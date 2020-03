DHA YURT BÜLTENİ - 5 Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardıSAMSUN'da, Samet Meşe (31), alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

SAMSUN'da, Samet Meşe (31), alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis, Meşe'yi, 2 saat sonra park halinde bulunan otomobilin bagajından kurtardı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre, Samet Meşe, yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Meşe, 2 kişi tarafından dövüldü. Ardından da kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaş, durumu polise bildirdi.

2 SAAT BAGAJDA KALMIŞGörüntüden otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, MOBESE kameralarından aracın gidiş güzergahını tespit etti. Bölgede yapılan aramalar sonunda da otomobil, olaydan 2 saat sonra, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulundu. Samet Meşe, bagajdan çıkarılarak, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Meşe tedavi altına alındı. Polis, kısa süre sonra da şüphelilerden B.B.'yi yakaladı. S.Ü. ise aranıyor.

Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk eğitim merkezinin 40 öğretmeni, sağlıkçılar için evlerinde günde ortalama 8 bin adet maske dikiyor.Türkiye'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından artan maske ihtiyacı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi doğrultusunda kendi aralarında organize olan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 40 öğretmen ve usta öğreticileri, gönüllü olarak maske dikimine başladı. Hem Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyelerde hem de evlerinde 40 öğretmen, günde ortalama 8 bin civarında maske dikiyor. Gönüllüler tarafından bugüne kadar İnegöl Devlet Hastanesi'ne 10 bin maske teslim edildi. Gönüllü öğretmenler, burada amaçlarının koronavirüs salgını ile ilgili olarak sağlık personeline destek vermek olduğunu belirtirken, "Aynı zamanda milli mücadele sırasında cephedeki askerine her zaman destek veren Türk kadını, bu zorlu zamanlarda da tarihi misyonunu yüklenerek, ülkesine ve devletine de gerekli desteği vermiştirö dedi.Evinde maske dikimi yapan Halk Eğitim Merkezi Giyim öğretmeni Zeliha Kaplan ise, "Biz İnegöl Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri olarak, İnegöl Devlet Hastanemize faydamız olsun diye maske dikimine el attık. Halk Eğitim Müdürümüz Ömer Göktürk ile Meliha Hanım bizlere aracı oldular. Hastanenin bize getirdiği malzemeyle evlerimizde maskelerimizi üretiyoruz. Hayır için ve seve seve yapıyoruz. Dikimi de çok kolay zaten. Ben bine yakın maske getirdim. Hastaneden gelip kapıdan teslim alıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar olursa da hastanemize katkısı olur. Çok da sevaba girerler. Çünkü bunlar bir sefer kullanılıp atılıyor ve bizim diktiğimiz gibi de kullanılmıyor. Akla gelen ilk soru bunlar dezenfekte ediliyor mu? Elde dikildiği için mikrop üretmiyor mu? Hastane bunları bizden alıyor ve enfeksiyon bölümünde dezenfekte edip, daha sonra kullanmalarını sağlıyor. Hemşirelerimiz ve doktorlarımız bunları hijyenik bir şekilde kullanıyorö diye konuştu.

Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi

ERZURUM Valisi Okay Memiş, cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmalalarını istedi. Vali Memiş, "65 yaş üstü siz büyüklerimizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Siz evde kaldığı müddetçe virüsten korunacaksınız" dedi.Erzurum Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu, ilçeler ve bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret ederek yardım paketleri dağıtıyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun yardım götürdüğü vatandaşları, Vali Okay Memiş'le görüntülü görüştürdü. 65 ve üstü vatandaşlarla sohbet eden Vali Memiş, evlerinden çıkmamalarını istedi. Narman Mahmutçavuş Mahallesi'nden Ali Rıza Altay, Yakutiye Altınbulak Mahallesi'nden Güllüşah Kaban ve Hınıs Köprübahçe Mahallesi'nden Fethi Güzel ile cep telefonu aracalığıyla görüntülü konuşan Vali Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız bizlere gerekli talimatları verdi. 65 yaş üstü siz büyüklerimizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Sizler evde kaldığı müddetçe virüsten korunacaksınız. Siz evde iken 155,156 ve 112 'Vefa İletişim Merkezlerini' aradığınızda bütün ihtiyaçlarını karşılayıp evinize getireceğiz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Sizler gibi büyüklerimizi bu virüsten korumak için bu tür tedbirleri alıyoruz. Siz evinizdeyken, kahraman kolluk kuvvetlerimiz ve kahraman çalışanlarımız sizlerin ihtiyaçlarını kapınıza kadar getiriyor" diye konuştu.HASTALIĞI YOLA VURDUKVali Okay Memiş'e destekleri için teşekkür eden Narman'ın Mahmutçavuş Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Altay, gördüğü rüyayı anlattı. Ali Rıza, "İnşallah hastalığı yola vurduk. Rüyala geldi" dedi.

