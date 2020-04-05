DHA YURT BÜLTENİ -5 Sokağa çıkma yasağı seyyar manavların işini artırdıBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanması, seyyar manavların işlerini artırdı.

Sokağa çıkma yasağı seyyar manavların işini artırdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanması, seyyar manavların işlerini artırdı. Evlerinin önüne gelen seyyar manavdan sebze ve meyvelerini alan vatandaşlar bu hizmetten memnun kalırken, kamyonetiyle hizmeti tüketicinin ayağına taşıyan manav Gökhan Pulat da işlerinin artmasından mutlu olduğunu söyledi.

Burhaniye'de seyyar manavlık yapan Gökhan Pulat, sokağa çıkma yasağını avantaja dönüştürdü. Daha çok emeklilerin oturduğu Ören Mahallesi'nde sebze ve meyve kasaları yüklü olan kamyonetiyle sokak sokak gezen Pulat, vatandaşların haftalık meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılıyor. Seyyar manavın ayaklarına kadar gelmesi nedeniyle memnun olduğunu belirten Gülabi Esen, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılar için çok güzel bir hizmet. Seyyar manavın sokağımızda satış yapması sayesinde tüm meyve ve sebze ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Çünkü yaşlılar ve gençler pazara ve markete gidemiyor" dedi.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLGİ ARTTI'

Hüseyin Bilecen de "Biz 65 yaşını doldurduğumuz için sokağa çıkamıyoruz. Bu manav arkadaş kapımızın önüne kadar geldi. Biz de alışverişimizi yaptık. Sağ olsun, var olsun. Haftanın belli bir günü gelecekmiş. Çok memnunuz. Hem fiyatlar pazardan daha ucuz" dedi.

İlgiden memnun olduğunu anlatan 43 yaşındaki seyyar manav Gökhan Pulat, "Eskiden beri kamyonetim ile dolaşarak seyyar manavlık yapıyorum. Koronavirüs nedeniyle seyyara ilgi arttı. İnsanlar da ben de memnunum. Haftada bir gün sokakları gezmeye devam edeceğim" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seyyar manavın sokağa gelişi.-Alışveriş yapan vatandaşlar.-Meyve ve sebzelerden detay görüntü-Gülabi Esen ile röp-Hüseyin Bilecen ile röp-Gökhan Pulat ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURANİYE(Balıkesir),

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Çukurova'da ücretsiz maske dağıtımı

ADANA'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Çukurova Belediyesi ekipleri vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Pazar yerleri, marketler ve toplu taşıma araçları gibi sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu yerlerde maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi, temin ettiği maskeleri vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim etti. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için muhtarlıklara maske teslimatının devam edeceği bildirildi.

KADIN KOOPERATİFİNDEN MASKE ÜRETİMİÖte yandan, Çukurova Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi maske üretimine başladı. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ndeki atölyede üretilen maskeler öncelikle belediye çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak. Üretimin artması durumunda vatandaşların da maske ihtiyacı karşılanacak. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek maske üretimi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kooperatifin çalışmalarından övgüyle bahseden Başkan Soner Çetin, koronavirüs salgını dolayısıyla maskeye talebin çok arttığını kaydetti. Çetin, kooperatifin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

SOKAKLAR YIKANIYOR İŞ YERLERİ İLAÇLANIYORBaşkan Soner Çetin, koronavirüs salgınıyla çok yönlü olarak mücadele ettiklerini vurgulayarak, tüm mahallelerindeki sokakların ilaçlı suyla yıkanıp dezenfekte edildiğini, çöp konteynırlarının temizlendiğini belirtti. Fedakarca çalışan belediye personeline teşekkür eden Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişmeye çalıştığını anlattı. Koronavirüs nedeniyle binlerce insanın işinden olduğunu ve zor durumda kaldığını vurgulayan Başkan Soner Çetin, "Bu insanlara elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz belirlediği ailelere gıda yardımında bulunuyor. 60 yaş üstü vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu insanlarımızın da gereksinimlerini arkadaşlarımız karşılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek servisi yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Maske dikimiÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Kooperatifi gezmesiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı

ANTALYA'nın Demre ve Kaş ilçelerinde dün gece etkili olan, zaman zaman hızı 80-90 kilometreyi bulan rüzgarda, yüzlerce dönüm seranın plastik örtüsü uçtu. Yeşilköy Mahallesi'ndeki 4 dönümlük cam sera ise yıkıldı.

Demre ve Kaş ilçelerinde dün akşam başlayan rüzgarın şiddeti, gece saatlerinde arttı. Zaman zaman hızı saatte 80-90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yüzlerce dönüm serada hasar oluştu. Demre'nin Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, Köşkerler Mahallesi'nde, Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ova ve Kınık mahallelerinde yüzlerce dönüm seranın plastik örtüsü uçtu, içindeki ürünler de zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ndeki 4 dönümlük cam sera ise yıkıldı, içindeki domatesler zarar gördü.

Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, serasını tamir etmek isteyen Abdullah Karaduran, rüzgarın etkisiyle yere düşerek, yaralandı. Karaduran, yakınları tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan fırtınanın devam etmesi nedeniyle hasar tespitinin yapılamadığı belirtilirken, Demre'de yaklaşık 200 dönüm seranın hasar gördüğü tahmin ediliyor. Kaş'ta ise zararın Yeşilköy Mahallesi'nde yoğun olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yıkılan cam seradan görüntüSeralardan detay görüntülerDetaylar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalleye giriş çıkışları yasaklayan jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Karantinaya alınan mahallenin girişinden detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/VEZİRKÖPRÜ, (Samsun),

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Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen orman yangınında 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Çaykenarı Mahallesi, Güzeller mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 03.00 sırlarında yangın başladı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangını farkeden çevredekiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında, 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.Yangının şiddeti rüzgar nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklı kıvılcımlar nedeniyle başladığı üzerinde durulurken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Yanan alandan görüntü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri üst seviyede DİYARBAKIR'da, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlarla koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde tutuluyor. Kentte vatandaşların ev ve iş yerlerinin önünde oturmaları yasaklanırken, son 24 saatte 383 bin 37 metrekarelik alan dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise toplu taşıma araçlarını kullananlara, yolcu duraklarında ücretsiz maske dağıttı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, özellikle Perşembe günleri yoğunluğun gözlemlendiği mezarlık ziyaretlerini yasakladı. Kurul, aldığı yeni kararlarla da şehir içi toplu taşıma araçlarında, marketlerde, mağazalarda ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda ekipler, yolcu duraklarında vatandaşlara ücretsiz maske verdi. Ayrıca dezenfektan yerleştirilen toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumak için yolcuların oturmaması amacıyla iki koltuktan birine bant çekildi. Araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı kentte 3 adım sosyal mesafesine uymayanlara da 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Koronavirüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu kent genelinde son 24 saatte 383 bin 37 metrekarelik alan temizlendi ve dezenfekte edildi.

SAĞLIK KURULUŞLARININ MASKE İHTİYACI BELEDİYEDENDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alınan kararlar doğrultusunda maske ihtiyacını karşılamak için üretim yapacak. Belediye, toplu taşıma araçlarının yanı sıra kentteki sağlık kuruluşlarına günde 20 bin maske ve 200 siperli maske teslim edecek. Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşlarımız ve üniversite, kamu-özel hastanelerimizde, hastanın muayene öncesi maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla Büyükşehir Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüze her gün 20 bin maske ve 200 siperli maske temin edecektir. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladığımızı bildirmek isterim" dedi.

YOLCULAR MEMNUNMaskenin toplu taşımada çok önemli bir etken olduğunu belirten yolculardan Velat Nemutlu, "Sosyal mesafeye kesinlikle uyuyoruz. Sağlık çalışanı olduğum için ilk önce bunlara dikkat ediyoruz. Yani bu pandeminin zincirini kırabilmemiz için en önemli yapmamız gereken sosyal mesafeyi kırmak. Domino etkisini, pandeminin güçlenmesinin sebebi domino etkisi şeklinde taşların devrilmesiyle oluyor. Hani bunu kırabilmemiz için o dominodaki bir taşı aradan çıkarmak. Yani sosyal mesafeyi korumak. Eğer her yerde bu sosyal mesafeyi korursak, bu pandeminin etkisini hem daha az bir zararla, hem daha az ölümle atlatabiliriz. Diğer insanları kendimden korumak için eldiven takıyorum, kendim sağlıkçı olduğum için, hani bir ihtimal de olsa, bir nebze de olsa belki taşıyıcı olabilirim. O yüzden eldiven de takıyorum" dedi.

