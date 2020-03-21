DHA YURT BÜLTENİ - 5 Bolu'da hastanede maske üretiliyorBOLU'da, dikiş bilen sağlık çalışanlarından oluşturulan 8 kişilik ekip, hastanede kurulan terzi odasında tıbbi maske üretimi yapıyor.

Bolu'da hastanede maske üretiliyor

BOLU'da, dikiş bilen sağlık çalışanlarından oluşturulan 8 kişilik ekip, hastanede kurulan terzi odasında tıbbi maske üretimi yapıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte, virüsten korunma yöntemlerinden birisi olan tıbbi maske ihtiyacı arttı. Tıbbi maske ihtiyacının artması üzerine sağlık çalışanlarının kullanması için İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde maske üretimine başlandı. Hastane bünyesinde çalışan ve dikiş bilen 8 kişilik ekiple, yine hastanede oluşturulan terzi odasında günde ortalama 500 tıbbi maske üretiliyor.

Maske üretimiyle ilgili bilgi veren İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mustafa Gürdal, " Koronavirüs enfeksiyonunun Avrupa'da görülmesiyle birlikte tıbbı koruyucu ekipmanlara olan ihtiyaç sahada her geçen gün giderek artmaktadır. Biz de bu talebi karşılayabilmek adına kendi imkanlarımızı kullanarak sahada artan talebi karşılamak istedik. Personelimizin özverili çalışmasıyla bir planlama yaparak günde yaklaşık 8 personelimizle 400-500 civarında tıbbı koruyucu ekipmanlardan tıbbi maske üretimine başladık. İnşallah ilerleyen günlerde bu sayı kapasitemizi artırarak daha da artıracağız. Hastanemizin tüm kademelerindeki çalışanlarımızın özverili gayretiyle bu salgın hastalığı en sıkıntısız şekilde hep beraber ilimizde mücadele edeceğiz." dedi. Hastanede yapılan tıbbi maskelerin piyasa fiyatının altında mal edildiğini söyleyen Gürdal, şöyle konuştu: "Çalışanlarımızın hepsi kendi personelimiz. Dikiş konusunda tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk ekibi. 8 kişilik bir ekip. Bizim dışarıdan aldığımız tıbbi maskeler steril değil. Burada aynı zamanda işlemler bittikten sonra sterilizasyon birimimize götürerek sterilizasyonu da sağlıyoruz. Personelimize steril edilmiş bir şekilde veriyoruz. Piyasada şu anki fiyatının 10'da 1'ine mal ediyoruz. Bu da bizim için avantaj oldu. Şuan stoklarımızda maskelerimiz var. Biz o stoktaki maskelerimizin bitmesi ve temin edememe durumunda bunları yedek olarak hazırlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Dikiş yapılırken görüntüler-Röportaj-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci uğurlandı

İSTANBUL'da çıkan işyeri yangınına müdahale etmek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.İstanbul Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri Recep Tekin ve Gökhan İlyas yaralandı. Yaralananlar ambulansla Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan Recep Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.TOPRAĞA VERİLDİKaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Recep Tekin'in cenazesi, Bayrampaşa Altıntepsi İtfaiye İstasyonu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. Tekin için burada cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Tekin'in cenazesi, saat 11.00'da Boyabat Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cenazeden görüntüler

HABER KAMERA: BOYABAT (Sinop),

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Maskeli, dezenfektanlı nikah töreni

