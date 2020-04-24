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Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel, Haber

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Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)BAŞKAN VE EŞİNİ KURŞUNLAYANLAR ADLİYEDEBurdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla şüpheli 2 kişinin daha yakalanmasıyla...

24.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:25
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)

BAŞKAN VE EŞİNİ KURŞUNLAYANLAR ADLİYEDE

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla şüpheli 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında silahlı saldırının asli faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi E.E'nin de olduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'inin işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------Kaymakamlık dış görünüşPolis aracıKaymakamlık önündeki polislerŞüphelilerin gelişinden

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/YEŞİLOVA (Burdur),

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Samsun'da yasağa rağmen çocuklarla halay çektiler

SAMSUN'da bir sitenin bahçesinde 2 yetişkinin yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün çekilen görüntülerde 2 yetişkin yaklaşık 15 çocukla birlikte bir sitenin bahçesinde halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yapılan bu eğlence görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.  

Kaynak: DHA

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