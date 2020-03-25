DHA YURT BÜLTENİ - 5 Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildiŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait tahrip gücü yüksek 760 kilo patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok...

Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait tahrip gücü yüksek 760 kilo patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda patlayıcıların ele geçtiği evde gizli bir tünel de bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örğütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Türk polislerinin koordinasyonunda yerel güvenlik güçleri tarafından PKK/YPG'li teröristlere ait bir adrese operasyon düzenlendi. Tel Abyad merkezinde bulunan inşaat halindeki bir ev düzenlenen eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskında; çuvallar içerisinde 760 kilo sarı renkli toz patlayıcı madde, 1 kilo amonyum nitrat, 6 uzaktan kumanda alıcısı, 15 santim saniyeli fitil, 3 el yapımı bomba, 2 roketatar motoru, 1 roketatar sevk fişeği, 9 roketatar mühimmatına ait tapa grubu, 2 top mühimmatı, çok sayıda bilye, 15 bomba yapımında kullanılmaya hazır büyük metal dış kap ele geçirildi. Ekipler aynı zamanda evin zemin katında ise 5 metre derinliğinde tünel tespit etti. Tüneli imha eden ve patlayıcı ile mühimmata el koyan güvenlik güçleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------İnşaat halindeki eve operasyon düzenleyen ekiplerÇuvallar içerisinde ele geçen patlayıcı maddeGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Görevden alınan HDP'li başkan, gençleri dağa gönderiyormuş

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçe belediye başkanıyken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ve yerine kayyum atanan, terörist yeğeni ise daha önce öldürülen HDP'li Mustafa Akkul'un, dağa eleman gönderdiği ve ailesi evlat nöbetinde olan Süleyman Çetinkaya'yı örgüte teslim ettiği ortaya çıktı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı HDP'li Naşide Toprak, Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ve Lice Belediye Başkanı HDP'li Tarık Mercan pazartesi günü gözaltına alındı. Görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Akkul 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, Naşide Toprak, Tarık Mercan, Belgin Diken ve Ahmet Kaya ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.TUTUKLANAN BAŞKAN, DAĞA ELEMAN GÖNDERİYORMUŞSoruşturma kapsamında gizli tanık ifadesinde, Eğil belediye başkanıyken tutuklanan HDP'li Mustafa Akkul'un terör örgütü PKK'ya eleman temin edip gönderdiğini anlattı. Gizli tanık, ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Çetinkaya'nın da Mustafa Akkul tarafından dağa götürüldüğünü söyledi. Güvenlik güçleri, Eğil Belediyesi'ndeki kameraların geriye dönük kayıtlarını incelemeye aldı ve gizli tanık ifadeleriyle örtüştüğü belirlendi. Tutuklanan Akkul'un yeğeni Cuma Akkul'un da PKK'ya katıldığı ve Uludere'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

DİYARBAKIR,

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AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı

KONYA'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki AFAD gönüllüsü gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeytin Çelik'in (78), elektrik faturasını yatırıp, ilaçlarını alarak evine götürdü. Gönüllü gençler Çelik'in, Almanya'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını da sağladı. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulananlar için sokağa çıkmamaları yönündeki genelgesinin ardından tüm kentlerde olduğu gibi Konya'da da 'Vefa Sosyal Destek Grubu', vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gruptaki AFAD gönüllüsü gençler, yalnız yaşayan şeker hastası Zeytin Çelik'in elektrik faturasını ödeyip, ilaçları eczaneden alarak evine götürdü. Gençler ayrıca, Çelik'in Almanya'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------AFAD Gönüllülerinin, Çelik'in evine gelmesi İlaçlarını vermesi Kızıyla cep telefonuyla görüşmesini sağlaması Evden ayrılmaları

Haber- Kamera: KONYA

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Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var

