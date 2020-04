DHA YURT BÜLTENİ - 5 Şiddetli rüzgar eğitim uçağını devirdiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, Atatürk Havalimanı'nda park halinde buluna bir eğitim uçağını devirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, Atatürk Havalimanı'nda park halinde buluna bir eğitim uçağını devirdi.

Tekirdağ ve çevresini iki gündür etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 9 derece olan ilçede, hızı saatte zaman zaman 90 kilometreye çıkan rüzgar Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bulunan park halindeki bir eğitim uçağını yaklaşık 10 metre sürükleyerek, ters döndürdü. Uçağın devrilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Uçağın yapılacak olan hasar tespiti sonrasında kaldırılacağı belirtildi.

Şiddetli rüzgar yol kenarlarında bulunan tabelaları ile ağaçları devirip bazı binaların çatılarını uçurdu. Sokaklarda bulunan çöp konteynerları fırtına nedeniyle sürüklendi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın gün boyu devam edeceğini belirtti.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi SAMSUN'un Kavak ilçesinde, dövüldükten sonra ateşe verilen evinden ağır yaralı kurtarılan Şaver Cindi'nin (79) ölmeden önce adını verdiği akrabası Fikret Cindi (52) tutuklu yargılandığı davada, olay tarihinde Çanakkale'de olduğunu öne sürdü.Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde, 17 Mart 2017 günü yaşanan olayda, Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, küle dönen evden ağır yaralı olarak kurtarılan Şaver Cindi, kaldırıldığı hastanede polise, "Eşimi cuma namazına gönderdikten sonra kapı çaldı, açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Para istedi. Ben olmadığını söyleyince, beni döverek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadımö dedi. Cindi, tedavi altında tutulduğu hastanede, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.3 YIL SONRA YAKALANDIPolisin peşine düştüğü Fikret Cindi, geçen ocak ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa'da yol kontrolü sırasında yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin, Şaver Cindi'nin ölümüne neden olayın ardından Çorum'a gelerek, damadının evine poşet bıraktığı ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine damadın, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, dolabı üzerine gizlenmiş poşet içinde tabanca ve şarjör ele geçirdi. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİHakkında 'kasten yangın çıkarmak suretiyle öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Fikret Cindi'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Fikret Cindi, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben Şaver Cindi'yi en son askere giderken gördüm, başka da görmedim. Olay tarihinde Çanakkale'de sigortasız olarak çalışıyordum. Bunu çalıştığım iş yeri müdürüne sorarak, öğrenebilirsiniz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.'ÇALDIĞI PARA İLE ÖDEDİĞİ BORÇ HEMEN HEMEN AYNDIR' Ölen kadının yakınlarının avukatı Eren Aykut Akçay ise, "Fikret Cindi'nin birçok yere borcu olduğu ve borcu olan şahıslarla kavga ettiği yönünde bilgiler aldık. Maktulün evinden alınan paraların alacaklı kişilere ödediği borcuyla hemen hemen aynı olduğunu ispatlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca maktulün ölmeden önce verdiği ifadelerde, evi yakan kişinin Fikret Cindi olduğunu söylediği bilinmektedir. Bu anlamda maktulün daha önce verdiği ifadelerin geçerli olmasını talep ediyoruz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

İzmirli servisçilerden belediye kararına tepki İZMİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda kapasite yarı yarıya düşürülünce, araç sıkıntısı olmaması amacıyla bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plaka yetkisi verdi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kararı iyi niyetli bulduğunu ancak 'S' plakalı esnafın yüzde 80'ninin evde oturduğunu, herhangi bir araç sıkıntısının olmadığını belirterek, kararın iptalini istedi.Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, bu nedenle servis taşımacılığında oluşabilecek araç sıkıntısının önüne geçmek için bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plakalı araçların yetkisini verdi. Belediyeden güzergah izin belgesi alan tüm otobüs ve minibüslerin hizmet verebilmesini kararlaştırdı. Bu karara 'S' plakalı servis taşımacılığı yapan esnaf, tepki gösterdi. Okulların kapalı olması, birçok fabrikanın az kapasiteyle çalışması nedeniyle mevcut servisçilerin evde oturduğunu, karar ile işlerin daha da olumsuz etkileneceğini öne sürdüler.ESNAF TOPLANIP AÇIKLAMA YAPTI'S' plakalı araç sahipleri, Buca Çamlıkule Pazaryeri'nde toplanarak, alkış ve korna çalarak tepkilerini gösterdi. Servisçiler, kararın kaldırılmasını istedi. Sosyal mesafeye dikkat eden grup adına açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Biz S plakamızla hem öğrenci hem personel taşıyoruz. Malum ülkemiz koronavirüsle mücadele ediyor. Bundan olumsuz etkilenen sektörlerin içinde bizde varız. Okullar tatil edilince, birçok esnafımız işinden oldu. Bir oran vermem gerekirse, servisçi esnafımızın yüzde 20'si çalışıyor. Bu nedenle zor bir dönemden geçiyoruz. Karara gelecek olursak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı güzergah belgeli araçların, 'S' plaka şartı aranmaksızın servis yapabilmesi için karar aldı. Bu mantıklı bir karar değil. Çünkü servisçi esnafımızın çoğu boşta. Plaka şartı aranmaksızın bu araçları da koyduğunuzda işlerimiz oldukça olumsuz etkilenecek. Bunun yanında bizim araçlarımız zaten yeterli, herhangi bir araç ihtiyacı da yok. Biz bu karardan bir an önce dönülmesini istiyoruz" dedi.'ALINAN KARAR BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da "Koronavirüs dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Biz her zaman, her olayda sorunun parçası değil, çözümün parçası olmak için çalışan topluluğuz. Ancak alınan karar bizi çok şaşırttı. Bir diğer şaşırtıcı olay ise, karar çıktıktan sonra haberimizin olması. İzmir'de servisçi esnafının yasal açıdan tek temsilcisi olmamıza rağmen kararı imzadan çıktıktan sonra öğrendik. Bu da bizleri üzdü. Okullar şu anda kapalı. 2 bini aşkın servis aracı kapalı durumda. Kapıların önünde yatmakta. Şoförler çalışmıyor. Personel taşımacılığında da fabrikaların da kapasite ve çalışma oranlarını düşürdüler. Birçok fabrika ya kapandı ya da yarı kapasite çalışıyor. Boşa çıkan araçlar oldu. Boşa çıkan araçlara iş alanı çıkar diye düşünmüştük. Bizim yıllardır mücadele ettiğimiz korsan araçların bu kararla önü açıldı. Bunu anlamak mümkün değil. Bu kararlar alınacaksa, merci UKOME'dir. Daha çok şaşırtan olay ise hukuki dayanağı olmadan böyle bir kararın çıkması. Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesi'ne durumu ilettik. Konunun kısa süre içinde sonuçlanacağına eminiz. Esnafın hak ve menfaatlerinin korunacağını inanıyoruz. Bu kararın kaldırılmasını istiyoruz. Mevcut servis araçlarımız yeterlidir. Yanlış hesabın da sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi. Bu kararın korsan servisçilere davetiye çıkaracağını vurgulayan Bostancı, mevcut araçların yeterli olduğunu kaydetti.10 yıldır servisçilik yapan 2 çocuk babası Ertaş Karabulut (38), "İki çocuğum var. Aileme bir şekilde bakarım. Yükümlü olduğum yanımda çalışan 5 şoför arkadaşım var. Okullar kapandığında beri 6 aracım evin önünde yatıyor. Biz ne yapacağız bilmiyorum. S plakalı araçlar boşta duruyor. D2 belgeli, turizm araçları veya ABC plakalı araçlar servis yapıyor. Benim istediğim bu karardan vazgeçilmesi" dedi.11 yıldır servis hizmeti verdiğini söyleyen 2 çocuk babası Ümit Çallı (36) da "20 günden beri araçlarımız boşta. Giderlerimiz var. Bu zor zamanları atlatmaya çalışıyoruz. Bu kararın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu..KARAR METNİ ŞÖYLEÖte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca çok acil notuyla 30 Mart tarihli gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "İBB servis araçları yönergesi kapsamında faaliyet gösteren servis araçlarının Covid19'la mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin yayımlanan ve de kayıtlı 23.3.2020 tarihli E.5822 sayılı yazıda yer alan toplu taşıma araçları ruhsatında belirtilen, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'i oranında yolcu kabul edecekler ibaresi nedeniyle taşınan yolcuların mağdur olmaması için taşımacılık yaptıkları hatları aksatmadan 'güzergah izin belgeli araçlarla birlikte, işyeri ya da işyeri ile sözleşme yapan şirketle yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi durumunda otobüs cinsi ticari araçlarla da 1.5.2020 tarihine kadar personel servis hizmeti yapılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Şiddetli rüzgarın bilançosu; 160 üreticinin, 400 dönüm serası zarar gördü

Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralardaki hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre her iki ilçede 160 üreticinin 400 dönüm serasında hasar oluştu.Kaş ve Demre ilçelerinde 5 Nisan sabaha karşı şiddetli rüzgar, plastik ve cam seralara zarar verdi. Olayın ardından ilgili komisyonlar hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre Kaş'ta daha çok Yeşilköy, Ova, Kınık ve Çayköy mahallelerinde zarar oluştu. İlçede yaklaşık 80 üreticinin 150 dönüme yakın serası zarar gördü. Zarar daha çok sera örtüsünün yırtılması şeklinde gerçekleşti. Ancak Yeşilköy Mahallesi'nde Yusuf Yıldırım'a ait Metin Kavcar adlı vatandaş tarafından kullanılan 4 dönümlük cam seranın 2 dönümü ile Çayköy Mahallesi'nden Levent Beydoğan adlı vatandaşın 1 dönümlük plastik serasının tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi.Demre'de fırtına daha çok Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde ve Köşkerler Mahallesi'nde zarara yol açtı. Demre'de de örtü atma ve yırtma şeklinde ortaya çıkan zararın, 80 üreticinin yaklaşık 250 dönüm serasında olduğu tespit edildi.Her iki ilçede zararın parasal değerinin yapılacak kesin çalışma sonrası belirleneceği öğrenildi. Zarar gören üreticilerin yaklaşık yüzde 85'inin TARSİM'inin olmadığı da kaydedildi.

Arkadaşını ziyarete gitti, fenalaşıp öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşını ziyarete giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen (40), fenalaşarak yaşamını yitirdi. Geçen ay hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvuran İncirbelen'in yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı belirlendi. Hüseyin İncirbelen'in şüpheli bulunan ölümü araştırılıyor.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde meydan geldi. Hüseyin İncirbelen dün öğleden sonra ziyarete gittiği arkadaşı M.Ç.'nin evinde mutfakta otururken bir anda fenalaştı. M.Ç.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Hüseyin İncirbelen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. KOAH hastası olan Hüseyin İncirbelen'in uyuşturucu kullandığı ve poliste uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirlendi.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes alamadığını belirterek, Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve Covid-19 testi yapıldığını belirledi. Covid-19 testi negatif çıkan Hüseyin İncirbelen'in cenazesi yeniden test yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Arkadaşı M.Ç., polislere dün öğleden sonra kendisini ziyarete gelen Hüseyin İncirbelen'in bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve masaya yığılıp, kaldığını anlattı.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),

Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs karşısında aldığı önlemleri anlattı. Çocuğun ailesinin görüntülediği o anlarını videosu sosyal medyadan paylaşınca, yoğun ilgi ve paylaşım gördü.İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Alaşehir Belediyesi foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs salgını karşısında aldığı önlemleri anlattı ve sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Ailesi o anların videosunu çekti. Feride Gün, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız, dışarıda koronavirüs var" dedi. Koronavirüs nedeniyle maske takmamız gerektiğini vurgulayan Feride Gün, eldiven takılmasını ve kolonya kullanılmasını söyledi. O anların vidosu sosyal medyadan paylaşılınca yoğun ilgi gördü.

Haber: Nurettin DOĞAN- Kamera: ALAŞEHİR (Manisa),

Polisten çarşı merkezinde ateş ölçerli denetim

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp-takmadıklarını kontrol etti.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezindeki ana arterler üzerine uygulama yaptı. Polis, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, maske takıp-takmadıklarını kontrol etti. Maske takmayan sürücü ve yolcular, maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, dışarı çıkma sebebini sordu. Polis, kontrollerin ardından araçtakileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