MERSİN'de koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirildi. Salona gelen çiftler, şahitler ve nikah memuru maske takarken, nikah öncesi çiftlerin ellerine dezenfektan sıkıldı.Koronavirüs tehdidine karşı yeni nikah başvuruları alınmazken, önceden gün alanlar ve ertelenmeyen nikahlar önlem altında gerçekleştirildi. Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, Evlendirme Dairelerine başvurduklarında sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını aldı. Alınan tedbir kararına uyan çiftler, nikahlarını davetliler olmadan kıydırmak zorunda kaldı. Çiftlerin yakınları ise salon dışarıda mutlu anlarına eşlik etti. Bazıları ise nikaha gelemeyen yakınları için canlı yayın yaparak, nikahı takip etmelerini sağladı. DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIKMezitli Belediyesi Nikah Salonu'nda önlem altında nikah kıydıran Elif Aytekin ve Enes Hüseyin Dinç çifti, tedbir altında da olsa nikahları kıyıldığı için mutlu olduklarını söyledi. Sağlığın daha önde geldiğini dile getiren Aytekin, düğünlerini de ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.SAĞLIK AÇISINDAN DOĞRU BİR UYGULAMANikahları yakınları olmadan kıyılan Gaye Sayın ve Duran Acizoğlu da maske altında evet dedi. Nikahlarının iptal olmamasına sevindiklerini kaydeden Sayın, "Nikahımıza yakınlarımız, arkadaşlarımız giremedi ama sağlık açısında bu şekilde yapılması doğru" dedi. Salona giremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen çiftlerin yakınları da sağlık açısında alınan tedbir kararına saygı duyduklarını ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Nikah salonundan görüntü-Nikah salonu dışın bekleyen izleyicilerden görüntü-Çiftlerin eline dezenfektan sıkılırken-Nikah memuru çiftlerin nikahı kıyarken-Kıyılan nikahlar canlı yayın yapılırken-Elif Aytekin ile röp.-Gaye Sayın ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma bankları belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi üzerine vatandaşların oturup dinlenmek için koyduğu banklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşların yakın temasta bulunmalarını önlemek amacıyla kaldırılan banklar, kamyonlara konularak götürüldü.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bankların, 'Evinde Kal Türkiye' kampanyasına destek vermek amacı ile kaldırıldığını söyledi. Albayrak, belediye ekiplerinin bir çok ilçede parklarda bulunan bankları kaldırdığını belirterek, "'Evinde Kal Türkiye' projesine destek olduk. Hepimizin tedbirlerimizi almamız gerekiyor. 'Evinde Kal Tekirdağ' olarak destek veriyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına, tüm ilçelerimizde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Parklardan otobüs terminallerine, ibadethanelerden kamu binalarına, toplu taşıma araçlarından sivil toplum kuruluşlarının çalışma ofislerine kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yapmıştır, bundan sonra da planlı bir şekilde yapmaya devam edecektir. Koronavirüs ile ilgili korunma tedbirleri konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ekiplerin bankları sökmesi-Bankların taşınması-Banklarda oturanların kalkması-Bankların kamyona konması

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Niğde'de koronavirüse karşı temassız geçiş sistemi geliştirildi

NİĞDE Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, koronavirüse karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen 'termal kontrollü temassız geçiş sistemi' geliştirdi. Sistem Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın geliştirdiği sistem, yeni tip koronavirüsün belirtilerinden olan yüksek ateşi tespit ederek, ateşi olan kişileri tedbir amaçlı karantina bölgesine giden turnikeye yönlendiriyor. Başta hastaneler olmak üzere toplu giriş çıkışların olduğu yerlere kurulabilen sistem, aynı zamanda görevlinin koluna taktığı sisteme entegre saate uyarı gönderiyor ve yüksek ateşi olan kişinin fotoğrafını çekerek sisteme kaydediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde denenen sistemin ilerleyen günlerde hastanede aktif kullanımı planlanıyor. Firmanın sahibi Gülali Yıldırım, sistemi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hocaların katkılarıyla yerli yazılımcı ve donanımcılarla Niğde Teknopark'ta geliştirdiklerini söyledi.Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ekibiyle gece gündüz çalışarak ürünü kısa sürede geliştirdiklerini anlatan Yıldırım, sistemin vücut ısısını farklı noktalardan aldığını, en yüksek ısıyı elde edip yönlendirme yaptığını aktararak, şunları kaydetti: "Bu sistemin patent başvurularını yapıyoruz, sistem şu anda aktif çalışıyor. Bu sistem kamuya açık alanlarda girişte kullanılacak. Örneğin hastanenin girişinde. Personel dahil bütün insanların geçiş noktasında kullanacağız. Vücut ısısı 37 olan insanlar, turnikeden geçebilecek. Ancak vücut ısısı 38 ve üzerinde olan kişileri halka açık olan turnikeye değil de karantina turnikesi açılarak hastayı oraya yönlendirecek. Sistemin geçen kişi sayısını kaydedecek, şüpheli kişilerin vücut ısılarını ve fotoğrafını çekecek. Termal kamera, profesyonel kullanım gerektirmektedir. Ama bu cihazı kurduğumuz her yerde yazılımımız görevlilere yol gösteriyor. Sanal bir zekayla cihaz otomatik olarak kendisi yönlendiriyor. Maliyeti de termal kameraya göre çok düşük. Seri üretim noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık ürün maliyetlerini çıkardık. Bir kaç partner firmayla da görüşüyoruz."Niğde Teknopark Genel Müdürü Dr. Rifat Battaloğlu da firmanın yaklaşık bir yıldır Teknopark'ta yer aldığını aktararak, "Firmamızın daha önceki projelerde sağlık alanında başarılı yazılımları var. Korona salgını başladıktan hemen sonra hızlı bir şekilde bu projeyi geliştirmeye başladılar. Firmamız daha önceki projelerinden elde ettiği tecrübeler ile gece gündüz çalışarak projeyi bugün itibariyle tamamlandı. Proje, Teknopark projesi olarak hakem kontrolünde gerçekleşen bir projedir. Proje uygulama alanı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yazılım geliştirme olarak Teknopark'taki faaliyetlerle proje başarıya ulaştı" diye konuştu.Hastanenin başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da koronavirüsünden dolayı özellikle hastaları doğru yönlendirmek ve hızlı tedavi imkanlarını sunup personelimizi de güven altına almak adına Teknopark firmasıyla ortak çalışma yürüttüklerini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cihazın hastaneye kurulması-Cihazın denemesinin yapılması-Detay görüntüler-Firma sahibi Gülali Yıldırım'ın açıklaması-Başhekim Dr. Bilal Günaydın'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi

TRABZON'da tüm uyarılara karşın vatandaşlar evlerinden çıkıp, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce, zabıta ekipleri, buralardaki bankların üzerine olay yeri şeridi çekti.Kentte, koronavirüs nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediyelerince alınan önlemler sürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince, kentteki bank ve oturma gruplarına, 'Hayde eve' yazılı levhalar monte edilip, evde kalınması çağrısı yapıldı. Meydan, Fatih ve Kanuni parklarıyla Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz' mesajı da yer aldı.BANKLARA ŞERİTLİ ÖNLEMMeydan Parkı'nda, koronavirüse ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıların vatandaşlarca dikkate alınmadığı görülünce, belediye ekipleri, harekete geçti. Ekipler bu kez, bankların ve oturma gruplarının üzerine olay yeri şeridi çekti. Zabıta ekipleri, gün boyu bölgedeki denetimlerini de sürdürdü.Uygulamayla birlikte meydanın bomboş kaldığı dikkat çekerken, şeride rağmen oturan bazı vatandaşlar ise zabıta ekiplerince uyarıldı.SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIBanklara şerit çekilip, önlem alındığını gören vatandaşlar, uygulamanın olası bir bulaşıcılığa karşı yerinde olduğunu söyledi. Kimi vatandaşlar ise, fotoğrafladığı bankları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına uyulmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Banklar ve oturma gruplarından görüntüler-Zabıta ekipleri görüntüsü-Olay yeri şeritli banklardan detaylar-Bazı vatandaşların banklarda oturması-Trabzon yazısından detay-Park ve meydandan genel detaylar

HABER - KAMERA: FATİH TURAN/TRABZON

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'Seçmeden al' uygulamasında pazar esnafı anlayış bekliyor

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarında 'seçmeden al' uygulaması başlatıldı. Vatandaş, sebze ve meyveyi artık eliyle değil gözüyle seçmeye yönlendirilirken, poşete çürüklerin doldurulacağı endişesi ağır basıyor. Antalyalı pazar esnafı ise zaman zaman tartışmalar yaşadıkları tüketiciden anlayış bekliyor.Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak ölümlere sebep olan koronavirüs salgınından dolayı 10 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Virüsün daha geniş kesimlere yayılmasını önlemek amacıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Bunların başında İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle işletmelerin faaliyetlerini bir süre durdurmasını ve vatandaşın sosyal hayattan izole bir hayat sürmesini istedi.Alınan karar sonucunda Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler bir süre faaliyetlerini durdurdu. Bir taraftan hayatın olağan akışı kısıtlı da olsa sürerken bir diğer taraftan da virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak gündeme gelen sebze ve meyvelerin semt pazarları ve manavlarda elle seçilerek alınmasının yasaklanması talebine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklama ile karşılık verdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebzeyle meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını ve pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulacağı, ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin de seçilmeden alınacağının duyurulması üzerine semt pazarlarındaki esnafın elinde eldivenle ürünleri seçtiği görüldü.ANLAYIŞ BEKLENİYORBazı vatandaşlar pazarcıların poşete çürük ürünleri doldurduğu yönünde bir endişe yaşarken, bazıları ise alınan kararın doğru olduğunu, sağlık için önemli bir adım olduğunu söyledi. İşin esnaf boyutunda ise anlayış beklentisi öne çıktı. Esnaf, sebze ve meyvesinin çürük olmadığını, en seçkin ürünleri tüketiciye sunduğunu vurgulayarak, kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Pazar esnafından Mehmet Sami Akbulut, alışkanlıkların değişmesinin zor olduğunu müşterinin tüm uyarılara rağmen kendisinin seçmek istediğini söyledi.Mehmet Erkan Karataş ise uygulamanın güzel olduğunu, 'hastalık bulaşmasın' diye kendilerinin seçmesi gerektiğini söyledi. Seçme yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını da kaydeden Karataş, "İlla ki ben dolduracağım diyenler oluyor. Alışkanlık. Zaman zaman tartıştığımız da oluyor" dedi.Vedat Ağırman, kendilerine vatandaşın güvenmediğini, bunun da zamanla aşılacağını söyledi.Mehmet Kahraman, seçilmesine izin verilmediğinde tepkiyle karşılaştıklarını ifade ederek "'Seçmem lazım' diyorlar bize tepki gösteriyorlar. Antalya'da böyle bir alışkanlık var kendileri seçmek istiyorlar" diye konuştu.Mehmet Sinan Karataş, kendilerine yardımcı olunması beklediğini belirterek, "Halkımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bin el seçeceğine bir el seçsin. Esnaf içine çürük karıştırır mı diye düşünüyor. Olmaz öyle bir şey. Bize güvenip yardımcı olsunlar" dedi.Pazarda elle seçerek sebze alan Sadık Antalyalı uygulamayı doğru bulduğunu ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Muz satın alan Yaşar Tezcan, dikkat edilmesi gerektiğini ve eliyle dokunduğunun satın alınması gerektiğini söyledi. Esnafa güvendiğini de kaydeden Tezcan, çürükleri esnafın kendisinin ayırdığını söyledi.Seçmeden alıp poşete koyduğunu eliyle diğer ürünlere dokunmadığını söyleyen Ebru Paşaoğlu uygulamanın doğru olduğunu söyledi.Yasağın, 23 Mart Pazartesi günü tüm semt pazarlarında başlayacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Pazardan genel görüntü-Esnaf sebze ve meyveleri doldururken görüntü-Esnaf Mehmet sami akbulut ile röp.-Esnaf Mehmet erkan karataş ile röp.-Esnaf Vedat agırman ile röp.-Vatandaş Mehmet kahraman ile röp.-Vatandaş Mehmet sinan karataş ile röp.-Vatandaş Sadık antalyalı ile röp.-Vatandaş Yaşar tezcan ile röp.-Vatandaş Ebru paşaoğlu ile röp.

