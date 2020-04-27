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Çaybaşı, Güncel, Haber

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Patpat kazasında ölen genç cenaze provası yapmışORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan Beytullah Anık (17) yaşamını yitirdi.

27.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:09
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Patpat kazasında ölen genç cenaze provası yapmış

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan Beytullah Anık (17) yaşamını yitirdi. Anık'ın geçen yıl lisede arkadaşlarıyla birlikte yaptığı cenaze namazı provasında ölü rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı. 

Kaza, cumartesi günü ilçeye bağlı Kapılı Mahallesi'nde meydana geldi. Patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçeyi süren Beytullah Anık, aracın devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Anık, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin, Bursa'da çalıştığı restorandan koronavirüsü salgını nedeniyle 1 ay önce izin alarak memleketine geldiği, önümüzdeki hafta ise tekrar Bursa'ya dönmeyi planladığı bildirildi.OKULDA YAPTIĞI PROVA GERÇEK OLDU

İlküvez Çok Programlı Lisesi'nden mezun olan Anık'ın, geçen yıl okulda arkadaşlarıyla cenaze namazı dersi işlediği görüntüler ortaya çıktı. Bir arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerde hayatını kaybeden Beytullah Anık, kefene sarılı bir şekilde ölü rolünü oynuyor. İmamlık yapan bir arkadaşı uygulanan ders gereği Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor, saf tutan arkadaşları ise cenaze namazını kılıyor. Görüntülerin son bölümünde Anık'ın cenazesi, cenaze aracına taşınıyor. Cenazede imam rolünü üstlenen arkadaşı, besmele getirerek başladığı konuşmasında; "Bugün Beytullah arkadaşımızın cenaze merasimi için burada bulunuyoruz. Ölüm geldiği zaman ne bir saat geri alınır, ne de ileri alınır. Ölümü sıkça anın. Ölüm size şah damarınızdan daha yakın. Bu arkadaşımız dün okulda yanımızdaydı, biraz önce de yanımızdaydıö ifadelerinde bulunuyor.

Kaynak: DHA

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