Belediyenin maske dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Taha Yılmaz ise, "Uygun olması gereken bu, maske takmak. hem kendini koruyorsun hem de karşındakini koruyorsun. Sende olmazsa bile, belki vardır, pozitiftir, bilmiyorsundur. Bence iyi bir uygulama. Eldiven de taktım. Çünkü temas ediyorsun, bir yerlere mikrop bulaşıyor. İnsan vücudunun dışında başka yerde de yaşıyor yani. Onun için maske de eldiven de kullanıyoruz yani" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------Otobüs durağıDHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anonsBelediye ekiplerinin yolculara maske dağıtımıAraç içerisindeki sosyal mesafe kontrolüYolcularla röportajlarOtobüslere asılan uyarı yazılarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mücahit YOLCU- Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi KAYSERİ'de Multipl Skleroz (MS) hastası, akademisyen Gülşah Tanrıöver (42), farkındalık oluşturmak için bestelediği yeni şarkısını, 'evde kal' çağrılarına destek olmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

Aksaray'da ilkokulda okuduğu sırada düzenlenen müzik yarışmasında 1'inci olan ve müziğe tutkuyla bağlanan Gülşah Tanrıöver, 18 yaşındayken merkezi sinir sistemi hastalığı MS olduğunu öğrendi. MS ile mücadele ederken müzikten de kopmayan Gülşah Tanrıöver, eğitimini tamamlayıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 'Vurur Aşkı' adlı pop müzik albümü ve 'Unutulur' ile 'Su olsam sensiz akmam' isimli klipleri de olan Dr. Gülşah Tanrıöver, koronavirüs sonrası Kayseri'deki evinde 'Evde Kal' başlıklı bir şarkı besteledi. MS hastası akademisyen Tanrıöver, bestelediği şarkıyı sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

'BENİMDE KATKIM OLSUN İSTEDİM'Gülşah Tanrıöver, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiği mesajında, "Sayın Bakanım 24 yıllık MS hastasıyım. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum ve bu süreçte evde kalıyorum. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hep birlikte uyarılara dikkat ederek ve sosyal mesafeyi koruyarak, inşallah atlatacağız. Bizler umut edip, gereken tedbirleri alarak, üstesinden geleceğiz. Bu süreçte farkındalık adına benim de katkım olsun istedim. Evden dışarı çıkamadığım için evdeki imkanlarla farkındalık yapmak ve sizinle paylaşmak istedim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

'FARKINDALIK ADINA MESAJ VERMEK İSTEDİM'Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Gülşah Tanrıöver, "Bu zamanda biz sanatçılara da çok büyük görevler düşüyor. İnsanların moralini üst seviyede tutmak adına farkındalık yaratmak durumundayız. Öncelikli bu süreçte bize oldukça yardım eden sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Evde kalma sürecinde ben de 24 yıllık MS hastası bir sanatçı olarak insanlara farkındalık adına bir mesaj vermek istedim. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Çok büyük destek aldık" dedi.Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şöyle:

Zorluklar zamansız bilirizÜstesinden biz gelirizAydınlık gelecek dilerizBaşarmak tek hedefimizUmut bizim çaremizSabırlıyız beklerizTürkiye'nin dört yanıBir süre evde kalmalıBir süre evde kalmalıBir süre evde kalmalı

Türkiye evde kalBir süre evde kalmalı Zorluklar zamansız bilirizÜstesinden biz gelirizAydınlık gelecek dilerizBaşarmak tek hedefimiz

Umut bizim çaremizSabırlıyız beklerizTürkiye'nin dört yanıBir süre evde kalmalıBir süre evde kalmalı Bir süre evde kalmalıTürkiye evde kalBir süre evde kalmalı

Görüntü Dökümü: -Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkıyı okuması-Tanrıöver'in konuşması

Haber: Samed Aydın SUN -Kamera: KAYSERİ,DHA

Kaynak: DHA