DHA YURT BÜLTENİ-5 Polise 'ekmek alma' ve 'maske dikme' bahanelerini söyledi, ceza yediKONYA'da, bisikletiyle giderken, polisin kontrol noktasında durdurulan Suriyeli Abdullah Bedevi (21), önce maske dikmeye daha sonra ekmek almaya gittiğini söyledi.

Polise 'ekmek alma' ve 'maske dikme' bahanelerini söyledi, ceza yedi

KONYA'da, bisikletiyle giderken, polisin kontrol noktasında durdurulan Suriyeli Abdullah Bedevi (21), önce maske dikmeye daha sonra ekmek almaya gittiğini söyledi. Bedevi'ye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı için para cezası uygulandı.

2 milyon 300 bin nüfus ve 31 ilçenin olduğu Konya'da, yasağın 2'nci gününde de sokaklar sessiz kaldı. Polis, kentin farklı noktalarında oluşturduğu kontrol noktalarında sürücü ve yayaları durdurup, yasaktan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Bu sırada yolda bisikletiyle giden ve maskesi bulunmayan, Suriye uyruklu Abdullah Bedevi ise polise önce maske dikmeye gittiğini söyledi. Bedevi, cep telefonunda da çalıştığı yönünde belge olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefonu inceleyen polis, Bedevi'nin maske dikim atölyesinde çalıştığına dair belge olmadığını sadece firma ismi olduğunu belirledi. Bedevi, bu kez de polise ekmek almaya gittiğini söyledi. Çelişkili konuşması ve çalışma izni olmadığı için Bedevi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı için idari para cezası uygulandı.

Abdullah Bedevi, gazetecilerin 'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna "Ben hem ekmek getireceğim hem iş yerine bakacağım. Açıksa çalışacağım açık değilse ekmek alıp döneceğim" yanıtını verdi.

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Kaynak: DHA