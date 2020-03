DHA YURT BÜLTENİ - 5 İzmir'de, ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildiİZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekim ve şubat ayları arasında yaptığı 105 operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi.

İzmir'de, ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekim ve şubat ayları arasında yaptığı 105 operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yaptığı 105 operasyonda 13 bin 21 şişe kaçak alkollü içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste, dün yapılan çalışmalarla sorunsuz şekilde imha edildiği bildirildi.

Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında katil zanlısı A.K. ve S.K. kardeşler ile babaları R.K., tutuklandı.Olay, 10 Mart Salı günü saat 11.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, geldiği ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Tutka, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.SINIRA 3 KİLOMETRE KALA YAKALANDILARPolis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikletlerini bırakıp, yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisi, zanlıların Ermenistan'a kaçma ihtimaline karşılık bölgeyi kuşattı. Ekipler, sınırı drone ile tarayarak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. cinayeti işledikten 5,5 saat sonra, sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı. Yürütülen soruşturmada, iki katil zanlısı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, katil zanlısı kardeşler A.K. ve S.K. 'tasarlayarak adam öldürme', babaları R.K. ise 'cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı. 'Cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise devam ediyor.FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜOlaydan sonra emniyet müdürlüğü katil zanlılarının nefes kesen görüntülerini basınla paylaştı. Drone ile yapılan takipte polisin zanlıları yakalaması saniye saniye görüntülendi.A.K. ile S.K., emniyetteki ifadelerinde Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etmişti.

Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.Trabzon'da dün geceden beri etkili olan sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, uçak seferleri yapılamadı. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.

Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu

MERSİN'de, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüsüne karşı dezenfeksiyon vatandaşların yoğun olarak bir arada yer aldığı alanlarda sürdürülürken ekipleri de, hijyen denetimleri de yapıyor.Gün içinde binlerce vatandaşın kullandığı halk otobüslerinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir arada olduğu ibadethanelerde de yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları ile salgın hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaları yok ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dezenfeksiyon ve denetleme işlemleri, gün içerisinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Ekipler dezenfeksiyon çalışmalarını ve denetimleri Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştiriyor.Vatandaşların yoğun olduğu ibadethanelerde özenle temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, korona virüsüne karşı hem dezenfeksiyon işlemlerini hem de denetimlerini sıklaştırdı. Camilerin içini, şadırvanları, vatandaşların elle temas ettiği her noktayı temizleyen ekipler, gün içerisinde belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerini tekrarlıyor.Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaların insanların bir arada olduğu alanlarda yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor

KORONAVİRÜS tehdidine karşı okulların tatil edilmesi kararından sonra, öğrenciler 16 Mart'ı beklemeden evlerine gitmeye başladı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen birçok üniversite ve lise öğrencisi, memleketlerine döndü. Öğrenciler, alınan önlemlerden mutlu olduklarını dile getirdi.Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan ve 5 saat süren koronavirüs toplantısının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İlköğretim, ortaöğretim ve liselerde 16 Mart'ta başlayacak olan tatil, 1 hafta sürecek. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim alacak. Üniversitelerde de, 16 Mart'tan başlayacak şekilde, 3 hafta eğitim öğretime ara verilecek.Birçok öğrenci ise, 16 Mart'ta başlayacak olan tatili beklemeden, hafta sonunu da değerlendirmek için bugün yola çıktı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen birçok lise ve üniversite öğrencisi, memleketlerine gitmek üzere otobüslere bindi.'SAĞLIK EN ÖNEMLİ ŞEY'Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde okuyan 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Ahsen Tütüncü, gençlerin risk grubunda olmadığını, virüsün gençler için çok da tehlike arz etmediğini düşündüklerini belirterek, "Bize bulaşacağını düşünmüyoruz ama yine de tatil olması iyi oldu, önlem almak her zaman iyidir. Hafta sonuyla tatili birleştirmek için bugünden yola çıktım. Üniversiteler uluslararası kurumlar, başka ülkelerden gelenler virüsü getirmiş olabilir, önlemler iyi oldu" dedi.Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Fatma Altın ise, "Bence iyi bir karar oldu. Bu durum bunu gerektiriyordu. Ülkede bir panik durumu var. Üniversiteler kalabalık kurumlar ve her yerden gelen var. Genel olarak salgın oluşmaması için iyi bir karar. Arkadaşlarım da şu anda evlerine gidiyorlar. Eve gidince kendimi güvende hissedeceğim. Evet, belki eğitimde aksama olacak ama yapacak bir şey yok, sağlık her zaman en önemli şey. Bizim şu anda bitirme projelerimiz yoğunluktaydı, sınavlarımız da ileri tarihe atılacak" dedi.Diğer öğrenciler de, alınan kararı desteklediklerini ve kalabalık ortamlardaki etkinliklerin iptal edilmesinin önlem almak açısından yararlı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak'ta bulunan Zeki Hakandal'a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hakandal, hemen dışarı çıkıp, itfaiyeyi aradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Yalova'da, lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti

Yalova'da, bir meslek lisesinde kimya teknoloji alanındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 4 ton dezenfektan, kentte ve çevre illerdeki okulların temizliğinde kullanılacak.Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararla Yalova Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de içinde olduğu Türkiye genelindeki 38 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimine geçildi. Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 4 ton dezenfektan üretimi yapıldı. Okulların ürettikleri yüzey dezenfektanlarının Türkiye'deki tüm okulların enfeksiyonlardan arındırılmasında kullanılacağı belirtildi.'VİRÜS, MANTAR, BAKTERİ GİBİ BİRÇOK ORGANİZMAYA KARŞI ETKİLİ'Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Atölyesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yapmış olduğu açıklamada, okulların hijyen solüsyonu ihtiyaçlarını karşılamak için dezenfektan üretimi yapıldığını, söz konusu dezenfektanların bakteri, mantar, virüs gibi pek çok zararlı organizmaya karşı etkili olduğunu ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmadığını belirtti.'BAKANLIĞIN GÖNDERDİĞİ FORMÜL İLE ÜRETİM YAPIYORUZ'Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerinden dezenfektan üretilmeleri istendiğini söyleyen Kimya Öğretmeni Özgür Yıldırım, "Bakanlığımız özellikle okullarda, hijyene çok önem veriyor. Biz de alkol ve bakanlık tarafından bize gönderilen formül bağlamında, alkol ve hypo bazlı yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Okullar, kurumlar her tarafı dezenfekte edebiliyoruz bu şekilde. Dionize suyumuzu kazanımıza koyuyoruz. Onun içerisine alkolümüzü koyuyoruz. Daha sonra içerisine de bir sonraki aşamada hypo maddesini koyuyoruz. Çok kısa süre karışması yeterli oluyor. Sonra da bidonlarımıza doldurma işlemini yapıyoruz. Sadece okullara değil bütün kamu kurumları okulumuza gelip, ürettiğimiz dezenfektanlardan tedarik edebilirlerö dedi.'YOĞUN TALEP VAR'Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın titiz bir çalışması olduğunu belirten Okul Müdürü Fatih Olgun, "Bakanlığımızın isteğiyle dezenfektan üretmeye başladık. Şu an yoğun bir talep var. Hem ilimizde hem de Sakarya, Düzce, Kocaeli bu illerden yoğun talep var. Bugüne kadar yaklaşık 4 ton civarında üretim yapıp okullara dağıtmış bulunmaktayız ve hala talep devam ediyor. Şu an içinde var olan talebi karşılamak adına çalışmalarımız devam ediyorö ifadelerini kullandı."KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN DEZENFEKTAN YAPTIKöDezenfektan üretimi sürecini anlatan Kimya Bölümü Öğrencisi Mustafa Pekdemir, "Kamyonlarla gelen bidonları indiriyoruz. Onların içindeki maddeleri daha sonra makinelerin içine döküyoruz. Bunların hepsini karıştırdıktan sonra bir hammadde yapıyoruz. Koronavirüsten korunmak için dezenfektan yaptık. Bütün okullarımıza ve il dışına dağıtıyoruzö dedi.