Nakliyeciler Sitesi'ndeki kalabalık endişelendiriyor

VATANDAŞLAR koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumaları ve aralarına en az bir buçuk metrelik mesafe koymaları için uyarılırken, İzmir'deki Nakliyeciler Sitesi'nde, şoförlerin ve diğer nakliye görevlilerin uyarılara kulak asmamaları pes dedirtti.Koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı ve vaka sayısının arttığı Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarıya çıktıklarında sosyal mesafeyi korumaları ve insanlarla aralarında en az bir buçuk metrelik mesafe koymaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılara kulak asılmıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi de, önlem konusunda sınıfta kalan yerlerden biri oldu. Vatandaşların bir buçuk metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları görüldü. Nakliyatçılardan Emre Yaşar, site içerisinde hiçbir önlem alınmadığını belirterek, "Burada insanlar iç içe oturuyor, hiçbir önlem alınmadı. Bunca yükü sırtlayan kamyoncu milletine bakılmıyor, normal zamanlarda burada bizim için bir tesis bile yapılmadı. Bizler ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Bir diğer nakliyatçı İbrahim Peyke de, Türkiye'nin her yerinde insanlar evde otururken Nakliyeciler Sitesi'nde akıl almaz bir kalabalık olduğunu vurgulayarak, "Burada her milletten insan var. Yurt dışına gidip gelen şoför arkadaşlar da var. Şoförler her yere gidip gelen meslek grupları. En önce önlem alınması gereken yer burası olmalıyken, buradaki durum berbat" dedi.Diğer nakliyatçılar ve şoförler de durumdan endişe duyduklarını dile getirdi.

Düzce'de polis toplu taşıma araçlarını denetledi

DÜZCE'de, trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu. Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri şehir merkezinde halk otobüsleri ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Koronavirüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçların da evraklarını kontrol etti. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Polis ekipleri yaptıkları uyarıda, "Araçlarda kesinlikle yan yana iki kişi oturmayacak. Koltuklarda tek kişi oturacak. 65 yaş üstü otobüslere alınmayacak. Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguluyoruz." dedi.

'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz'

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan aile, koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' adlı şarkı yazdı. Sosyal medyadan paylaşılan parça, yoğun beğeni topladı.Madem mühendisi Murat Sütlüçüoğlu (53), emekli doktor eşi Sevim Işılak Sütçüoğlu (55) ve opera bölümünden mezun kızı Gökçe Deniz Sütçüoğlu (22) ile birlikte, yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyarak, evde izole bir yaşam sürmeye başladı. Baba Murat Sütçüoğlu, kızı ve eşiyle koronavirüs hakkında haberler izlerken, bazı kişilerin umutsuzluğa kapıldığını düşündü. Eline kalemi alan Sütçüoğlu, aklına gelen dizeleri kağıda döktü. Sonrasında bunu, eşi ve kızına gösterdi. Şan dersleri alan kızı Gökçe Deniz Sütçüoğlu, piyano başına geçerek, gece boyunca beste yaptı. Aile şarkıya, 'Umutsuz değiliz koronayı yeneceğiz' adını verdi. Gökçe Deniz Sütçüoğlu'nun besteleyerek çaldığı parçayı, baba Sütüçüoğlu cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan parça, yoğun beğeni topladı. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tüm sorunların üstesinde gelineceğini vurgulayan Murat Sütçüoğlu, "İnsanlık tarihi çok felaketler yaşamıştır. Ama hepsini üstesinden gelmiştir. Bunun da üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğimize inanıyorum. Bu amaçla yola çıktık. Aynı zamanda sorgulayalım dedik. İnsanoğlu olarak ekolojik dengeyi ve doğayı bozduk. Tüm canlılara kibirli davrandık. Tüm canlıların insanlığa amadeymiş gibi gördük. Bu düşünceyle her şeye zarar verdik. Tüm bu yaşanılan olaylar, bireylere ve devletlere ders olmalıdır. Evde karamsar karamsar kısır döngü içinde dönerken, bir çıkış yakalayayım dedim. Bir anda dizeler döküldü, kaleme aldım. Kızımla beraber üzerinde çalışarak bestemi son duruma getirdim" dedi.Gökçe Deniz Sütçüoğlu ise, "Sürekli kötü haberleri izliyorduk. Biraz umut olmak istedik. Bu şarkımızda hem kendimizi sorgulama hemde umut var. Ülke olarak bu hastalığı aşacağımızı inanıyoruz. Bize büyük ders olsun. Ailecek sorgularken şunu fark ettik. Canlıları, bitkileri, hayvanları ve tüm doğayı katletmişiz. Tüm canlılarda oynama yapılmış. Bu süreçten sonra daha çevreci olmalıyız. Tüm bu olaylardan çıkarılacak dersler bunlar. Bu hastalığı atlattığımızda birbirimizi daha çok sevip sarılmalıyız" dedi.KARAMSARLIKTAN DOĞAN ŞARKI Umutsuz değiliz. Kıydık doğaya, yaktık dünyayı, kirlettik evreni, katlettik canları, çağırdık koronayı. İnan umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz. Kuşlarla, böceklerle, ağaçlarla, çiçeklerle şarkılar söyleyeceğiz. Derelerle, denizlerle, dostlarla, tüm dünyayla kucaklaşıp dans edeceğiz. inan umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz,

İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatın 5'inci katında mahsur kalan ve bitkin oldukları gözlenen 2 köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.Güngör Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkan 2 köpek, 3 gün boyunca havladı. Çevrede yaşayanların ihbarıyla, aç oldukları sanılan ve bitkin görünen 2 köpeğin kurtarılması için belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uyuturak sakinleştirdikleri köpekleri kurtararak belediyeye ait hayvan kliniğine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 2 köpek, beslendikten sonra yaşam alanlarına bırakıldı.