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA

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Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Oteller Grubu bünyesinde faaliyet gösteren National Golf Kulübü'nün Genel Müdürü Bekir Kara, "Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi bölgelerde koronavirüsün çok ağır seyretmesi, insanların beyninde kötü bir yer edinecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek" dedi.Serik'te faaliyet gösteren National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Türkiye'de şu anda golf turizminin son durumu hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Antalya bölgesinde çok az golfçü kaldığını belirten Kara, "Özellikle son gelen İngiliz vatandaşlarının dönüşleri başladı. Önümüzdeki süreçte, en kısa zamanda koronavirüsü yeneriz. Bütün dünya bunu yener ve turizm eski günlerine kavuşur. Bölgemizde olan yabancılardan kendi ülkelerine dönmek istemeyenler var. Kendi ülkelerinin Türkiye kadar güvenli olmadığına inanan birçok turist var şu anda. Rusya, Almanya gibi ülkelerden bizi arayıp gelmek isteyen misafirlerimiz var. 'Bu zor süreçte Türkiye'de olmak istiyoruz. Türkiye'nin daha güvenli olduğuna inanıyoruz' diyorlar" dedi.'İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDECEK'Bu işi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi çok büyük bir fırsata çevirebileceklerini vurgulayan Bekir Kara, "Turizm açısından bu çok büyük bir fırsat olacak. Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi bölgelerde koronavirüsün çok ağır seyretmesi, insanların beyninde kötü bir yer edinecek. Ülkemizde de bu hastalık minimum zararla atlatılırsa özellikle İspanya gibi ülkeleri insanlar tercih etmek yerine Türkiye'yi tercih edecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek" diye konuştu.'BURASI ÇOK GÜVENLİ'Bölgeye golf oynamaya gelen İrlandalı Shoone Osaliban, "Türkiye çok güvenli, ancak ailem İrlanda'da olduğu ve özellikle eşimin annesi yaşlı olduğu için onların yardıma ihtiyacı olursa orada olmanın doğru olduğunu düşündüğüm için pazar günü son uçuşla döneceğim. Pazardan sonraya kalırsam geri dönme şansım olmayacak. Bu virüsün ne zaman biteceğini bilmediğim içim ailemin yanına gidiyorum. Fakat burası çok güvenli. Zorunluluğum olmasa burada kalacaktım" dedi.İrlandalı Richard Hieyls ise, "7-8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Virüs nedeniyle ülkeme dönmeyeceğim. Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve önlemler aldı. Bu dönemde kişisel temizliğe dikkat edip kişilerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz" diye konuştu.İngiliz Keen Henderson da, "Ben de Türkiye'de kalacağım. Devlet tarafından verilen tavsiyelere kesinlikle uyacağım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayacağım. Kişisel temizliğime dikkat ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP: Bekir KaraGolf oynayanlardan detay

Yabancı golfçülerle röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kaynak: DHA