BİLECİK'te 3 yaşındaki Turan Türksoy, babasına ait temizlik ürünleri satan dükkanın önündeki stantta 'Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, her tarafta virüs var' diye bağırarak herkesi uyardı. Babası Hasan Hüseyin Türksoy'un sosyal medyaya yüklediği video beğeni topladı.Bilecik'te bir temizlik firması sahibi olan Hasan Hüseyin Türksoy'un 3 yaşındaki Turan Türksoy, dükkanın önünde açtıkları kolonya satış standında koronavirüs hastalığına karşı çağrıda bulundu. Turan videoda kolonların başında durarak, "Kolonyalarımızı alın, sizin iyiliğinize, ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın. Büyüklerim dışarıda virüs var, her tarafta virüs var" diye bağırdı. Baba Hasan Hüseyin Türksoy, koronavirüs sebebiyle günlerdir çocuğunun evden çıkamadığını ifade ederek, "Turan'ı dışarıya hava alması için çıkarttım ve dükkana getirdim. Dükkanın önündeki kolonya satış masasını görerek birden başına geçip kolonya almaları yöndün de çağrıda bulundu. Videoyu hem uyarıcı olması içinde hem de hatıra olsun diye sosyal medyaya yükledim" dedi.Minik Turan'ın yüzleri gülümseten ve koronavirüs salgınına karşı uyardığı videosu sosyal medyada beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Turan'ın videosu

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK

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Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı

ANTALYA Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı 30 zihinsel engelli çocuk, sosyal medya üzerinden "Evde kal" çağrısı yaptı. Enstrüman da çalan çocuklar, "Evde kal sağlıkla kal" derken kulübün başkanı Tutku Yıldız, "Özel çocuklarımız kendi OHAL'lerini oluşturdular" dedi.İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce insanı etkileyen, 17 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın öncelikli 65 yaş ve üzeri yaşlılara 'Evde kalın' çağrısı ve genelgesi uygulanırken, Antalyalı özel çocuklar da 'Evde kal' videosu çekti. 7 yıl önce kurulan ve 90 üyesi olan Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, evlerinde çektikleri videoda evde kalınmasını istedi. Özel çocukların 2 dakika 57 saniyelik videosu, kulübün müzik ritm hocası Bekir Yıldız'ın, "Bu özel ve güzel çocuklarımıza kulak verelim lütfen evimizde kalalım Türkiye" şeklinde konuşmasıyla başlıyor. 30 çocuk da bu çağrıyı farklı şekillerde seslendiriyor.Kulübün başkanı Tutku Yıldız, otizm, mental ve down sendromlu olmak üzere 30 özel çocuğun da 'Evde kal' çağrısına uyduğunu söyledi. Yıldız, "Koronavirüs özel çocuklardan oluşan çocuklarımızın tüm spor tüm faaliyetlerini etkilese de alıştıkları rutin okulları, sosyalleşmeleri için spor sanat ve kültür gezilerini kısıtlasa da evde kal çağrısında bulunup kendi OHAL'lerini oluşturdular" dedi.Video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Kulübün afişinden görüntüRitm hocası Bekir Yıldız'ın çağrısıÇocukların çağrılarından görüntüTutku Yıldız'ın konuşması

HABER- KAMERA: Ahmet İSTEK/ ANTALYA,

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Pazar esnafı tüketicinin seçerek alma ısrarından dertli

