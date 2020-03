DHA YURT BÜLTENİ - 5 Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verecek zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, Suriye'ye doğru yola çıktı.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verecek zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, Suriye'ye doğru yola çıktı.

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan 30 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs ve komandoların bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Halk pazarında koranvirüs önlemi, gıdalar poşetlendi, pazarcı maske ve eldiven taktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan Halk Pazarı'nda sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalarda sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan Halk Pazarı'nda, koranvirüsün yayılmasına dair alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi. Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti. Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi. Ardından zabıta ekipleri Halk Pazarı'nı açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı ancak daha sonra memnun kaldı.Hal Pazarı'nda 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), "Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama" dedi.Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) de sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, "Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor" dedi.Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, "Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Sizlerde bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu" dedi.Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, "Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu" dedi.Bazı pazarcılar koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti.Öte yandan belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen pazartesi günü, önceden belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen S.H., Y.B., M.D. ve F.D. gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ocak ve şubat aylarında düzenledikleri operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Asılsız 'koronavirüs' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı (2)

ARKADAŞINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞAdana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'koronavirüs' mesajı attıktan sonra tutuklanan, Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aynı müftülükte çalışan arkadaşı K.K.A.'ya şaka yapmak için mesaj gönderdiğini öne süren A.T.'nin, "Arkadaşım K.K.A.'ya şaka yapmak istedim. Hazırladığım mesaj, toplu olarak gitmiş. Herhangi bir kastım yok" dediği öğrenildi.

Çanakkale Türküsü'ne tarihi mekanlarda klip çektiler

ANTALYA'nın Demre ilçesinde eğitim öğretim yapan Karabucak Ortaokulu tarafından yaşama geçirilen 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılına özel Çanakkale Türküsü'ne klip hazırlandı. Aralarında kaymakam ve belediye başkanının da bulunduğu 34 kişinin seslendirdiği türkünün çekimleri tarihi bölgelerde yapıldı.Karabucak Ortaokulu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde farklı bir çalışmaya imza attı. 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesinin koordinatörlüğünü Karabucak Ortaokulu Müdürü Ahmet Buhuroğlu yaptı. Aranjörlüğünü müzik öğretmeni Sezgin Şivcak, ses koçluğunu müzik öğretmeni Öznur Özaslan, editörlüğünü Hasan Macar, yönetmenliğini Özcan Çalışır'ın yaptığı bir klip hazırlandı. Klip çekimi, Demre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirildi.Klibin ses kayıtları, Demre Kaymakamlığı'nın destekleriyle kurulan stüdyoda gerçekleştirildi. Türkünün klip çekimleri Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Andriake Antik Kenti, Kekova, Batık Kent, Simena Antik Kenti, Kaleköy, Üçağız Mahallesi, Sülüklü ve Taşdibi plajlarında gerçekleştirildi. Çekimlerde Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, eşi öğretmen Nimet Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, eşi avukat Funda Kocakaya, eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, öğretmenler, siyasi partilerin ilçe başkanları, farklı mesleklerden 34 kişi solist olarak görev aldı. 18 Mart kutlamalarında galası yapılması planlanan 10 dakika 6 saniyelik klip, kutlamaların iptal edilmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı.Projenin koordinatörlüğünü yapan Karabucak Ortaokulu Müdürü Ahmet Buhuroğlu, "Bu kliple yurdumuzun bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği, dirliği yolunda can veren, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi yad etmek istedik. Bu anlamlı günde klibimize tüm Demre halkının beğenisine sunacaktık. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle sosyal medyada sunduk. Ülkemizin beğenisine sunuyoruz. Özveriyle görev alan başta Kaymakamımız Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanımız Okan Kocakaya olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dezenfektan üreten meslek lisesi, siparişlere yetişemiyor

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı günde 7 ton dezenfektan üretiyor. Okul, bugünlerde yoğun talep gören dezenfektan siparişlerini yetiştirmekte güçlük çekiyor.Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, 4 ay önce kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle eğitime geçici bir süre ara verilmesine rağmen kimya bölümünde eğitim gören 27 öğrenci, 4'erli guruplar halinde, hipoklorit ve saf suyun karışımı ile dezenfektan maddesi üretmeye devam ediyor. Okulda günde 7 ton dezenfektan maddesi üretiliyor. Üretilen dezenfektanlar Sivas, Amasya, Ordu ve Tokat'ta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sipariş üzerine özel kuruluşlara da gönderiliyor. 'SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ'Meslek liselerinin koronavirüse karşı etkin rol üstlendiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Meslek lisemizin memleket meselesi olduğuna bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Bu kapsamda Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan maddesi ve temizlik malzemeleri üretmektedir. Sadece ilimizdeki değil, civar illerdeki resmi kurum ve kuruluşlara bu maddeleri gönderiyoruz. Şu anda siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Günlük 7 ton civarında bir üretim yapıyoruz. Her gün öğrencilerimiz, öğretmenleriyle beraber düzenli olarak dezenfektan ve temizlik maddelerini imal etmekte. Şu anda belediyelerden, askeriyeden ve bütün resmi kurumlardan talep var. Ayrıca özel kuruluşlardan da talepler var. Biz bütün talepleri karşılamaya gayret ediyoruz" dedi.'CERRAHİ MASKE ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'Tokat Mahperi Hatun Kız Meslek Lisesi'nde de ise maske üretimi yapacaklarını belirten Küçükali, "Bakanlığımız tarafından maske üretiminde de ilimiz pilot il olarak seçildi. Kız meslek liselerimizden Mahperi Hatun Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesinde de malzeme alımı ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra en geç 3 hafta içerisinde cerrahi maske üretimine başlayacağız. Desteklerinden dolayı da Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımız Mahmut Özer beye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Öğrenciler ise, virüse karşı mücadeleye üretim yaparak katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kocaeli'de dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gölcük Eriklitepe ve Başiskele Aytepe mevkilerindeki mesire alanlarına giden yollar ile Kartepe kayak merkezi yolu yapılan çalışmalarla ulaşıma açık tutuldu. Kartepe kayak merkezinde kalınlığı 80 santime yaklaştı.

