DHA YURT BÜLTENİ - 5 İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlarİzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı.

İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepen indirdiği bildirildi.

Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlendi. Polis, cesedi bulmak için yaklaşık 1000 metrekarelik alanda, iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Cinayeti itiraf eden Bertan ile eski eşi M.T. (37) ve arkadaşı S.D. (36) gözaltına alındı. Bertan'ın, her yıl eşini gömdüğü yol kenarına gidip, dua ettiği de ortaya çıktı. Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istemesine rağmen eşinin izin vermemesi üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D.'yi kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. M.T. ve S.D.'nin yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdü.DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDIHatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 8 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile M.T. ve S.D.'nin konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, M.T. ve S.D.'yi ise Denizli'de gözaltına aldı. HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞBekir Bertan ile Antalya'ya getirilen M.T. ve S.D., polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Hatice Bertan'ın cesedinin bulunması için yaklaşık 1000 metrekarelik alan kazılacak. Bekir Bertan ile M.T. ve S.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Giresun'da karlar eridi, taşan dere yolu kapattı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle taşan Pazarsuyu Irmağı, Bulancak-Kovanlık karayolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Doğu Karadeniz'de havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek yerleşim yerlerinde karlar erimeye başladı. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Alibeyköy Köyü'nden geçen Pazarsuyu ırmağı eriyen kar suları nedeniyle taştı. Bulancak-Kovanlık karayolunun bir bölümü çöktü, yol ulaşıma kapandı. 2.5 ay öncede heyelanın yaşandığı alanda istinat duvarı ve çöken yolun onarımı için çalışma başlatıldı. Bulancak-Kovanlık yolunda ise ulaşım Alibeyköy Köyü'nden sağlanıyor.

'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köği 'Çiko'yla yapılan aramada, bir yolcunun kokuyu önlemek için salçayla gizlediği 780 gram esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Kayapınar ilçesindeki Şanlıurfa karayolunda bulanan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Ekipler durdurdukları bir yolcu otobüsünde yarama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeği 'Çiko' yolculardan N.F.'ye tepki verdi. 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince N.F.'de yapılan aramada beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu önlemek için özel olarak salçayla sıvanmış ve üzeri streç film ile kaplanmış, satışa hazır 780 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan N.F.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli

RAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, koronavirüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.

Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi

OSMANİYE'de, koronavirüse önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Masal Park otoparkında bir araya gelen yaklaşık 300 okul servis aracı, özel kıyafet ve ekipmanlı ekiplerce dezenfekte edildi. Çalışmaların belirli program çerçevesinde, halkın çoğunlukla kullandığı şehir içi dolmuşlar ve şehirler arası otobüslerde de devam edeceği belirtildi.Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına başlandığını söyledi. Başkan Yardımcısı Yüceer, "Bugün itibariyle kamuya ait tüm alanlar, okullar, camiler, muhtarlıklar, otogar, şehir içi dolmuşlar, dolmuş durakları ve okul servis araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapacağız. Şu saat itibariyle de ilk olarak çalışmalarımıza okul servis araçlarından başladık" dedi.

Akhisar'daki okullarda dezenfekte çalışması

MANİSA'nın Akhisar Belediyesi pazaryerleri, parklar ve oyun alanlarının ardından şimdi okullarda dezenfekte çalışması yapıyor. Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her türlü virüs, bakteri ve mantar üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlarla okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte işlemlerinin öğrencilerin okullarda olmadığı zaman dilimlerinde yapılacağı bildirildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Akhisar'da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal medya hesaplarımızdan video ve broşürler yayınlayarak, salgından korunma yollarını halkımızla paylaşıyoruz" dedi.

