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DHA YURT BÜLTENİ - 5

Uşak'ın Gürlek köyü, karantinaya alındı UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:27
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Uşak'ın Gürlek köyü, karantinaya alındı 

UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

Banaz'a 16 kilometre uzaklıktaki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 31 Mart itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş çıkışlar durdurulmuştur. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Feyzi DAVULCU/ UŞAK

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Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem

TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında insan yoğunluğunun yaşandığını Uzunsokak giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı.Kentte, özellikle gençlerin, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkıp, trafiğe kapalı olan Uzunsokak'ta dolaşması üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Bariyerlerin yer aldığı noktada bekleyen polis ekipleri, gün boyu kontrollerde bulunarak, işi olmayan kişilerin sokağa girmesine izin vermiyor.ATM'LERE DE BARİYERLİ ÖNLEMKentte, vatandaşların yakın temasının olduğu bankaların ATM'lerine yönelik de tedbirler artırıldı. Ekipler, yeni tip koronvirüsü (Covid-19) salgınına karşı, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri, PTT gibi bazı kamu kuruluşları önünde işlem için bekleyen kişilere sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Uzunsokak'a kurulan bariyer ve polislerin önemleri-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

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Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı(2)OTOBÜSLERLE YAŞADIKLARI KENTLERE GÖTÜRÜLECEKLER

İzmit'teki KYK yurtlarında karantina altına alınan 859 kişinin tahliyesi sürüyor. Yurtlarda kalan vatandaşlardan evlerine gitmek için havayolunu tercih edecek olanlar sabah 06.15'te kalkan otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Karayolunu tercih etmek isteyen vatandaşlar ise, AFAD ve Kocaeli Valiliği organizasyonu ile ayarlanan 15 otobüs ile 15 farklı rota üzerindeki 48 ile götürülecek. Karantinadan çıkan kişiler otogarlara giderek otobüs firmalarını kullanmak zorunda kalmadan evlerine ulaşacak.14 GÜN SONRA BABASINA KAVUŞTUAnnesi Fatma Naldemir ile birlikte Almanya'dan geldikten sonra Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda karantina altına alınan 5 yaşındaki Ferhat Naldemir, babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evladından ayrı kalmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen baba Engin Naldemir, oğlunu kucağından indirmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKarantinadaki kişilerin yurtlardan çıkışıKüçük Ferhat'ın babasına sarılmasıRöplerDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı

Antalya'da koronavirüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında esnaf, tezgahların arasını 3'er metre açtı.Tek çift uygulaması için hazırlık yapılırken, son genelgenin içerdiği bariyer uygulamasının henüz başlamadığı görüldü.Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı ve bazı yasak ile kısıtlamaları kapsayan genelgeye ek yeni bir genelge daha yayımladı. Buna göre semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına bariyer zorunluluğu getirilerek pazar yerlerindeki insan yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca genelge kapsamında pazar yerindeki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar insan pazar yerine alınacak. Semt pazarlarını ilgilendiren bir diğer madde ise pazar yerindeki esnafın yer numaralarıyla ilgili. Yer numarası tek olanlar ile çift olanlar birer hafta arayla sırasıyla tezgah açabilecek. Uygulama haftaya hayata geçirilecek ancak pazar esnafı şimdiden hazırlıklarını tamamladı.Turizm kenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir semt pazarında son genelgenin içerdiği bariyer ve tek çift uygulamasının henüz başlamadığı görüldü. Tüketici yoğunluğunun az olduğu dikkati çeken pazar yerinde ayrıca tezgahların aralarının 3'er metre açıldığı ve esnafın eldiven taktığı görüldü. Bazı tüketiciler de maske ve eldivenle pazar yerinde alışveriş yaptı.Pazar esnafı Cem Alp, bir hafta tek bir hafta çift rakam uygulamasının doğru olduğunu ancak kendilerini ekonomik olarak zor duruma düşüreceğini söyledi. Alınan tedbirlere uymak zorunda olduklarını da belirten Alp, kendisi yerinin tek rakamla bittiği için haftaya tezgah açmayacağını söyledi.Bir başka esnaf Bilal Kılıç ise ekonomik olarak zor durumda olduklarını ve bunlara rağmen tedbirleri sağlık için uygulayacaklarını ifade etti.Tüketicilere eldivensiz hizmet vermediklerini ve temastan kaçındıklarını anlatan Mustafa Kılıç, pazar yoğunluğunun az olması nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Pazar içersinden genel görüntülerPazardaki sebze meyvelerden detay görüntülerVatandaşlardan detay görüntülerRÖP1: Cem Alp (Esnaf)RÖP2: Bilal Kılıç (Esnaf)RÖP3: Mustafa Kılıç (Esnaf)

HABER: Alparslan ÇINAR - KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA,

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Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor

TUNCELİ Valiliği ile iş insanlarının desteğiyle kentteki tekstil fabrikasında sağlık çalışanları ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere günde 200 bin maske üretimi yapılıyor.Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları ve vatandaşların faydalanması için ücretsiz maske üretimine başlanıldı. İş insanlarının da desteğiyle fabrikada günde üretilecek 200 bin maske, sağlık çalışanları ve vatandaşlara dağıtılacak. Fabrikayı ziyaret eden Vali Sonel, emeği geçen iş insanları ve fabrikaya yetkililerine teşekkürlerini iletti. Vali Sonel, "Koronavirüs salgınına tedbirlerimiz kapsamında, tekstil fabrikalarımızda çalışanlarımıza bir ay izin vermiştik. Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapan tekstil fabrikamızla görüşerek koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına, vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyenik kurallara uygun olarak başladık. İşletme sahibi Selçuk Bozkurt ve bize bu konuda malzeme desteği sağlayan Tuncelili iş insanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Vali Sonel'in fabrikada incelemesi Fabrikada çalışanlarÜretilen maskeler Vali Sonel'in açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım ödemesi öncesi, polis ekipleri, PTT şubesi önüne sosyal mesafeyi korumak amacıyla bariyer kurdu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine, 1000 lira destek ödemesi bugün yapılmaya başlandı. Silopi ilçesinde de sabah saatlerinden itbaren nakit yardımı almak isteyenler PTT şubesine geldi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı PTT şubesi önüne, sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Vatandaşlar, bariyerler arasında sıraya girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------PTT önünde alınan güvenlik önlemiPolis bariyerleriSosyal mesafe sırasıPTT'ye girişlerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü

ADIYAMAN'da, sağanak yağışa dayanamayan evin duvarının bir kısmı çöktü. Olay sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler ev çevresinde güvenlik önlemi aldı.Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa dayanamayan bir evin duvarı ise sabah saatlerinde çöktü. Mara Mahallesi'nde Kamber Topraktan'a ait tek katlı evde meydana gelen çökmede yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri ev çevresinde ve mahallede güvenlik önlemi aldı. Evin kontrollü olarak yıkılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriYıkılan duvarGüvenlik şeridi çekilmesiVatandaşlar ile röp.

Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Kaynak: DHA

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