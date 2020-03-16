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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 kişinin öldüğü bıçaklı alacak kavgası kameradaADANA'da Ali A. (39) ve Abdullah A. (40), bir süre önce hayatını kaybeden Mehmet G.'nin alacağını tahsil etmek için gittikleri iş yerinde, borçlu oldukları öne sürülen kardeşler Tufan (32) ve Tamer (31) Yeşil ile çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

16.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:45
DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 kişinin öldüğü bıçaklı alacak kavgası kamerada

ADANA'da Ali A. (39) ve Abdullah A. (40), bir süre önce hayatını kaybeden Mehmet G.'nin alacağını tahsil etmek için gittikleri iş yerinde, borçlu oldukları öne sürülen kardeşler Tufan (32) ve Tamer (31) Yeşil ile çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Ali A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga sonrası yakalanarak gözaltına alınan Tufan ve Tamer Yeşil, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan Tufan ile Tamer Yeşil, Mehmet G.'den 56 bin lira değerinde tavuk satın aldı. Tufan ve Tamer Yeşil, borçlarını ödemeden Mehmet G. hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ali A. ile Abdullah A., borcu tahsil etmek ve bir kısmını almak için Tufan ve Tamer Yeşil kardeşlerin Süleyman Vahit Caddesi'ndeki iş yerine gelerek 56 bin lirayı istedi. Kardeşlerin, "Borcun bir kısmını ödedik, geriye 20 bin lira kaldı. Borcumuz size değil. Size para veremeyizö demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Tufan Yeşil, bıçakla Ali A. ile Abdullah A.'yı yaraladı. Kardeşi Tamer Yeşil ise parayı isteyen kişileri sopayla darbetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDILARÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Ali A. ile Abdullah A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah A.'nın tedavisi sürerken, Ali A. ise 9 Mart Pazartesi günü hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin şafak vakti operasyonunda yakalanan kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tarafların bıçaklı, sopalı kavgası

Haber-Kamera: ADANA,

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Diyarbakır'da sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, 378 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 378 kilo esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi kırsalında 14 Mart Cumartesi günü bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak' operasyonu tamamlandı. Operasyonda, teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan 1'i tabanı tahta ile döşenmiş, girişi taşlarla örülmüş, 30 metrekare genişliğinde olmak üzere 10 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.Güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere, 6 adet yağ bidonu içerisine 40 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış fünye, 2 adet 8'li pil bloğuyla irtibatlı ateşleme anahtarı, bakır tellerle karşılıklı sert plastik sarılarak yapılmış basma düzenek ateşleme anahtarı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha edildi.Operasyon bölgesinde yapılan aramada ise el bombası, roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 7 adet 200 milimetre çapında mühimmat, 3 Kalaşnikof tüfeği şarjörü, makineli tüfek gece görüş takma aparatı, el dürbünü, pusula, akü, taşınabilir prizli akü, parçalanmış diz üstü bilgisayar, 12'li pil bloğu, televizyon, uydu alıcısı, 6 adaptör, 7 adet lehim makinesi, 20 metre internet kablosu, 460 metre elektrik kablosu, 5 şemsiye, 1 ton gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.Operasyonunda ayrıca narkotik köpekleriyle arazide yapılan aramada çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş 378 kilo esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik güçlerinin sığınağa girmeleriSığınaktan görüntüEsrarın ele geçirilmesiEle geçirilen malzemelerEsrarın sergilenmesiMalzemelerin imha edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandı

NİĞDE'de iki katlı metruk bina, çıkan yangında küle döndü.Yangın, gece saatlerinde Niğde Şahinali Mahallesi Amas yolunda bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. İki katlı metruk binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede edip, kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü------------------------Binanın alev alev yanması

Haber: Ali Kadı-Kamera: NİĞDE,

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Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Şehit GK Sedat AKTAŞ 2020-05' adlı operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 300 metre su hortumu, 30 çeşitli ebatta pil, 30 kilogram toz deterjan, 1 ısıtıcı, 1 el feneri, 1 battaniye, 4 jelikan bidon ve muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulurken, diğer malzemeler sığınakla birlikte imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Teröristlere ait bulunan malzemelerin imha edilmesi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, 

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HDP önündeki eylemde 196'ncı gün; aile sayısı 128 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 196'ncı günde, 2015 yılında kaçırılan oğlu Bayram (26) için Kocaeli'den gelen Hediye Kurt ile birlikte 128 oldu.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.2015 yılında Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıfta okuduğu sırada kaçırılan oğlu Bayram (26) için Kocaeli'den gelen Erzurumlu Hediye Kurt ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı da 128'e ulaştı. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Hediye Kurt, çocuğunun HDP tarafından kandırıldığını söyledi. Kurt, "Bayram, çık gel. Orası Müslümanların yeri değil. Gel de devlete sığın. Biz senin için canımızı veririz. 4- 5 ay önce buradaki oturma eylemine gelecektim. Psikolojik tedavi görüyordum. Biraz iyi olduktan sonra hemen buraya geldim. Sen benim evladımsın. PKK'yla HDP ile ne işimiz vardı. Biz onları hiçbir zaman savunmadık. Onlardan bahsetmedik. Sen nereden buldun onları?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------HDP il binasıAilelerin bekleyişiHediye Kurt'un konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Seliöm KAYA/ DİYARBAKIR,

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfeksiyon çalışması

VAN Büyükşehir Belediye ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm polikliniklerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, her gün yüzlerce hastanın geldiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de dezenfekte etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla, ekipler hastanenin poliklinik, laboratuvar, koridorlar, acil servis ve lavabolarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle koronavirüs ve diğer tüm virüslere karşı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de dezenfeksiyon çalışması yaptık. Çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" dedi.Dezenfeksiyon çalışmalarının kentteki tüm kamu-kurum ve kuruluşlarda yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bölge ve Araştırma Hastanesi-Hastanede dezenfekteyapan ekipler-Dezenfeksiyon çalışmalarından genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi MERSİN'de anaokulu öğrencileri, Diyarbakır'da görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı. Askerler de öğrencilere selam gönderdi.Merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeynep Toroğlu Çamlıbel Lions Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek geldi. Minik öğrenciler, Diyarbakır Kulp Zeyrek Jandarma Karakolu'nda görevli askerlere mektup ve bayrak şeklinde boyanmış Türkiye haritası gönderdi. Miniklerin anlamlı desteğine Mehmetçik de kayıtsız kalmadı. Karakolda görev yapan askerler, miniklere görüntü çekip, selam ve sevgi gönderdi. Görüntüler, izleyenlerde duygusal anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Anaokulundan detay ve genel görüntü-Minikler resim çizerken-Hazırlanan resimlerden görüntü

-Askerler miniklere selam gönderirken

Haber-Kamera: MERSİN,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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