DHA YURT BÜLTENİ - 5 Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı, eşyalarını aldılarVAN'dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı.

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı, eşyalarını aldılar

VAN'dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.

Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Bir çok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz" dediÖte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Bahçesaray ilçesi Kırapet geçidinde yapılan karla mücadele çalışmaları-Çığ altında kalan minibüsten eşyalarının çıkarılması-Vatandaşların minibüsten eşyalarını çıkarması-Vatandaşlardan detaylar-Yolculardan Talip İlbe ile röportaj-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Samsun'da sosyal mesafeli çelenk töreni

SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, tarafından anıta çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Koronovirüs tedbirleri kapsamında katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kuralınada uyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------Atatürk Anıtı'ndan detay-Çelenk bırakılması-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik

Malatya'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde Malatya'da halk evlerinde kaldı. Kentte, yasağın ilk günü yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Dışarı çıkma izni olanlar ise maske ve eldivenle önlem aldı. Yasağa uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Malatya tabelasıBoş cadde ve sokaklarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Samsun'da sokaklar boş kaldı

TÜRKİYE genelinde 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Samsun'da en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Samsun'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokaklarda denetimlerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Boş sokaklardan detaylar-Atatürk anıtından detaylar-Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Gercüş'te çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde hazırladıkları kliple yaşadı.Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama getirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Gercüş'teki öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple bayram coşkusunu yaşadı. Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle evlerinde ellerinde Türk bayrağıyla klip çekerek mesajlarını iletti. Okul Müdürü Kutbettin Çelik, öğrencilerin çektiği klibin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırlıkları klipte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 23 Nisan kutlaması bizi duygulandırdı. 23 Nisan'ları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Öğrencilerin çektiği klipGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

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Konya, sokağa çıkma yasağına uydu

KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından 31 ilçesi bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu Konya'da, sessizlik hakim oldu. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. Polis ekipleri kentin bir çok noktasına oluşturdukları noktalarda sürücü ve yayaları durdurup, kontrol ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------Sokaktan detay-Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA

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Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günü

MERSİN'de jandarma ekipleri, 8'inci yaş gününde ilkokul öğrencisi Çınar Akoğlu'na sürpriz yaptı. Ellerinde pastayla kapıyı çalan jandarma ekibini karşısında bulan küçük Çınar, büyük mutluluk yaşadı.Adana'da bir işyerinde çalışan Yetkin Akoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan oğlunun doğum gününü, sokağa çıkma yasağı nedeni ile kutlayamadığını söyledi. Acil Çağrı Merkezi görevlileri durumu, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nın bilgisi dahilinde oluşturulan ekip, 8'inci yaş günü için ilkokul öğrencisi Çınar Akoğlu'na doğum günü pastası alıp, adrese gitti. Kapıyı açan Çınar, ellerinde doğum günü pastasıyla jandarmayı görünce şaşkınlık yaşadı. Küçük Çınar pastanın üstündeki mumları üflerken, yakınları da 'Mutlu yıllar Çınar' diyerek alkışla tempo tuttu. Jandarma ekibi, beraberinde getirdikleri çeşitli hediyeleri de Çınar'a verdi.

Çınar Akoğlu, sürpriz nedeniyle jandarma ekibine teşekkür etti. O anları cep telefonuyla kayda alan yakınları, Çınar'ın askerleri çok sevdiğini, bugünü de unutmayacağını söyledi.

Kaynak: DHA