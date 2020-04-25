DHA YURT BÜLTENİ - 5 Diyarbakır'da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdüDİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü.

Diyarbakır'da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü

DİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır'da, yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim oldu. Yağışlı havanın hakim olduğu kentte, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Görevleri gereği yasak kapsamı dışında kalanlar hariç, sokağa çıkan olmadı.

Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor.

İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor.

Kaynak: DHA