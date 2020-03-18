DHA YURT BÜLTENİ - 5 Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdıDÜNYADA etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, Kayseri'de sakatat tüketimi arttı.

Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı

DÜNYADA etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, Kayseri'de sakatat tüketimi arttı. Restoran işletmecisi Necmettin Bebütoğlu, "Koronivarüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar sakatat çorbası içiyor. Dışarı çıkmak istemeyenler ise eve sipariş veriyor" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayanlar, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemlerini artırdı. İçerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen sakatat ürünlerine talep ise artıyor. Virüs nedeniyle dışarı çıkmayan bazı müşteriler ise evlerine paket siparişle sakatat ürünlerini tüketiyor. İlçede 10 yıldır restoran işleten Necmettin Bebütoğlu, kemik sulu paça, çürük, beyran ve işkembe çorbasının kavanozlara şişeleyerek, gelen siparişleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

'EVDEN ÇIKMAK İSTEMEYENLER İSE SİPARİŞ VERİYOR'Bebütoğlu, 2 yıldır sakatat içeren çorba satışı yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Koronivarüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için sakatat çorbası içiyor. Evden çıkmak istemeyenler ise, sipariş veriyor. Bizler de kemik suyu bulunan sakatat çorbalarını yarım ve bir kiloluk kavanozlara hazır şekilde doldurup siparişi gönderiyoruz. Son 1 haftadır siparişlerimizde gözle görülür artış yaşandı. Sabah 10.00'dan 24.00'e kadar çorbamız var. Bazı vatandaşlar iş yerlerinde kavanozla çorbasını alıp öyle gidiyor. Özellikle kavanoz tercih etme nedenimiz insan sağlığına verdiğimiz kıymetten dolayıdır. Kış aylarından bu tür çorbaların günlük tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlü tutacaktır. Her yaş grubu çocuklar gönül rahatlığıyla bu çorbaları tüketebilir. Kayserililerin koranavirüse karşı kemik ve ilik sulu çorbalarla önlem aldığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Sakatat çorbalarının hazırlanması çorba içi tanelerin kavanoza alınması-Kemik sulu sakatat çorbalarının soslarının hazırlanması-Çorbaların kavanozlanması-Ocak üzerinde pişen çorbalardan görüntü-İşletmeci Necmettin Bebütoğlu ile röportaj-Diğer görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ

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Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı.Manavgat'a bağlı Selimli Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 personel ve 10 araçla müdahale edildi. Bölgede rüzgar da etkisini gösterirken, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yangından görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT,

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Demre'de koronavirüs sessizliği

TÜRKİYE genelinde koronavirüs önlemlerinin ardından Antalya'nın Demre ilçesi derin bir sessizliğe büründü.Demre'de her gün binlerce çocuğun oynadığı, ailelerinin oturarak vakit geçirdiği Noel Baba Meydanı sessizliğe bürünen yerlerin başında geldi. Antalya'da en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve çevresinde de derin bir sessizlik oluştu. Müzeyi sadece Rus turistler ziyaret etti. Demre'nin hareketli noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ve çevresi sessizliğe bürünen diğer adreslerden biriydi. Gündüzleri yer bulunamayan otoparkların yarından fazlası boş kaldı. Ana caddelerde sadece az sayıda gelip geçen otomobiller görüldü. Bazı vatandaşlar marketlerde alışveriş yaptı. Vatandaşların alınan önlemlerin ardından evlerinde çıkmadığı, çoğunluğunun ise seralarda çalışmaya devam ettiği görüldü. Cadde ve sokaklarda görülen az sayıda insan ise tokalaşmadı ve birbirine çok fazla yaklaşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHava görüntüsü Noel Baba MeydanıAziz Nikolaos Anıt MüzesiCumhuriyet Meydanı ve ana caddelerden hava görüntüleri

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Vali Şimşek: Niğde kış sporları merkezi olacak

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak merkezinin hizmete girmesiyle kenti kış sporları ve kayak sporu açısından bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.Vali Yılmaz Şimşek, ülke genelinde sayılı dağcılık merkezlerinden biri olan Niğde'de Demirkazık bölgesinde dağcılık sporuna yönelik İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmış iki otelin bulunduğunu belirtti. Dağcılık sporunun devamı olarak kayak sporunu da geliştirmek amacıyla iki adet projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Vali Şimşek, "Bu projelerimizden biri Çimen Kayak Merkezi. Bu merkezi yapacağımız yer merkeze 15 kilometre mesafede, Niğde Çiftlik karayolu üzerinde bulunmaktadır. Merkezin birinci etap ihalesini Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bolkarlar Kış ve Doğa Sporları Merkezi'ni de önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde ihaleye çıkartacağız. İnşallah kısa sürede bitirerek Niğde'ye kazandıracağız" dedi.KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAKProjenin 980 metrelik bir teleferik hattını içerdiğini kaydeden Vali Şimşek, "Amatör sporcular için 150 metre yürüyen bant ve günü birlik tesislerden oluşan bir proje. İlimiz ekonomisine ve tanıtımına büyük katkılar sağlayacağımız bu proje inşallah bu yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak ve halkımızın hizmetine sunulacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kayakçılardan görüntü-Kayak merkezi yapılacak yer -Vali Yılmaz Şimşek ile röportaj-Kayakçılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE

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Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarında esnaflara koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.Çin'in Vuhan kentinde çıkan, dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açın Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği tarafından Karşıyaka Mahallesinde kurulan semt pazarında esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı. Ayırca pazar tezgahlarına ise, "Salgın nedeniyle sebze ve meyvelere eldivensiz el sürmek yasaktır" şeklinde uyarı yazıları koyuldu. Semt pazarında 300 esnafla hizmet verdiklerini belirten Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir "Dünyada ve ülkemizde bulunan salgın virüse karşı halkımızın ve esnafımızın daha rahat alış verişi yapabilmesi için eldiven ve maske dağıtıyoruz. Halkımız ve esnafımız buna çok duyarlı, herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda stoklarla ilgili sıkıntı yok. Sebzemiz ve meyvemiz çok bol. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten ülkemiz ve şehrimiz kurtulur. İnsanlarımız da rahat bir şekilde hareket eder" dedi. Dernek yönetimine teşekkür eden pazarcı esnafı Hasan Faki "Türkiye'de şu an acı bir durum yaşıyor. Bu günler inşallah geçecek. Tedbirimizi alıyoruz. Müşterilerimize karşı daha artık dahada tedbirli davranıyoruz" diye konuştu. Koronavirüsüne karşı tedbirlerini aldıklarını söylen esnaf Orhan Ekinci ise uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, müşterilerden de dikkatli olmaları konularında hassasiyet göstermelerini beklediklerini dile getirdi.Vatandaşlar ise pazarcı esnafının almış olduğu önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Esnaflara maske ve eldiven dağıtımı-Dernek Başkanının konuşması-Pazarcıların konuşması-Müşteri röportajları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeterya, kahvehane ve çay bahçeleri gibi umuma açık alanlar tamamen kapandı. İlçe merkezinde yaz-kış hemen her gün onlarca insanın gezip dolaştığı sahiller ise boş kaldı. İşletmeler masa ve sandalyelerini bir kenara toplayıp, yasakların kalkmasını beklemeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' ile gönderdiği ek genelge ile 16 Mart'ta saat 00.00 itibariyle "Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin" geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar Muğla'nın Datça ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Günün her saati insanlarla dolup taşan ilçedeki kalabalık yerler bomboş kaldı. Kafeler ve restoranların kepenkleri kapattı, dükkanların önlerindeki masa ve sandalyeleri bir kenara toplayıp, yasağın kalkmasını beklemeye başladı. Polis ve zabıta ekipleri denetimleri ise denetimleri sıklaştırdı.Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçede koronavirüse karşı alınan önlemlere tam anlamıyla riayet edildiğini belirtip, "Kendim dolaştım, zabıta-emniyet beraber dolaştı. Kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeteryalar tamamen kapalı. Vatandaşlar, işletme sahipleri çok duyarlı davranıyorlar. İşletmelerin faaliyetlerinin durdurulması, onların zarara uğratılması adına yapılmış bir işlem değil. Herkes, duyarlı olmak zorunda. Para hiçbir zaman insan sağlığından önemli değildir. Bugünler, gelip geçecektir. Uyarılarımızı yaptık. Şu ana kadar bir tek kişi aksi yönde ne bir eleştirili ne bir davranış göstermedi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Datça'da boş kalan sahillerden görüntü-Kafeterya ve çay bahçelerinde boş masalar

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Diyarbakır'da Çanakkale şehitleri anıldı

DİYARBAKIR'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 8'inci Ana Jet Üs Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, protokolün çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Çanakkale zaferinin önemine değindi. Vali Güzeloğlu, "Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk yaştaki şehit kahramanlarımızın dünya tarihinde benzeri olmayan bir zaferin mimarı olmalarının 105'inci yıl dönümündeyiz. Dünya milletlerinin takdirini kazanan bağımsızlık uğruna bir milletin neler yapabileceğinin en güzel örneğini veren siz kahramanlarımıza milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygularla başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum. Aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Çelenk bırakılmasıSaygı atışıİstikla Marşı okunmasıHasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Burdur'da çelenk sunma töreni

BURDUR'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.Şehitlikteki anıtta gerçekleşen çelenk sunma törenine Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çelenk sunulmasıİstiklal Marşı Kur'an okunması dua edilmesi

Kabirlere karanfil bırakılması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA