekle uğraşmaktan her zaman daha iyidir. Bu denetimin olduğu bilindiği için bunun da etkisini görüyoruz ve körfezin yeniden canlanmasına şahit oluyoruz. Bu denetimlerde pilotumuzun da yükü ağır. Özellikle büyük gemilere, kaptan köşkünden görünecek kadar yakın uçarak bu kontrollerin etkinliğini hissettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla İzmit Körfezi'nde de bu denetimler sürekli yapıldığı için gemilerimiz de kurallara uyuyorlar" diye konuştu.17 GEMİYE CEZA KESİLDİSaraç, 2019 yılında 13, 2020 yılında ise bugüne kadar 4 gemiye ceza kesildiğini belirterek, "Geçen yıl 13 gemi bu kurallara uymamış ve 13 milyon liradan fazla ceza yemiş. 2020 yılında bu zamana kadar da 4 gemiye 3 milyon 751 bin TL para cezası kesildi. Uçağımız sadece deniz kontrolü anlamında değil, imar ile ilgili kontroller, hafriyat alanındaki kontroller, orman yangınlarının kontrolleri ve hatta bazı turistik amaçlarla da kullanılacak durumda" dedi.'2 LİSANSLI ATIK ALIM GEMİMİZ VAR'Uçak denetimleri dışında gemilerin atıklarının da toplandığını açıklayan Saraç, şöyle konuştu.

"Körfeze giren gemilerin, normal faaliyetlerinden oluşan atıkların da toplanması gerekiyor. Bu anlamda 2 adet lisanlı atık alım gemimiz var. Bu gemilerimiz körfez genelindeki pis su, sintine ve evsel atıkları topluyor. Geçen yıl 10 bin civarında gemi girdi körfeze, 4 bin civarında gemiye fiilen hizmet verildi ve 12 bin ton civarında çeşitli kategorilerde atıklar toplandı. Geçen yıl da yapılan temizlik çalışmalarında körfez genelinde 400 ton civarında katı atık toplandı, bu anlamda denetimlerimiz devam edecektir."

Kaynak: DHA