ANTALYA'daki semt pazarlarında seç-al yasağı büyük ölçüde uygulanıyor. Pazarlarda yoğunluğun yüzde 80 oranında azaldığı dikkati çekerken esnaf tüketicinin seç-al ısrarından dert yandı.Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak yaklaşık 17 bin insanın ölümüne neden olan koronavirüsün geç de olsa geldiği Türkiye'de salgının yayılımını durdurmak için bazı tedbirler alındı. Virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazı özel işletmeler kapatıldı, bazı kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri ise kısıtlandı.Son olarak Ticaret Bakanlığı, nakit para akışının ve sebze meyveye elle temasın en çok olduğu semt pazarlarıyla ilgili bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre semt pazarlarında tüketicinin ürüne dokunması yasaklanırken seç al olayı tamamen kaldırıldı. Pazarcı esnafına ise eldiven kullanma zorunluluğu getirildi. Yasak Antalya'daki semt pazarlarında kısa sürede hayata geçirildi. Pazarcı esnafının eldiven taktığı bazılarının ise zorunlu olmamasına rağmen maske takmaya başladığı dikkati çekti. Semt pazarlarındaki yoğunluğun yüzde 80 oranında azaldığı da gözlendi. Yasağa rağmen bazı tüketicilerin ısrarla kendisinin seçmek istediği görüldü.Pazar esnaflarından Erbil Karaman, satışların geçen hafta bir anda arttığını ancak müşteri sayısının azalmasıyla bugünlerde satışların da düşmeye başladığını söyledi. Karaman, sadece eldiven taktığını bunun da kimseyi korumadığını düşündüğünü ifade etti. Yasakla ilgili tüketicinin bilinçli olduğunu da ifade eden Karaman, "Yüzde 25'lik bir kesim var. Onlar hala ısrarla seçmek istiyorlar. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak büyük kısım bilinçlendi" dedi.10 yıldır pazar esnaflığı yapan Muhammet Akyol da portakal tezgahındaki tüm portakalları poşetledi. 1, 2 ve 4 kilo olarak poşetlenen portakalların hem işini kolaylaştırdığını hem de seçme olayını ortadan kaldırdığını belirten Akyol, "4 kilo yapıyorum 10 lira. 2 kilolukları da var. Müşterinin isteğine göre en iyisi budur. Seçmek için ısrar edenler çok, esnafın kötü ürün vereceğinden korkuyorlar" diye konuştu.Bir diğer pazar esnafı Bahattin Oğuz, seçme yasağı geldiğinden bu yana müşterilere ürün seçtirmediğini söyledi. Israr edenlerin olduğunu da kaydeden Oğuz, "Israrla seçmek istiyorlar. Biz ikna edici konuşmaya çalışıyoruz" dedi.Pazar esnafı Mücahit Özmen de insanlarla sosyal mesafeyi korumaya çalıştığını söyledi. Tüketiciler arasında ısrarla seçmek isteyenlerin de olduğunu belirten Özmen, "İki sınıf yaptım ürünleri, vatandaşın istediği yerden poşetleyip veriyorum. Ancak ısrarla seçmek isteyenler oluyor. Onlara da izin vermiyorum" şeklinde konuştu.Tüketici Çiçek Sandık ise ürünleri eldiveniyle seçti. Eve gidince aldığı her şeyi yıkayacağını kaydeden Sandık, pazarcının kendisini uyarmadığını, o nedenle seçtiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Pazardaki meyve ve sebzelerden detay görüntülerPazarın genel görüntüsüEsnaf Erbil karaman ile röp Vatandaş Çiçek sadık ile röpEsnaf Mücahit özman ile röp Esnaf Bahattin Özmen ile röpEsnaf Muhammet akyol ile röpDetaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Adıyaman'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor

ADIYAMAN'da, kentin giriş noktasında olşturulan uygulama ile şehre gelenlerin ateşi ölçülüyor.Adıyaman Vali Aykut Pekmez, başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada yolcular, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarafından sağlık taraması yapılması kararı alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu kentin girişindeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda görevliler vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sağlık durumlarına ilişkin sorular da sorulan vatandaşlar uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.Öte yandan uygulama sırasında sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Çelikhan ilçesinden kent merkezine geldiği belirlenen Mehmet Aslan (72), yolcu minibüsünen indirilerek polis ekipleri tarafından adresine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Uygulama noktasıAraçların durdurulmasıYolcuların ateşi ölçülmesiYolcular ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına dökülen zifte bulanarak mahsur kalan köpek ve 7 kaplumbağadan 5'i itfaiye ve zabıta ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kurtarıldı. Telef olmaktan son anda kurtarılan hayvanlar tedaviye alındı. Diğer 2 kaplumbağanın ise telef olduğu belirlendi.Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beledini mevkisinden geçen bir vatandaş, yol kenarındaki zift birikintisinde bir köpeğin can çekiştiğini gördü. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ziftin içine yan yatmış köpekle birlikte 7 kaplumbağa gören ekipler kurtarma çalışması başlattı. Çapa ve küreklerle hayvanları kurtarmaya çalışan ekipler, yetersiz kalınca zifte saplanan köpek iş makinası yardımıyla mahsur kaldığı yerden alındı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu hayvanlar saplandıkları ziftten çıkarıldı. Kaplumbağalarının 2'sinin telef olduğu anlaşıldı. Ölümle burun buruna gelen köpek ve 5 kaplumbağa ise üzerlerinde zift temizlenmek üzere Fethiye'deki bir veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanların üzerindeki ziftlerin burada temizlenmesinden sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülüp, tedavilerine burada devam edileceği bildirildi.Öte yandan yol kenarındaki zift birikintisinin geçen 29 Ekim'de gerçekleşen kamyon kazası sonrası yola aktığı ve üzerinin kapatılmadığı kaydedildi. Seydikemer Belediyesi olayda ihmali bulunanlar hakkında inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Zifte bulanan hayvanların görüntüsü-Kurtarma ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Zifte bulanmış köpeğin iş makinesi yardımıyla çıkarılması

Haber: Ergün TOS/ SEYDIKEMER (Muğla),

Kaynak: DHA